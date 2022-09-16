Подробный взгляд на спортивные бонусы

Один из способов привлечения и удержания клиентов в букмекерской конторе – бонусные предложения. Компании проводят акции на временной и постоянной основе, для активных клиентов создают индивидуальные бонусные предложения.
Ставки на спорт с фрибетом или со страховкой помогут игрокам сохранить часть средств или бесплатно преумножить банк.
Популярные бонусы спортбуков
Наиболее популярные виды бонусов встречаются во всех букмекерских конторах.
Фрибет
Бесплатные ставки – одноразовые ставки с фиксированным значением или в размере части внесённых денег, универсальное вознаграждение. Пользователи используют фрибеты для любого определённого рынка или события, с требованием или без требования отыграть поощрение.
Бесплатные ставки – аналог бесплатных вращений в казино, подарок от букмекера для ставок без риска.
У игроков есть несколько способов получить фрибет:
- в качестве бесплатного бонуса;
- за внесённый депозит;
- как вознаграждение за активность в ставках.
Депозитные бонусы
Фрибет за депозит позволяет получить определённое количество средств для ставок в зависимости от суммы депозита.
Бонус обычно соответствует 100% первого депозита.
Денежный бонус за депозит – бонусные деньги за пополнение баланса.
Игроки не могут вывести виртуальные деньги, полученные в качестве поощрения. Средства бонусного счёта можно использовать только для заключения пари.
Для отыгрывания вознаграждения букмекер ограничивает клиента в выборе коэффициентов, рынков или видов спорта, устанавливает сроки, в которые необходимо использовать средства.
Страховка пари
Ставка «без риска» – страховка даёт возможность игрокам сделать одну ставку и получить компенсацию в случае проигрыша.
Общая цель – дать игрокам положительный опыт знакомства с букмекерской конторой, стимулировать к повторному пополнению счёта и в итоге вызвать желание долгосрочного сотрудничества.
Некоторые компании предлагают клиентам комплименты при проигрыше – альтернативу безрисковой ставки.
Пользователь при проигрыше получает небольшое поощрение: бесплатную ставку, уникальный промокод, возможность поучаствовать в закрытых розыгрышах. Условие получения бонуса – сделать ставку на определённый матч, лигу, чемпионат, вид спорта.
Многие букмекеры страхуют комбинированные ставки клиентов. Бонус позволяет игрокам вернуть часть пари при проигрыше одного или двух прогнозов в экспрессе.
Кэшбэк
Традиционный CashBack возвращает игроку определённую долю чистых потерь по ставкам. Букмекеры обычно выплачивают клиентам кэшбэк еженедельно или ежемесячно. Максимальный процент возврата проигранных средств зависит от позиции игрока в программе лояльности букмекерской компании и растёт по мере продвижения на новый уровень.
Повышенные котировки
Повышение коэффициентов на определенные матчи или события увеличивает размер потенциального выигрыша клиентов и стимулирует игроков заключать пари в рамках акции. Букмекеры часто ограничивают максимальный размер акционных ставок, чтобы минимизировать собственный риск.
Другие предложения букмекерских компаний
Букмекерские конторы успешно интегрируют в сервис элементы игры в казино.
Опция «Колесо Фортуны» предлагает игрокам ежедневно взаимодействовать с сайтами букмекерских контор, вращать цифровое колесо, чтобы получить шанс выиграть бесплатные ставки, бонусные деньги и другие призы.
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