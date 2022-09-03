«Милан» — «Интер», «Севилья» — «Барселона» и другие матчи. Что смотреть 3 сентября

Осень пришла, а вместе с ней и большой спорт. Вышли из отпуска футбольные чемпионаты, стартует КХЛ, а ещё осень — самое жаркое время в теннисе. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на 3 сентября.
Кокорин впервые в 2022 году сыграл больше 17 минут.
На что ставить в футболе 3 сентября
В РПЛ стартует очередной тур. Главный матч дня – южное дерби «Сочи» и «Краснодара». «Оренбург» встретится с «Химками» — дебют для Спартака Гогниева. «Пари НН» примет «Факел», а «Динамо» сразится с «Уралом».
В Англии мерсисайдское дерби: «Эвертон» – «Ливерпуль». И те и другие стартовали неудачно, поэтому играть будут однозначно на победу. «Манчестер Сити» в Бирмингеме сыграет с «Астон Виллой», «Челси» встречает «Вест Хэм», а «Тоттенхэм» — «Фулхэм».
В Германии «Баварию» ждёт непростой выезд в гости к «Униону», а «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско отправляется во Франкфурт к «Айнтрахту».
Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком Серии А в августе.
В Испании тяжелейшее испытание для «Севильи». Команда Хулена Лопетеги и так с треском провалила старт, а тут ещё играть с «Барселоной». Непросто будет и «Реалу»: домашний матч с «Бетисом». Наконец, «Реал Сосьедад» сразится с «Атлетико» — это тоже крайне интригующая встреча.
В Италии миланское дерби: «Милан» принимает «Интер». Обе команды нацелены на чемпионство, в прошлом сезоне «россонери» забрали титул, оставив земляков без трофея. Посмотрим, удастся ли команде Симоне Индзаги победить и сделать заявку на скудетто.
Наконец, во Франции «Марсель» в гостях сыграет с «Осером», а «ПСЖ» едет на выезд в Нант.
На что ставить в хоккее 3 сентября
Сезон КХЛ набирает обороты. Сегодня в центральном матче дня московское «Динамо» примет «Ак Барс» Олега Знарка. «Витязь» встретится с «Авангардом», а минское «Динамо» — с «Барысом». СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», ЦСКА – с «Нефтехимиком», а нижегородское «Торпедо» — с «Металлургом».
Заварухин: предлагал Дацюку вернуться на лёд, но скорее в шутку.
На что ещё ставить 3 сентября
На US Open продолжается третий круг. Сегодня Андрей Рублёв встретится с канадцем Денисом Шаповаловым. Россиянин фаворит, но оба теннисиста отличаются не самой железной психикой, так что предугадать исход встречи очень сложно.
Большой игровой день на Евробаскете: сразу 12 игр. Матч дня – встреча Литвы и Франции. В 1-м туре обе команды проиграли, но если литовцы вполне могли рассчитывать на успех в игре со Словенией, то французы по всем статьям уступили сборной Германии. Кто реабилитируется перед болельщиками? Сборная Греции сыграет с Италией, а Грузия попробует удивить Испанию. Сербия сразится с Чехией.
На волейбольном чемпионате мира время плей-офф: две первые встречи 1/8 финала. Словения сыграет с Германией, а Италия – с Кубой.
Андрей Тихонов выступил против Fan ID.
Ковач нецензурно обозвал организаторов матча легенд «Спартака» и «Зенита».
Гаджиев: в «Химках» результат не на 100% зависит от тренера.
Хачанов впервые в карьере вышел в четвёртый круг Открытого чемпионата США.
Жена Малафеева не заметила, что её муж сыграл со «Спартаком».
«Играть сегодня было легко». Кокорин — после первого матча на Кипре.
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