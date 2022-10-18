ЦСКА — «Торпедо». После «Спартака» всё нипочём

Армейцы ждут вендетты за поражение автозаводцам в РПЛ, а после недавнего дерби они ничего не боятся.

19 октября состоится матч группового этапа Кубка России ЦСКА — «Торпедо». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех автозаводцев оценён экспертами в 8.90. Ставки на ничью принимаются за 5.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России ЦСКА — «Торпедо» 19 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч ЦСКА — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 1.93.

Анализ и прогноз на матч Кубка России ЦСКА — «Торпедо» (19.10.2022)

Позади первые 13 туров Российской Премьер-Лиги, а также три матча группового этапа Кубка России. В кубковом турнире на 19 октября запланированы четыре встречи. В самой поздней из них на стадионе «ВЭБ Арена» померятся силами ЦСКА и «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Благодаря грамотному руководству Владимира Федотова качество футбола ЦСКА заметно выросло. Армейцы одержали победы в 10 из 16 матчей нынешнего сезона. Вничью сыграли с «Пари Нижний Новгород» (2:2), «Ростовом» (0:0), «Динамо» (1:1) и «Спартаком» (2:2). Поражения потерпели от лидирующего «Зенита» (1:2) и как раз «Торпедо» (0:1).

Чалов: «Зенит» рано называть чемпионом.

Итог последней встречи совсем не закономерен. Армейцы имели преимущество по владению мячом и создали больше потенциально голевых моментов. Однако их подвела реализация. Из 23 ударов лишь один пришёлся в створ ворот. Отличные шансы забить упустили Бактиёр Зайнутдинов и Фёдор Чалов.



Полузащитник не попал с метра в пустые ворота, отправив мяч выше перекладины. Нападающий же после прострельной передачи от Милана Гаича попал в штангу из убойной позиции. Также был близок к голу техничный новобранец красно-синих — Мойзес. На 27-й минуте его мощный удар в дальний угол парировал Егор Бабурин, а на 44-й минуте бразилец зарядил в перекладину.

Футболистам «Торпедо», безусловно, стоит отдать должное. Они смело убегали в контратаки, а также забили красивый гол со штрафного. Более того, если бы не классная игра опытного Игоря Акинфеева, автозаводцы одержали бы победу с более убедительным счётом. Тем не менее им очень сильно повезло.

Уткин: теперь «Торпедо» не вылетит из РПЛ.

ЦСКА, видимо, вышел на матч не с тем настроем. Владимир Федотов недооценил соперника, и понятно почему. Ещё в прошлом сезоне чёрно-белые выступали во втором по силе дивизионе страны, а в текущем за стартовые девять туров в РПЛ не одержали ни одной победы при ничейном результате с «Крыльями Советов» (1:1).

После победы над армейцами «Торпедо» сыграло вничью с «Факелом» (2:2) и «Пари НН» (0:0) в РПЛ, а также уступило «Уралу» (0:1) в Кубке России. Затем руководство клуба решило произвести смену главного тренера. Должность занял недавно уволенный из «Ахмата» Андрей Талалаев.

Под руководством нового наставника автозаводцы провели пока только один матч — с переживающим далеко не лучшие времена «Локомотивом» в РПЛ. Встреча закончилась победой железнодорожников со счётом 1:0. Чёрно-белые нанесли за весь матч только шесть ударов, причём лишь один из них угодил в створ.

На данный момент чёрно-белые являются главными претендентами на вылет в Первую лигу. Они замыкают турнирную таблицу чемпионата России с шестью очками. ЦСКА, в свою очередь, занимает третье место. В случае победы в предстоящем матче клуб обеспечит себе досрочный выход в плей-офф Кубка России.

Талалаев: через шесть недель вы увидите изменения в качестве игры «Торпедо».

Думается, сыграет П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.04. Восемь из 11 последних официальных очных встреч закончились именно так. Отметим и то, что благодаря усилениям под занавес летнего трансферного окна оборонительная линия автозаводцев заметно окрепла. За последние девять матчей (во всех турнирах) они ни разу не пропустили больше двух мячей за игру.

Прогноз и ставка на матч Кубка России ЦСКА — «Торпедо» 19 октября 2022 года

У ЦСКА гораздо лучше результаты на дистанции, а также сильнее и сыграннее состав. Думаем, в предстоящем матче он обыграет располагающееся на дне турнирной таблицы РПЛ «Торпедо». Однако вряд ли встреча получится результативной. У обеих команд надёжные голкиперы. Плюс автозаводцы во время трансферов улучшили качество своей защиты. Да и история личных встреч не на стороне большого количества голов.



Ставка: победа ЦСКА и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.04.

Экспресс с коэффициентом 20.67.

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Прогноз на матч «Динамо» — «Ростов» с коэффициентом 2.55.

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