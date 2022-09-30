Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Рабочий экспресс на сегодня 30 сентября 2022 года, лучшие прогнозы на футбол, бесплатные экспрессы на футбол

Экспресс на 30 сентября с коэффициентом 8.71: Азмун удивит Нагельсмана
Николай Дятлов Александр Ничипорук
,
Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» 30 сентября
Комментарии
А у Алексиса Санчеса в «Марселе» вторая молодость.

30 сентября стартует очередной европейский футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.71 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Бавария» — «Байер» 30 сентября

«Бавария» уходила на паузу матчей сборных в максимально скверном настроении – команда Юлиана Нагельсмана проиграла впервые в сезоне, проведя просто ужасный по качеству игры матч с «Аугсбургом» (0:1). Всё бы ничего, но до этого у чемпиона было три ничьих подряд, так низко в таблице к середине первого круга он давно не падал. Не скрасила горечь даже победа над «Барселоной» в ЛЧ, ведь и там всё не так однозначно.

Нагельсман критикует игроков, а игроки критикуют его, руководство пока поддерживает тренера, у которого длинный контракт, но уже дало ему время до начала октября – до игры с Дортмундом. Тренеру нужно действовать быстро, чтобы исправить ситуацию, однако сейчас нет предпосылок для резкого преображения баварцев.

«Байер» может этим воспользоваться, ведь у него похожая ситуация. Херардо Сеоане держится на волоске, но пока «фармацевты» показывают неплохую игру и не проигрывают уже три матча подряд, а победа над «Атлетико» в ЛЧ и вовсе придала сил.

Семак назвал причину разгромного поражения «Зенита» от «Спартака».

Тренер научился справляться без ряда игроков, в атаке полезен Сердар Азмун, который по-прежнему не забивает, но стабильно ассистирует. Леверкузен не проиграл в двух из трёх предыдущих матчей в Мюнхене. Также в трёх последних матчах команд в Мюнхене было забито не более трёх голов. Возьмём тотал меньше 3.5 мяча за 2.23.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Альмерия» 30 сентября

Эрнесто Вальверде возглавил «Атлетик» уже в третий раз. Теперь за плечами у него есть неоценимый опыт руководства «Барселоной». Но специфика работы в Бильбао совсем другая, и главное было сохранить ту самобытную команду, которая проявляла характер в прошлом сезоне под руководством Марселино.

Команда здорово начала сезон, но потеряла очки в двух матчах, в которых их подвела плохая реализация моментов. По сути, нападение «Атлетика» стало выглядеть так, как от него этого ожидают, только в двух последних матчах перед международной паузой.

Почему «Интер» не справится с «Ромой» Моуринью.

Но «Альмерия» – это команда с хорошо организованной обороной, которая хоть и пропускает в абсолютно каждом матче чемпионата, но больше одного мяча ей забил только «Реал». Команда находится в зоне вылета исключительно из-за беззубости нападения. Поставить на тотал меньше 2.5 гола можно с коэффициентом 2.10.

Прогноз на матч «Анже» — «Марсель» 30 сентября

«Марсель» в прошлом сезоне под началом Хорхе Сампаоли финишировал на втором месте. Казалось, начинается новая глава команды. Однако аргентинский специалист летом решил покинуть пост из-за разногласий с руководством клуба относительно трансферной политики.

Главным тренером стал Игор Тудор. Тактическая трансформация и интегрирование в стартовую обойму новичков прошли практически безболезненно. Нуну Тавареш, Жонатан Клосс, Шансель Мбемба и Жордан Верету сразу закрепились в основном составе, а Луис Суарес часто выходит на замену, меняя на острие атаки Алексиса Санчеса.

В «Спартаке» рассказали о реакции футболистов на мобилизацию.

«Марсель» под руководством хорватского тренера перешёл на схему 3-4-2-1. Команда владеет мячом 55,2% встречи (шестой результат). Проводит 27% игрового времени в защитном блоке и ещё 45% — в середине поля. Игор Тудор строит игру впереди на быстрых контрвыпадах и эффективных розыгрышах стандартов. Игроки выигрывают по 14,8 воздушного единоборства (пятый показатель) и активно действуют в штрафной соперников. Наносят по 14,4 удара по воротам, из которых 5,3 в створ (пятый и шестой результаты). Забили 16 голов, девять из которых со стандартных положений или контратак.

Бело-голубые отличаются надёжной игрой в обороне. Футболисты выполняют по 18,6 отбора за игру (третий показатель). В пассиве команды лишь пять голов. Вратари отразили 80% ударов из 25 пришедшихся в створ их ворот. Только «ПСЖ» пропустил меньше.

«Марсель» здорово выступает под началом Игора Тудора. Вряд ли хозяева смогут удивить вице-чемпионов Франции. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу гостей за 1.86.

Экспресс на матчи 30 сентября

Ставка 1: ТМ 3.5 в матче «Бавария» — «Байер» за 2.23.

Ставка 2: ТМ 2.5 в матче «Атлетик» — «Альмерия» за 2.10.

Ставка 3: победа «Марселя» в матче с «Анже» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.23 Х 2.10 Х 1.80 = 8.71.

Ещё больше рабочих экспрессов — тут.

Абаскаль призвал не переоценивать победу «Спартака» над «Зенитом».

Мостовой: ну, выиграл «Спартак» и выиграл!

Василий Уткин: надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам.

Каррера прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом».

Прогноз на матч «Химки» — ЦСКА с коэффициентом 2.52.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Christian Kaspar-Bartke/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022