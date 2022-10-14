«Торино» — «Ювентус». Миранчук запомнит своё первое туринское дерби

15 октября состоится матч 10-го тура итальянской Серии А «Торино» — «Ювентус». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.69, а успех «Торино» оценивается аналитиками в 3.20. Ничья доступна за 3.31.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» 15 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.69, а на тотал больше 2.5 мяча – за 2.36. На гол «Торино» дают коэффициент 1.45. Если забьёт «Ювентус», сыграет коэффициент 1.37. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.93.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура Серии А «Торино» — «Ювентус» (15.10.2022)

Субботним вечером на стадионе « Олимпико ди Торино» будет жарко – нас ждёт интригующее туринское дерби. Футбольный клуб «Торино» принимает «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Этот матч носит поэтичное название «Дерби делла Моле», однако отношения между болельщиками клубов традиционно напряжённые. Правда, на спортивных результатах команд это особо не сказывается. Начиная с сезона-1995/1996 «Торино» обыграл «Ювентус» всего один раз из 34 попыток. Случилось это весной 2015 года.

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С тех пор «Юве» одержал победу в 12 дерби и ещё четыре раза довольствовался ничьей. Стоит отметить, что в последних четырёх очных встречах «Торино» смог дважды добиться ничейного результата, а в двух других матчах проиграл с минимальной разницей в один мяч. Пропасть в классе между клубами уже не такая большая, какой была всего несколько лет назад.



Предстоящая встреча – редкий шанс для «Торино» добыть первую за семь сезонов победу в дерби. Дело в том, что «Ювентус» находится в кошмарной для клуба такого уровня форме. За последние девять матчей во всех турнирах команда одержала всего две победы, а результаты двух прошлых игр больно ударили по репутации, но об этом мы упомянем ниже.

Особенно впечатляюще с негативной точки зрения выглядит статистика выездных встреч «старой синьоры». Безвыигрышная серия в гостевых матчах длится с начала мая и составляет уже восемь встреч, шесть из которых закончились поражениями. «Ювентус» уступил в четырёх играх на выезде подряд – «ПСЖ» (1:2), «Монце» (0:1), «Милану» (0:2) и даже израильскому «Маккаби» из Хайфы (0:2).

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«Ювентус» не смог выиграть на выезде в первых девяти турах Серии А впервые с сезона-1993/1994. Тогда Джованни Трапаттони смог стабилизировать ситуацию, и «бьянконери» закончили сезон на втором месте, отстав от «Милана» на три очка. Будет ли шанс исправить положение у Массимилиано Аллегри?

Самой обсуждаемой темой в итальянских СМИ вокруг «Ювентуса» как раз является личность главного тренера. Сообщается, что команда не сплочена – часть футболистов находится на стороне тренера, тогда как другие недовольны его работой. Решение об увольнении — это дело руководства клуба, которое тоже не имеет единого мнения.



Как бы то ни было, ситуация в команде на фоне неудач очень нервная. Ко всему прочему у «Ювентуса» переполнен лазарет. Поль Погба, Федерико Кьеза, Кайо Жорже и Марле Аке не могут помочь атаке, потому что недоступны с начала сезона. Защитник Маттиа Де Шильо пропустил уже две игры из-за травмы бедра.

Анхель Ди Мария, по некоторым сообщениям, рискует даже пропустить чемпионат мира из-за повреждения, полученного в выездном матче с «Маккаби». Травма аргентинца добавила головной боли Аллегри ещё и потому, что вынужденная замена на 24-й минуте не позволила дать отдохнуть Аркадиушу Милику. Польский нападающий недавно перенёс небольшое растяжение мышц, и процесс восстановления от этой микротравмы не предполагает участия в двух матчах за неделю.

У «Торино» лазарет наконец-то пуст. Вернулся на поле Алексей Миранчук. Российский полузащитник настолько хотел проявить себя в первом матче за новый клуб, что не попросил замену, когда почувствовал дискомфорт в ноге. Гол «Монце» в той встрече слабое утешение – ведь лечить травму бицепса бедра пришлось полтора месяца.

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За время отсутствия в составе Миранчук стал сторонним свидетелем двух побед «Торино» (над «Кремонезе» и «Лечче»), одной ничьей (с «Лацио») и трёх поражений (от «Аталанты», «Интера» и «Сассуоло»). Возвращение не принесло особой радости – россиянин стал участником поражения от лидирующего «Наполи» (1:3) и спасённой на последней минуте ничьей с «Эмполи» (1:1).



«Торино» на своём поле в последнее время не радует болельщиков результативной игрой. Четыре последних матча на стадионе «Олимпико ди Торино» подарили футбольному миру лишь четыре забитых мяча. Учитывая проблемы гостей, выберем ставку на то, что «Торино» не проиграет при тотале меньше 2.5 мяча. Поставить на это можно с коэффициентом 2.32.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Италии «Торино» — «Ювентус» 15 октября 2022 года

Давно перед туринским дерби «Ювентус» не выглядел столь жалким. Руководство клуба обсуждает между собой сложнейшее решение – увольнять Массимилиано Аллегри сейчас или подождать до чемпионата мира. Алексей Миранчук может усугубить положение наставника соперника. «Торино» имеет уникальный шанс поквитаться с назойливым соседом за прошлые унижения.



Ставка: «Торино» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.32.

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