«Факел» — «Спартак». Один шаг от обиженных до обидчиков

19 октября состоится матч 4-го тура Кубка России «Факел» — «Спартак». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они выделяют в качестве фаворитов гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Победа воронежцев оценивается в 4.70. На ничью дают коэффициент 3.95.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч 4-го тура Кубка России «Факел» — «Спартак» 19 октября 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что игра 4-го тура Кубка России «Факел» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Кубка России «Факел» — «Спартак» (19.10.2022)

Очередной тур Кубка России свёл вместе в Воронеже довольно любопытную пару — «Факел» и «Спартак». Хозяева вспыхнули и осветили лица поклонников надеждой на исправление ситуации, но быстро вернулись в состояние кризиса. Красно-белые находятся в возбуждённом состоянии после огненного дерби с ЦСКА.

Воронежцы уступили в трёх кубковых встречах подряд и практически лишились шансов на выход в плей-офф. Всё это говорит о том, что «Факел» не ставит этот турнир в приоритет. Наверняка будет проведена ротация состава. Футболистам нужно бороться в РПЛ за сохранение прописки, а кубковый турнир — второстепенен.

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Нельзя сказать, что действующий наставник хозяев не предпринимает усилий для исправления ситуации. Дмитрий Пятибратов несколько раз менял тактическую схему, экспериментировал с составом и старался подстраиваться под соперника. После победы над «Локомотивом» «Факел» не может выиграть в шести официальных встречах кряду. За этот период команда четыре раза играла вничью и дважды терпела поражение.

За счёт увеличения количества опорных полузащитников воронежцы резко сократили создание опасных моментов у своих ворот. Как всегда, у медали есть две стороны — создавать в атаке стало намного сложней. За последние шесть матчей удалось забить только четыре мяча. Тренерский штаб работает над стандартными положениями.

На фоне воронежцев подопечные Гильермо Абаскаля выглядят явными фаворитами. Красно-белые идут по кубковому турниру с серией из трёх побед. Отметим для нашего прогноза отсутствие пропущенных мячей у «Спартака». Тренерский штаб выпускает большое количество игроков основы даже в Кубке России.

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Абаскаль считает необходимым использовать главных нападающих. Все семь забитых мячей распределены между тремя игроками: Соболевым, Промесом и Мелёшиным. Павел хорошо показывает себя в матчах Кубка России и заслуживает внимания тренера, который чаще выпускает его на поле.

В Воронеж москвичи отправляются после энергозатратного дерби с ЦСКА в РПЛ. Ничейный результат не устроил ни одну из сторон, а работа арбитра вызвала привела к многочисленным жалобам. Сейчас задача наставника «Спартака» успокоить команду и верно оценить моральное состояние каждого из футболистов. Вполне вероятно, он пойдёт на ротацию.

В последних пяти гостевых встречах москвичи играют не так удачно. За этот отрезок они добыли всего две победы. Вызывает вопросы слаженность действий обороны, пропустившей девять мячей. Есть проблемы при создании искусственного офсайда. Также нередко из борьбы выключаются отдельные исполнители, создавая нагрузку на других игроков.

История взаимоотношений «Факела» и «Спартака» на футбольном поле насчитывает восемь игр. Преимущество пока полностью на стороне гостей. Они взяли верх над соперником в семи матчах. Воронежцы записали в актив всего одну победу. Разница забитых мячей — 23:5 в пользу красно-белых. Обратим внимание, что в текущем сезоне клубы встречались дважды — красно-белые одержали две победы с разницей в три мяча.

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Несмотря на возможную ротацию состава «Спартака», это не спасёт воронежцев. Они заняты сохранением прописки в РПЛ. Линия атаки гостей в отличной форме и снова накажет «Факел» за ошибки. Рекомендуем обратить внимание на победу «Спартака» с преимуществом минимум в два мяча за коэффициент 2.77.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Факел» — «Спартак» 19 октября 2022 года

«Факел» явно отошёл от открытой тактической модели и строит игру от обороны. От набравшей ход атаки «Спартака» хозяева вряд ли найдут противоядие. Два крупных поражения, случившихся в этом сезоне, не добавят подопечным Дмитрия Пятибратова уверенности в собственных силах. Тем более Абаскаль и вся его команда очень сильно расстроились из-за судейских решений по ходу дерби. В итоге было подано несколько жалоб после матча с ЦСКА. Обиженные красно-белые не постесняются нанести серьёзный урон слабой команде, поэтому воронежцам не сдобровать.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.77.

Экспресс с коэффициентом 20.25.

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