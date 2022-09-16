Подробный взгляд на спортивные бонусы

Один из способов привлечения и удержания клиентов в букмекерской конторе – бонусные предложения. Компании проводят акции на временной и постоянной основе, для активных клиентов создают индивидуальные бонусные предложения.

Ставки на спорт с фрибетом или со страховкой помогут игрокам сохранить часть средств или бесплатно преумножить банк.

Популярные бонусы спортбуков

Наиболее популярные виды бонусов встречаются во всех букмекерских конторах.

Фрибет

Бесплатные ставки – одноразовые ставки с фиксированным значением или в размере части внесённых денег, универсальное вознаграждение. Пользователи используют фрибеты для любого определённого рынка или события, с требованием или без требования отыграть поощрение.

Бесплатные ставки – аналог бесплатных вращений в казино, подарок от букмекера для ставок без риска.

У игроков есть несколько способов получить фрибет:

в качестве бесплатного бонуса;

за внесённый депозит;

как вознаграждение за активность в ставках.

Депозитные бонусы

Фрибет за депозит позволяет получить определённое количество средств для ставок в зависимости от суммы депозита.

Бонус обычно соответствует 100% первого депозита.

Денежный бонус за депозит – бонусные деньги за пополнение баланса.

Игроки не могут вывести виртуальные деньги, полученные в качестве поощрения. Средства бонусного счёта можно использовать только для заключения пари.

Для отыгрывания вознаграждения букмекер ограничивает клиента в выборе коэффициентов, рынков или видов спорта, устанавливает сроки, в которые необходимо использовать средства.

Страховка пари

Ставка «без риска» – страховка даёт возможность игрокам сделать одну ставку и получить компенсацию в случае проигрыша.

Общая цель – дать игрокам положительный опыт знакомства с букмекерской конторой, стимулировать к повторному пополнению счёта и в итоге вызвать желание долгосрочного сотрудничества.

Некоторые компании предлагают клиентам комплименты при проигрыше – альтернативу безрисковой ставки.

Пользователь при проигрыше получает небольшое поощрение: бесплатную ставку, уникальный промокод, возможность поучаствовать в закрытых розыгрышах. Условие получения бонуса – сделать ставку на определённый матч, лигу, чемпионат, вид спорта.

Многие букмекеры страхуют комбинированные ставки клиентов. Бонус позволяет игрокам вернуть часть пари при проигрыше одного или двух прогнозов в экспрессе.

Кэшбэк

Традиционный CashBack возвращает игроку определённую долю чистых потерь по ставкам. Букмекеры обычно выплачивают клиентам кэшбэк еженедельно или ежемесячно. Максимальный процент возврата проигранных средств зависит от позиции игрока в программе лояльности букмекерской компании и растёт по мере продвижения на новый уровень.

Повышенные котировки

Повышение коэффициентов на определенные матчи или события увеличивает размер потенциального выигрыша клиентов и стимулирует игроков заключать пари в рамках акции. Букмекеры часто ограничивают максимальный размер акционных ставок, чтобы минимизировать собственный риск.

Другие предложения букмекерских компаний

Букмекерские конторы успешно интегрируют в сервис элементы игры в казино.

Опция «Колесо Фортуны» предлагает игрокам ежедневно взаимодействовать с сайтами букмекерских контор, вращать цифровое колесо, чтобы получить шанс выиграть бесплатные ставки, бонусные деньги и другие призы.