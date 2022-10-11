Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 6.93: Мбаппе скучает, Аллегри пишет заявление

11 октября стартует 4-й тур группового этапа Лиги чемпионов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.93 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бенфика» 11 октября

Оттолкнёмся от невнятной формы хозяев в нападении. Четыре забитых мяча за четыре встречи — крайне тревожный симптом для Галтье. Соперник опасен крайне хлёсткими контратаками, о чём прекрасно осведомлён тренерский штаб парижан. Весьма вероятна аккуратная позиционная игра с минимумом забитых мячей. Рекомендуем изучить ставку на тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.75.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Маккаби» — «Ювентус» 11 октября

Несмотря на итоговые 3:1 в пользу «Ювентуса» в матче 3-го тура, встреча не была похожа на улицу с односторонним движением. Статистика владения мячом была почти равной – 51% на 49%. «Ювентус» подал всего на один угловой больше – шесть против пяти. Равным вышло и количество ударов по воротам – 17:17. Лишь по ударам в створ у «Юве» было чуть более заметное преимущество – 7:4. Мы наблюдали как раз случай победы на классе, причём очень непростой.

«Ювентус» приедет в Израиль в неважном настроении. Поражение 0:2 от «Милана» стало для «старой синьоры» уже четвёртым в 12 матчах сезона и третьей подряд гостевой неудачей. Последний раз на выезде «Ювентус» выигрывал в прошлом сезоне. С той апрельской встречи с «Сассуоло» случились пять поражений и две ничьих в семи гостевых матчах, в которых было забито лишь три гола.

Топ-10 экспрессов на сегодня.

«Маккаби» забивает дома 25 матчей подряд. Причём не только в чемпионате Израиля, но и, например, в ворота «ПСЖ». Последней командой, которой чемпион Израиля не смог забить на своём стадионе, стал берлинский «Унион» в Лиге конференций в ноябре 2021 года. «Ювентус» не видится тем соперником, который сможет избежать гола в свои ворота. А если учесть кошмарную гостевую статистику «бьянконери», предположим, что «Маккаби» зацепит как минимум ничью за 2.03. Сообщается, что руководство «Ювентуса» не планирует увольнять Массимилиано Аллегри, но этот матч может заставить их сильно задуматься.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Д – «Севилья» 11 октября

Терпение руководства «Севильи» лопнуло на прошлой неделе после поражения от Дортмунда на своём поле – серия без побед при очень слабой игре поспособствовала увольнению Хулена Лопетеги. Теперь командой вновь будет руководить один из самых ярких специалистов — Хорхе Сампаоли, который отлично умеет маскировать серьёзные оборонительные провалы безумием в нападении.

Прогноз на матч «Барселона» — «Интер» с коэффициентом 4.75.

Тем не менее те, кто ждал резкого преображения команды при новом тренере, думая, что все проблемы были исключительно из-за старого, будут продолжать разочаровываться. В чемпионате «Севилья» снова не смогла выиграть, жуткие провалы в обороне по-прежнему критичны, так как на изменение ситуации Сампаоли, очевидно, потребуется время. «Боруссия», в свою очередь, сейчас на очень большом эмоциональном подъёме, ведь сперва она обыграла в гостях «Севилью», а в прошедший уикенд на последних секундах эффектно вырвала ничью в домашнем матче с «Баварией» в Бундеслиге (2:2).

У Дортмунда хорошие показатели на домашнем стадионе, где он не проигрывает четыре матча подряд при трёх победах, также налаживается игра в нападении. Возьмём победу Дортмунда с форой (-1) за 1.95.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 11 октября

Ставка 1: ТМ 3.5 в матче «ПСЖ» — «Бенфика» за 1.75.

Ставка 2: «Маккаби» не проиграет «Ювентусу» за 2.03.

Ставка 3: победа «Боруссии» Д в матче с «Севильей» с форой (-1) за 1.95.

Общий коэффициент: 1.75 Х 2.03 Х 1.95 = 6.93.



Прогноз на матч «Маккаби» — «Ювентус» с коэффициентом 3.62.

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