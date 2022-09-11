«Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Артём Дзюба не сможет как Станислав Черчесов

12 сентября состоится матч 6-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Трабзонспор». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Трабзонспора» оценён экспертами в 2.90. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

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Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Трабзонспор» 12 сентября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Адана Демирспор» — «Трабзонспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура чемпионата Турции «Адана Демирспор» — «Трабзонспор» (12.09.2022)

Миновали встречи 1-го тура группового этапа еврокубковых соревнований. В ожидании следующих игр обратим внимание на внутренние арены. 12 сентября состоится матч, который закроет программу 6-го тура турецкой Суперлиги. На стадионе «Ени Адана» встретятся «Адана Демирспор» и действующий чемпион Турции – «Трабзонспор». Ранее оппоненты сталкивались дважды. В обеих встречах «голубые молнии» проиграли.

Как мы помним, в преддверии минувшего сезона «Адана Демирспор» возглавил Винченцо Монтелла. Руководивший некогда элитными итальянскими командами – «Фиорентиной» и «Миланом» – наставник быстро сориентировался в чемпионате Турции и трансформировал клуб в неуступчивого середняка.

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В это межсезонье Монтелла получил в подспорье ряд классных игроков, в том числе талантливого Генри Оньекуру и перспективного Кевина Родригеша. Встроив новобранцев в состав, тренер начал текущий розыгрыш турецкой Суперлиги с двух побед кряду – над «Гиресунспором» (3:2) и крепким «Сивасспором» (3:0). Затем подоспело ещё одно подкрепление в лице Артёма Дзюбы.



В следующих трёх встречах чемпионата Турции «голубые молнии» выступили менее успешно. Они уступили «Фенербахче» (2:4), обыграли с минимальным перевесом аутсайдера – «Умраниеспор» (1:0) и не без удачи вырвали ничью в игре с «Хатайспором» (1:1). Во всех этих матчах Дзюба принял непосредственное участие и даже отметился одним забитым мячом. Но в целом впечатление после себя оставил противоречивое.

Недолго думая, руководство «Адана Демирспор» решило подписать ещё одного центрфорварда – Фредрика Гульбрандсена, ранее выступавшего за «Истанбул Башакшехир». За компанию «голубые молнии» заключили контракт со скандально известным бывшим футболистом казанского «Рубина» Гёкханом Тёре.

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Теперь у Монтеллы чуть больше пространства для творчества. Но хватит ли ему ресурсов для того, чтобы отобрать очки у действующего чемпиона Турции? Напомним, по итогам минувшего сезона «Трабзонспор» первые за долгие годы выиграл первенство страны. За 38 матчей соревнования он потерпел лишь три поражения – от «Антальяспора» (1:2), «Ризеспора» (2:3) и «Истанбул Башакшехира» (1:3).

Текущий сезон клуб из Трабзона начал здорово. Сначала он разгромил в Суперкубке Турции «Сивасспор» (4:0), а затем одолел в матчах 1-го и 2-го туров турецкого первенства «Истанбулспор» (2:0) и «Хатайспор» (1:0). После этого коллектив отправился покорять евроарену. Но, несмотря на превосходство по всем параметрам, он не сумел обыграть «Копенгаген» в финале квалификации Лиги чемпионов.



В первом матче турки уступили датчанам со счётом 1:2, а ответная встреча завершилась безголевой ничьей. Вернувшись в чемпионат Турции, подопечные Абдуллы Авчи потерпели разгромное поражение от «Антальяспора» (2:5), сыграли вничью с «Галатасараем» (0:0) и не без труда обыграли «Умраниеспор» (1:0).



Дабы улучшить результаты и преуспеть в Лиге Европы, «Трабзонспор» взял в аренду двух экс-полузащитников ЦСКА – Юсуфа Языджи и Жан-Филиппа Гбамена. Тем не менее в матче 1-го тура группового этапа ЛЕ клуб потерпел поражение от «Ференцвароша» Станислава Черчесова (2:3). И это при том, что венгры большую часть встречи провели в меньшинстве.



Впрочем, «Адана Демирспор» – далеко не «Ференцварош» Черчесова. В последних двух встречах чемпионата Турции его игрокам с большим трудом удалось забить, хотя уровень противников был совсем невелик. Дзюбу в этом, пожалуй, обвинять не стоит. Футболист всё ещё продолжает привыкать к турецкому первенству и набирать утраченную в межсезонье форму.

Состав действующего чемпиона Турции выглядит солиднее, что в целом и неудивительно. Плюс подопечные Абдуллы Авчи провели больше официальных матчей в текущем сезоне, а значит, подходят к грядущей встрече в лучшем тонусе, нежели «голубые молнии». В то же время ставить на их победу рискованно ввиду нестабильности. Думаем, сыграет Х2 + ТМ 4.5 мяча. Коэффициент – 1.77.



Несмотря на остроатакующий, доминирующий стиль игры, «Трабзонспор» в этом сезоне забивает мало. За восемь матчей во всех официальных соревнованиях он запомнился девятью мячами. С Юсуфом Языджи статистика в будущем наверняка улучшится, но в предстоящем матче вряд ли будет много голов.

Прогноз и ставки на матч турецкой Суперлиги «Адана Демирспор» — «Трабзонспор» 12 сентября 2022 года

У «Трабзонспора», на наш взгляд, мощнее состав, лучше результаты на дистанции и тонус. В последних двух очных встречах он одержал победы. Полагаем, как минимум не проиграет и в этот раз. В то же время вряд ли матч получится результативным. «Адана Демирспор» с трудом забил аутсайдерам в последних двух турах турецкой Суперлиги. Команда из Трабзона тоже не балует большим количеством голов в текущем сезоне.

Ставка: «Трабзонспор» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за коэффициент 1.77.

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