Экспресс на 30 сентября с коэффициентом 8.71: Азмун удивит Нагельсмана

30 сентября стартует очередной европейский футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.71 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» 30 сентября

«Бавария» уходила на паузу матчей сборных в максимально скверном настроении – команда Юлиана Нагельсмана проиграла впервые в сезоне, проведя просто ужасный по качеству игры матч с «Аугсбургом» (0:1). Всё бы ничего, но до этого у чемпиона было три ничьих подряд, так низко в таблице к середине первого круга он давно не падал. Не скрасила горечь даже победа над «Барселоной» в ЛЧ, ведь и там всё не так однозначно.

Нагельсман критикует игроков, а игроки критикуют его, руководство пока поддерживает тренера, у которого длинный контракт, но уже дало ему время до начала октября – до игры с Дортмундом. Тренеру нужно действовать быстро, чтобы исправить ситуацию, однако сейчас нет предпосылок для резкого преображения баварцев.

«Байер» может этим воспользоваться, ведь у него похожая ситуация. Херардо Сеоане держится на волоске, но пока «фармацевты» показывают неплохую игру и не проигрывают уже три матча подряд, а победа над «Атлетико» в ЛЧ и вовсе придала сил.

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Тренер научился справляться без ряда игроков, в атаке полезен Сердар Азмун, который по-прежнему не забивает, но стабильно ассистирует. Леверкузен не проиграл в двух из трёх предыдущих матчей в Мюнхене. Также в трёх последних матчах команд в Мюнхене было забито не более трёх голов. Возьмём тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Альмерия» 30 сентября

Эрнесто Вальверде возглавил «Атлетик» уже в третий раз. Теперь за плечами у него есть неоценимый опыт руководства «Барселоной». Но специфика работы в Бильбао совсем другая, и главное было сохранить ту самобытную команду, которая проявляла характер в прошлом сезоне под руководством Марселино.

Команда здорово начала сезон, но потеряла очки в двух матчах, в которых их подвела плохая реализация моментов. По сути, нападение «Атлетика» стало выглядеть так, как от него этого ожидают, только в двух последних матчах перед международной паузой.

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Но «Альмерия» – это команда с хорошо организованной обороной, которая хоть и пропускает в абсолютно каждом матче чемпионата, но больше одного мяча ей забил только «Реал». Команда находится в зоне вылета исключительно из-за беззубости нападения. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» 30 сентября

«Марсель» в прошлом сезоне под началом Хорхе Сампаоли финишировал на втором месте. Казалось, начинается новая глава команды. Однако аргентинский специалист летом решил покинуть пост из-за разногласий с руководством клуба относительно трансферной политики.

Главным тренером стал Игор Тудор. Тактическая трансформация и интегрирование в стартовую обойму новичков прошли практически безболезненно. Нуну Тавареш, Жонатан Клосс, Шансель Мбемба и Жордан Верету сразу закрепились в основном составе, а Луис Суарес часто выходит на замену, меняя на острие атаки Алексиса Санчеса.

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«Марсель» под руководством хорватского тренера перешёл на схему 3-4-2-1. Команда владеет мячом 55,2% встречи (шестой результат). Проводит 27% игрового времени в защитном блоке и ещё 45% — в середине поля. Игор Тудор строит игру впереди на быстрых контрвыпадах и эффективных розыгрышах стандартов. Игроки выигрывают по 14,8 воздушного единоборства (пятый показатель) и активно действуют в штрафной соперников. Наносят по 14,4 удара по воротам, из которых 5,3 в створ (пятый и шестой результаты). Забили 16 голов, девять из которых со стандартных положений или контратак.

Бело-голубые отличаются надёжной игрой в обороне. Футболисты выполняют по 18,6 отбора за игру (третий показатель). В пассиве команды лишь пять голов. Вратари отразили 80% ударов из 25 пришедшихся в створ их ворот. Только «ПСЖ» пропустил меньше.

«Марсель» здорово выступает под началом Игора Тудора. Вряд ли хозяева смогут удивить вице-чемпионов Франции. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу гостей за 1.86.

Экспресс на матчи 30 сентября

Ставка 1: ТМ 3.5 в матче «Бавария» — «Байер» за 2.23.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Атлетик» — «Альмерия» за 2.10.

Ставка 3: победа «Марселя» в матче с «Анже» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.23 Х 2.10 Х 1.80 = 8.71.

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