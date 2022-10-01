«Реал» — «Осасуна». Карим Бензема восстановился и будет наказывать

2 октября состоится матч 7-го тура испанской Примеры «Реал» — «Осасуна». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Осасуны» оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Прогнозы на лучшие матчи дня.

Коэффициенты букмекеров на матч 7-го тура Примеры «Реал» — «Осасуна» 2 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Реал» — «Осасуна» порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.40. Если сумеют отличиться обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.81.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Осасуна» (02.10.2022)

На 2 октября в чемпионате Испании по футболу запланированы четыре встречи 7-го тура. Отдельное внимание уделим борьбе между «Реалом» и «Осасуной». Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, начало — в 22:00 мск.

После шести туров в испанской Примере мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу с 18 очками. В спину дышит «Барселона», на счету которой 16 баллов после шести туров. Положение у «сливочных» превосходное, накануне обыграли «Атлетико» (2:1), а до этого добыли победу в Лиге чемпионов над «РБ Лейпцигом» (2:0).

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Команда пока не проигрывала за шесть встреч в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов клуб тоже возглавляет группу, с набранными шестью очками за две встречи. К слову, статистика забитых и пропущенных у «Реала» за те матчи весьма неплохая — 5:0. В Примере тоже всё весьма недурно — 17:6.



«Осасуна» идёт на шестой позиции в чемпионате Испании с 12 очками за шесть туров, однако и статистика забитых и пропущенных у команды так себе — 7:5. При этом клуб не выступает в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Последняя встреча была с «Хетафе» (0:2). Она принесла второе поражение клубу со старта сезона.

У красных со «сливочными» история баталий насчитывает всего 26 игр. Однако статистика на стороне хозяев, ведь у них 19 побед при двух у гостей. Потому фаворитом в этой паре несомненно будут считаться белые, которые и так будут выступать дома с поддержкой трибун. Да и за последние 10 встреч «Реал» лишь дважды отдал сопернику очки, сыграв оба раза со счётом 0:0.

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У гостей нет настолько звёздного состава, как у соперника. Хотя и весомых проблем тоже нет, но на фоне уровня футболистов «сливочных» и большой платёжки «Осасуна» растворяется. Поэтому мы бы рассмотрели ставку на победу «Реала» + тотал больше 2.5 мяча за 1.94. Коэффициент весьма неплохой.

У «Реала» лучшим бомбардиром на данный момент является Винисиус Жуниор с четырьмя голами, а у гостей в составе результативнее остальных оказался Чими Авила с тремя мячами.



Можно рассмотреть победу «Реала» с форой (-2) за 2.60. Статистика очных встреч не против, плюс у хозяев с защитой проблем нет. Возможно, гостям не удастся забить даже гол престижа, но забегать вперёд не будем. Пока же остановимся на комбинированной ставке.

Прогноз и ставка на матч 7-го тура испанской Примеры «Реал» — «Осасуна» 2 октября 2022 года

«Реал» лидирует в чемпионате Испании и на групповом этапе ЛЧ. У «Осасуны» весьма неплохой старт сезона, но клуб не выступает на международной арене и не тратит силы. Плюс по звёздности состава хозяева на две головы выше оппонента, да и статистика очных встреч на их стороне. Нет явных проблем с результативностью и обороной, потому проверим ставку на хозяев через тотал больше.



Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 1.94.

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