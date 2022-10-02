«Торпедо» — «Динамо». Игорь Ларионов разделается с белорусами без интриги

3 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.26, а успех минчан по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.85.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Динамо» Минск 3 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы – за 2.70. Ничья после трёх периодов игры доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Гол на первой минуте встречи оценён коэффициентом 11.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Динамо» Минск (03.10.2022)

На 3 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано три встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между нижегородским «Торпедо» Игоря Ларионова и минским «Динамо» Крэйга Вудкрофта. Матч пройдёт на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде, а первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

Игорь Ларионов продолжает показывать отменные результаты. Команда расположилась на четвёртой позиции в Западной конференции с 16 очками, добытыми за 12 встреч. Накануне клуб проиграл на выезде московскому «Спартаку» (3:4). До этого же он одержал победу над «Локомотивом» (3:1). С результативностью, как видно, проблем не наблюдается.

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Да и за 12 встреч у «Торпедо» лишь четыре поражения, с учётом прошлых сезонов, этот старт отменный. Не без помощи Игоря Ларионова, конечно. Атакующий хоккей приносит плоды и нравится не только болельщикам, но и хоккеистам. Наставник с особым трепетом относится к своим подопечным и позволяет им творить на льду настоящие чудеса.

В недавнем матче нижегородцы потерпели поражение от московского «Спартака». По ходу встречи команда вела в счёте 3:0, но пропустила четыре шайбы подряд и проиграла — 3:4. Даже после такого результата Ларионов не впал в уныние. Он дал комментарий, назвав матч одним из лучших, ведь зрители были довольны увидеть интригу, неожиданный результат. Также Профессор напомнил, что его задача собирать полные залы и всех оставлять сытыми зрелищем.

«Динамо» имеет серию из четырёх поражений кряду, потому и спустилось на восьмую строчку Западной конференции. Сейчас на счету клуба 14 очков за 13 встреч. Разница по очкам у соперников практически незначительная. Накануне «зубры» дома уступили СКА (1:5), а до этого на выезде проиграли в матче с «Сочи» (1:3). Явно за последний отрезок игр команда сбавила обороты.

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При этом после поражения от СКА Крэйг Вудкрофт указал на основные проблемы, связанные с результативностью. Минчане сделали 29 бросков в той баталии, но с реализацией испытали большие проблемы. Над этим придётся поработать. У Игоря Ларионова с этим, наоборот, порядок.

Соперники играют в атакующий интенсивный хоккей, поэтому вполне можно ждать голевого матча. Как раз за последние 10 личных встреч тотал шайб лишь раз был ниже четырёх. Поэтому ставка на тотал больше в этой встрече будет весьма актуальна. Тем более что серьёзных проблем с травмированными нет.



Однако статистика встреч насчитывает 38 баталий, из которых 24 победы на счету «Торпедо» и лишь 14 у «Динамо». Весомого перевеса не наблюдается, но явно хозяева выглядят лучше. Тем более что с этого сезона у клуба новый тренер и тактика. Это увеличивает шансы на успех команды.



Можно проверить ставку на победу «Торпедо» за 2.26. Коэффициент, достойный внимания, но зато фаворитом хозяева смотрятся явным. Тем более, хоть и статистика заброшенных и пропущенных у команд интересная («Динамо» — 35:39, а у «Торпедо» — 39:28), но у гостей есть небольшие проблемы с реализацией за прошлые игры.

Думается, вряд ли соперники будут упираться в защите, из-за чего болельщики были бы лишены голов. Вероятнее всего, будет игра на встречных курсах. Причём настолько открытая, что про оборону клубы даже могут и забыть. Однако проверим победу хозяев, коэффициент высокий, поэтому добавлять тотал не будем.

«Торпедо» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 3 октября 2022 года

Игорь Ларионов поднял уровень игры нижегородцев, а Крэйг Вудкрофт после неплохого старта сдал позиции. Проблем у минчан сейчас хватает, но они решаемы. Хозяева же идут без серьёзных потерь и травмированных игроков. Плюс статистика последних игр за ними. Поэтому пока остановимся на победе «Торпедо».



Ставка: победа «Торпедо» за 2.26.

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