Почему счёт игрока в букмекерской конторе могут заблокировать

В букмекерских конторах действуют правила, которые клиенты не должны нарушать. С Правилами игры можно ознакомиться перед созданием аккаунта на сайте компании.

В случае грубого нарушения Правил букмекера, счёт пользователя будет заблокирован, средства на счёте останутся в распоряжении БК. Если нарушение повлечёт за собой финансовые потери или пострадает деловая репутация букмекерской конторы, компания обратится в правоохранительные органы с заявлением.

Что делать, если букмекер заблокировал счёт

Если пользователь не может войти в личный кабинет на сайте БК или в мобильной программе, необходимо обратиться с вопросом в службу поддержки через чат, по телефону или написать в компанию по электронной почте. Существует вероятность того, что произошла системная ошибка, которую через некоторое время исправит техподдержка.

При обращении к операторам необходимо максимально подробно описать суть проблемы и при наличии прикрепить скриншоты ЛК.

Возможные причины блокировки аккаунта клиента в 1 x Ставка:

регистрация нескольких аккаунтов одновременно;

использование ботов, запрещённых стратегий и схем для игры;

отмывание денег через аккаунт;

мошеннические операции;

использование общего IP-адреса, связанного с несколькими игроками.

Если пользователь не совершал незаконных действий, не использовал мошеннические схемы, играл честно, служба техподдержки поможет восстановить доступ к счёту. БК ответственно относится ко всем игрокам и в случае ошибки может разблокировать аккаунт после выяснения обстоятельств.

Как разблокировать счёт

Если игрок не нарушал Правила ставок на спорт, но получил запрет, вручную снять разблокировку не получится. Необходимо отправить запрос на электронную почту или в чат с информацией:

ID игрового счёта;

паспортные данные — фотография главной страницы;

доказательства честной игры.

Если клиент уверен в своей невиновности, но не может убедить в этом службу безопасности букмекера, можно воспользоваться бесплатной услугой тематических форумов и партнеров БК и оставить жалобу с просьбой помочь в решении конфликта. Часто команде сайта-партнера удаётся решить спор в пользу пользователя букмекерской конторы.

Если профиль игрока был взломан и последующие действия привели к блокировке аккаунта, скорее всего, пользователь сможет восстановить доступ к игровому счёту. Для этого необходимо проверить IP устройств, использованных для входа в учётную запись.

Что делать, если не удается восстановить учётную запись

Если в восстановлении учётной записи отказано из-за нарушения Правил, клиент букмекера не сможет повторно зарегистрироваться. БК внесёт пользователя в чёрный список, и в ситуации, если служба безопасности обнаружит попытку повторной регистрации, аккаунт заблокируют.

Если клиент доказал свою невиновность, но аккаунт восстановить нельзя по техническим причинам, компания предложит пройти регистрацию повторно. Клиент сможет успешно зарегистрироваться, подтвердить личность, пополнить счёт и снова делать ставки на спортивные события.

Дополнительно в качестве извинения букмекер может предложить пользователю бонус.