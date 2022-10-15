«Крылья Советов» — «Сочи». Даже Нобоа и Жоаозиньо не помешают Осинькину

16 октября состоится матч 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Сочи». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.44. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 2.85. На ничью предлагают поставить за 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» 16 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 13-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. На «обе забьют» можно поставить за 1.68.

Анализ и прогноз на матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» (16.10.2022)

В программе третьего игрового дня 13-го тура чемпионата России три матча. Открывает её встреча в Самаре, где местные «Крылья Советов» примут гостей из Сочи. Хозяева постараются прервать серию неудач и отдалиться от зоны вылета, а «Сочи» имеет шанс подняться на пятое место в турнирной таблице. Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

Самарская команда проводит неоднозначный сезон. Игорь Осинькин не изменяет себе и старается играть активнее, даже не имея в своём распоряжении достаточно игроков под атакующий стиль. Стремление тренера улучшить атаку похвально, и в среднем «Крылья Советов» создают почти два голевых момента за матч. Тем не менее с агрессивным футболом команда пока не справляется, что отлично подтвердил недавний матч со «Спартаком» (2:5).

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«Крылья Советов» очень нестабильны в чемпионате. С конца августа они сыграли в восьми матчах, одержали в них две победы и даже сотворили сенсацию, обыграв дома «Зенит» (2:0). Однако обе победы были добыты в Кубке России. В чемпионате у самарцев не всё так радужно. Они могут похвастаться только двумя ничейными результатами с «Химками» и «Краснодаром». И здесь кроется одна из главных проблем команды.

Хозяева стараются атаковать и немало создают моментов, однако реализация подводит – у них третья худшая атака чемпионата. В игре команды многое завязано на двух исполнителях – лучшем бомбардире Максиме Глушенкове, набравшем 5+3 по системе «гол+пас», а также ярком молодом таланте — Сергее Пиняеве. Ресурсов всё равно не хватает, чтобы нападением перекрыть ошибки в обороне, возникающие при открытом сценарии игры.

Потому «Крылья Советов» стараются минимизировать риски и действовать в более осторожном ключе. В этом сезоне команда провела во всех турнирах 15 матчей, и в 10 из них не пробивался даже стандартный тотал голов. Самарцы больше одного мяча не забивали в девяти из 12 матчей РПЛ, однако и громких неудач за этот период не было – только «Спартак» и «Оренбург» смогли отправить в их ворота больше двух голов.

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«Сочи» наверняка смогут тоже, потому что при Вадиме Гаранине эта команда уже не раз удивляла яркими матчами. Проблема лишь в том, что такая игра далеко не всегда приносит пользу. У сочинцев показатели в последний месяц немного лучше, чем у соперника – в пяти предыдущих матчах во всех турнирах они смогли выиграть всего в одном.

Три победы в четырёх стартовых турах сезона пока позволяют гостям располагаться в середине турнирной таблицы с достаточно комфортным преимуществом над зоной вылета и с перспективами подняться выше. Однако уже не раз вставал вопрос, какие цели «Сочи» перед собой ставит после прошлого феноменального сезона и второго места. В Кубке следует провал за провалом, а в чемпионате разгромная победа также легко сменяется крупным поражением.

Однако о чём можно говорить точно, так это о том, что с «Сочи» не бывает скучно. Подопечные Гаранина стараются играть в быстрый футбол. В этом сезоне в 15 матчах во всех турнирах 13 раз пробивался стандартный тотал в три мяча. У команды положительный баланс забитых и пропущенных, но пропустила она всего на два гола меньше, чем забила.

У «Сочи» гораздо больше вариантов в атаке, чем у соперника. Лучший сезон в карьере проводит 37-летний Кристиан Нобоа – эквадорский ветеран забил девять голов, но важно отметить, что он забивал или ассистировал в каждом матче, где команде удавалось набрать очки. Вовремя о себе заявил Жоаозиньо, оформивший дубль в ворота «Локомотива», а также возвращается в прежнюю форму Георгий Мелкадзе. Вариантов впереди у Гаранина хватает под любой сценарий.

«Крылья Советов» у экспертов идут фаворитами. Это справедливо, ведь самарцы играют дома и ещё никогда в своей истории не проигрывали «Сочи». В четырёх очных матчах РПЛ хозяева одержали четыре победы. Кроме того, сочинцы ужасно играют на выезде – в восьми матчах этого сезона у них шесть поражений.

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«Сочи» едва ли может рассчитывать на победу в Самаре, но всё будет зависеть от рисунка игры. «Крылья Советов» дома будут биться только за победу, ведь до зоны вылета всего одно очко, но если они снова решат сыграть открыто, то провалов в обороне не избежать. Далеко не факт, что самарцам удастся поддержать темп соперника, и тогда «Сочи» сможет зацепиться за результат. Поэтому не станем верить в победу одной из команд, а выберем вариант «хозяева не проиграют и тотал больше 2.5 мяча» с коэффициентом 2.85.

Прогноз и ставка на матч 13-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Сочи» 16 октября 2022 года

Две очень нестабильные команды сойдутся в пятом очном матче РПЛ. «Крылья Советов» ещё ни разу не теряли очки в матчах с «Сочи», но сейчас команда Игоря Осинькина слишком часто проваливается в защите и не выигрывает. «Сочи» тоже три месяца не побеждает на выезде, однако регулярно радует весёлыми матчами. Гости наверняка навяжут сопернику атакующий стиль игры, который самарцы поддержат, но выиграть не смогут.

Ставка: «Крылья Советов» не проиграют и тотал больше 2.5 мяча за 2.85.

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