«Сочи» – «Урал». Думайте о Гончаренко, а не о Зареме Салиховой

Сочинцам сейчас не до слов жены бывшего владельца «Спартака», ведь впереди важный матч в Кубке России.

20 октября состоится матч 4-го тура Кубка России «Сочи» – «Урал». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.84. Победа екатеринбуржцев оценивается аналитиками в 3.75. Поставить на ничью предлагают за 3.85.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Сочи» – «Урал» 20 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Кубка России «Сочи» – «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Сочи» – «Урал» (20.10.2022)

В программе заключительного игрового дня 4-го тура Кубка России всего два матча. В Сочи одноимённый клуб на стадионе «Фишт» примет «Урал». Команда Вадима Гаранина находится в сложном положении – последнее место в группе и ни одного набранного очка. «Урал» на второй строчке, одержав победы в двух матчах. Хозяевам необходимо вернуться в борьбу за выход в плей-офф.

Для «Сочи» наступает решающий момент, когда клубу необходимо точно понять, нужен ли им Кубок России или лучше сосредоточиться на РПЛ. В данный момент сочинцы являются единственной командой, которая не набрала ни одного очка на групповой стадии турнира. Ещё одно поражение может лишить клуб шансов на плей-офф.

Лещук: ненормально, что Комличенко падает в каждом матче.

Тем не менее нет фактов, утверждающих о том, что Вадим Гаранин будет делать ставку на Кубок. Высока вероятность, что тренер в очередной раз проведёт ротацию состава. В прошлом матче Кубка России на поле не вышли с первых минут трое лидеров: Кристиан Нобоа, Георгий Мелкадзе и Владислав Сарвели. Наставник сделал перестановки во втором тайме, и это помогло сравнять счёт, но Чалов всё-таки вывел ЦСКА вперёд снова.

«Сочи» можно считать весёлой командой, судя по выступлениям в Кубке России. Однако клуб не набрал очков в турнире. Три матча и столько же поражений с общим счётом 2:7. Голов много, но нужен результат.

В чемпионате у «Сочи» дела обстоят пока относительно неплохо – большое преимущество над зоной вылета и близка тройка лидеров. Поэтому держать в уме ближайший матч с «Зенитом» сочинцам не обязательно. Кроме того, клуб явно хочет взять реванш у «Урала» за поражение в августовском матче. Это обязательно придаст сил и поднимет боевой настрой футболистов.

Губерниев: Федотов ведёт себя как быдлан, это печально.

У гостей с мотивацией проблем не бывает с того момента, как «Урал» возглавил Виктор Гончаренко. Белорусский специалист далеко не сразу, но вернул команду из Екатеринбурга на победный путь. «Урал» начал не только качественно выступать в Кубке России, но и перестал регулярно терять очки в чемпионате. Сейчас во всех турнирах у оранжево-чёрных победная серия из четырёх игр.

Уральцы стали меньше проваливаться в обороне, пропустив не больше двух голов во время победной серии — от «Локомотива» (4:2), «Торпедо» (1:0), «Химок» (2:1) и даже «Ростова» (2:1). Хотя это по-прежнему слабейшая зона команды, не получившая должного усиления летом. При этом в атаке «шмели» также уверенно справляются даже без лучшего бомбардира Эрика Бикфалви. «Урал» стабильно забивает в этом сезоне на протяжении девяти игр подряд.

Однако вполне вероятно, что Гончаренко тоже решит поберечь некоторых футболистов для матчей в РПЛ, где дела пока обстоят не слишком хорошо. Ресурсов у тренера екатеринбуржцев не так много, поэтому оборона не претерпит серьёзных изменений, однако голы команде пригодятся уже в ближайший уикенд, поэтому некоторым лидерам отдых в условиях сложного графика точно не помешает.

Ситуация сложилась так, что «Урал» может позволить себе допустить одну ошибку в Кубке. В чемпионате России ошибаться нельзя. Впереди у команды сложная домашняя игра с «Крыльями Советов», в которой необходимо выигрывать. Гости слабо выступают в Кубке на выезде, уступив в трёх из четырёх последних встреч, поэтому у Екатеринбурга возникнут проблемы.

Эта игра обещает порадовать ярким футболом по ряду причин. Команды наверняка вновь не задействуют основные составы, однако с мотивацией у них проблем быть не должно. «Сочи» играет на домашнем стадионе и сейчас находится в неприятном положении – всего одна победа в шести последних матчах во всех турнирах, а в Кубке три поражения и ни одного очка. Позволить себе осечку сочинцы не могут.

Конфликт Федотова и Абаскаля — цирк. КДК обязан наказать обоих тренеров.

«Уралу» же предстоит борьба за выживание в чемпионате. Команда Гончаренко в очень хорошей форме и имеет неплохой задел по очкам в Кубке, поэтому потеря очков или даже поражение не станет провалом для неё в гостях. При этом в домашних матчах «Сочи» обычно не бывает скучно – в шести из семи последних игр была обоюдная результативность и пробивался стандартный тотал голов. Рассмотрим вариант «хозяева не проиграют и тотал больше 2.5 мяча» за 2.30.

Недавно «Сочи» втянули в словесный конфликт, разгоревшийся между экс-тренером сочинцев Федотовым и Заремой Салиховой. Супруга Федуна сказала в адрес действующего наставника ЦСКА, что можно переехать в столицу, но сложно выбить «Сочи» из человека. Сам клуб отказался комментировать её оскорбление и сконцентрирован на предстоящем матче.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Сочи» – «Урал» 20 октября 2022 года

Кубковые матчи всегда оставляют шансы на интригу. «Сочи» — очевидный фаворит встречи, потому что команде сейчас очень важно выиграть. Для неё это домашний матч, есть серьёзный риск вылета из турнира, да и показатели в последних встречах оставляют желать лучшего. «Урал» набрал ход и вновь готов побороться за результат, однако в данный момент гости больше должны быть сосредоточены на выступлении в чемпионате. И всё же скучать в атаке уральцы тоже не заставят.

Ставка: «Сочи» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 4.29 на Кубок России.

Карпин оценил вероятность возвращения Кокорина в сборную России.

Прогноз на матч «Сочи» — «Урал» с коэффициентом 12.25.

Куликов: «Локомотив» скучал по Лоськову и Пашинину.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья Советов» с коэффициентом 8.00.

В «Галатасарае» отреагировали на слух об интересе к Фёдору Смолову.