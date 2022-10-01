Экспресс на 1 октября с коэффициентом 21.5: Хвича обидит Миранчука, Поттер творит магию

1 октября продолжится очередной европейский футбольный уикенд. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 21.5 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «Челси» 1 октября

Томас Тухель за месяц так и не сумел набрать с командой оптимальную форму и после поражения в Лиге чемпионов от загребского «Динамо» (0:1) был отправлен в отставку. Место у руля занял Грэм Поттер. Он слепил из «Брайтона» бойкого середняка, демонстрирующего комбинационный атакующий футбол. Будет интересно понаблюдать за ним во главе более мастеровитого подбора игроков.

Дебют пришёлся на матч с «Зальцбургом» и завершился обидной ничьей со счётом 1:1. «Аристократы» доминировали на протяжении всей встречи, активно играли у штрафной соперника и открыли счёт благодаря голу Рахима Стерлинга, но не сумели удержать преимущество. Примечательно, что Грэм Поттер продолжает играть по схеме 4-2-3-1, а качество игры команды впереди по-прежнему хромает — из 17 ударов по воротам «быков» лишь четыре пришлись в створ. Стоит ли ждать качественных изменений в грядущем матче с «Кристал Пэлас»?

«Стекольщики» под началом Патрика Виейра ощутимо прибавили в игровом плане, демонстрируя содержательный позиционный футбол. Собственно, за семь туров текущего розыгрыша АПЛ команда проиграла лишь в двух матчах — «Арсеналу» (0:2) и «Манчестер Сити» (2:4). Трижды сыграла вничью и добыла две победы.

Контролируя мяч лишь 42,2% встречи, подопечные Патрика Виейра вынуждены проводить 35% игрового времени в защитном блоке и 42% — в центре поля. Игроки стараются максимально эффективно использовать редкие моменты в атаке — из нанесённых 11,3 удара 4,8 приходится в створ ворот. Лишь в двух матчах они не сумели отметиться в воротах соперника, забив семь голов в семи турах.

При таких раскладах рекомендуем ставку обе забьют за 1.87.

Прогноз на матч Примеры «Севилья» — «Атлетико» 1 октября

«Севилья» после провального старта постепенно приходит в чувства. Команда Хулена Лопетеги в последних турах победила «Эспаньол» (3:2) и сыграла вничью с «Вильярреалом» (1:1).



Команда варьирует расстановки 4-3-3 и 4-2-3-1. Контролирует мяч 56,2% встречи: проводит 40% игрового времени в центре поля и ещё 30% — в атаке. Однако не отличается активной игрой впереди. Игроки наносят по 12,2 удара, из которых 3,7 в створ ворот — медианные показатели. Хосе Анхель Кармона и компания забили лишь семь голов, что только на 0,88 меньше от количества ожидаемых (xG). Слабовато для претендента на место в зоне Лиги чемпионов.

«Нервионцы» после продажи Диего Карлоса и Жюля Кунде просели в защите. Яссин Боно отразил лишь 65% ударов в створ.

«Атлетико» поубедительнее смотрится на старте. Команда Диего Симеоне более конструктивно действует в атаке, нанося по 12,5 выстрела, из которых 5,3 в цель (восьмой и шестой показатели в Примере). Игроки забили 10 голов. Лишь «Атлетик» Бильбао, «Реал» и «Барселона» забили больше. При этом «матрасники» традиционно надёжно играют в обороне.

При таких раскладах напрашивается ставка на победу «Атлетико» с форой 0 за 1.73.

Прогноз на матч Серии А «Наполи» — «Торино» 1 октября

Во время международной паузы футболисты «Наполи» были востребованы в сборных. В международные командировки отправились основной вратарь Алекс Мерет, вся линия защиты за исключением почти не игравшего в сезоне Хуана Хесуса, четвёрка полузащитников Зелиньски – Лоботка – Кварацхелия – Элмас, а также нападающие Ирвин Лосано и Джакомо Распадори.

Лосано в итоге получил травму, а Распадори забил за Италию сразу два победных гола, которые вывели сборную в финальную часть Лиги наций. Столь же радостным в Неаполь возвращается Хвича Кварацхелия, который осчастливил всю Грузию выходом в Лигу B того же турнира.

Матч с «Торино» назначен на день субботы, и Лучано Спаллетти предстоит решать непростую задачу. В короткий срок нужно привести основной состав к единому знаменателю, с чем в топ-клубах нередко возникают проблемы. Туринцам до статуса топ-клуба ещё далеко, но и в их составе насчитывается девять сборников. Но половина из них была задействована в своих национальных командах не так активно.

Не поехал в сборную Алексей Миранчук. Полузащитник только заканчивает восстановление после травмы и уже работает с командой. Сообщается, что россиянин будет в заявке на матч. Его появления на поле можно ожидать во втором тайме. Напомним, за единственные 45 минут в сезоне, которые Миранчук успел провести на поле, он отметился забитым голом.

Перерыв на сборные для «Торино» наступил очень вовремя. После блестящего начала сезона с тремя победами в четырёх матчах наступила чёрная полоса. За последние четыре игры «быки» проиграли трижды. И если поражения от «Интера» и «Аталанты» можно списать на силу соперника, то 0:1 от «Сассуоло» – это уже звоночек.

«Наполи» в Серии А побеждает в трёх матчах подряд с разницей в один мяч. «Торино» проиграл две подряд встречи со счётом 0:1. Учитывая некоторый дисбаланс игровой формы команд после перерыва на сборные, предположим, что победа хозяев будет спокойной. На точный счёт 1:0 можно поставить с коэффициентом 6.65.

Экспресс на матчи 1 октября

Ставка 1: обе забьют в матче «Кристал Пэлас» — «Челси» за 1.87.

Ставка 2: победа «Атлетико» с форой (0) в матче с «Севильей» за 1.73.

Ставка 3: победа «Наполи» над «Торино» со счётом 1:0 за 6.65.

Общий коэффициент: 1.87 Х 1.73 Х 6.65 = 21.57.