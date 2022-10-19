«Зенит» — «Крылья Советов». Чемпион России перестанет хандрить

В Кубке России подопечные Семака сами на себя не похожи, но пришло время выздоравливать и включаться в игру.

20 октября состоится матч 4-го тура группового этапа Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов». Начало игры – в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37, а успех самарцев оценивается аналитиками в 9.60. Ничья доступна за 5.80.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.48, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.56. На гол «Зенита» дают коэффициент 1.03. Если забьют «Крылья Советов», сыграет коэффициент 1.66. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.81.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» (20.10.2022)

Программу 4-го тура группового этапа Кубка России для команд РПЛ закрывает матч в Санкт-Петербурге. На стадионе «Газпром Арена» футбольный клуб «Зенит» принимает самарские «Крылья Советов». Начало встречи – в 20:30. Главный арбитр – Сергей Иванов.

Положение в группе B у «Зенита» тревожное. Подопечные Сергея Семака занесли себе в актив только домашнюю победу в матче с воронежским «Факелом» (2:0). Две игры на выезде принесли лишь поражения петербуржцам. «Крылья Советов» в Самаре обыграли сине-бело-голубых со счётом 2:0, а московский «Спартак» и вовсе, впервые за много лет, разгромил своего принципиального соперника – 3:0.

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Эти негативные результаты в Кубке России сильно разнятся с успехами «Зенита» в РПЛ. В рамках чемпионата страны «Зенит» проиграл лишь в одном матче за последний календарный год. Это была уже ничего не решавшая встреча в последнем туре прошлого сезона с «Нижним Новгородом».



В текущем сезоне РПЛ «Зенит» одержал 10 побед и трижды сыграл вничью, пропустив всего пять мячей в 13 матчах. Ровно столько же – пять мячей – было пропущено и в трёх играх Кубка России. Такой контраст с матчами чемпионата отчасти объясняется тем, что Сергей Семак проводит обширную ротацию, предоставляя отдых ряду основных футболистов во время кубковых матчей.

У «Зенита» хорошие резервы, но им не хватает настоящего игрового опыта. К слову, его они и получают в Кубке России. Возможно, в предстоящей игре не будет большой ротации. Петербуржский клуб ушёл в отрыв от преследователей в РПЛ, поэтому может задействовать всех игроков основы в кубковых встречах.

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«Крылья Советов» благодаря вышеупомянутой победе в матче с «Зенитом» (2:0) и с «Факелом» в Воронеже (1:0) на три очка опережают петербуржцев в таблице. Самарцы, в свою очередь, на три очка отстают от «Спартака», которому проиграли в Москве (0:1). Возможная победа во встрече с «Зенитом» практически гарантирует «Крыльям» выход в верхнюю сетку плей-офф.

Однако самарский клуб не имеет такой же длинной скамейки, как у «Зенита», а в условиях плотного календаря это очень важно. Впрочем, Игорь Осинькин в кубковых матчах на отдельных позициях в атаке доверяет молодёжи. Успехи в Кубке России компенсируют неудачи самарцев в чемпионате.



В 2022 году абсолютно все домашние матчи «Зенита» с российскими командами заканчивались победой. В 10 из 15 этих встреч гости «Газпром Арены» уезжали не только с поражением, но и без забитых мячей. Учитывая турнирные обстоятельства, предположим, что Сергей Семак выставит на ближайшую встречу почти всех сильнейших футболистов, и они одержат победу в матче и не пропустят за 2.24.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Зенит» — «Крылья Советов» 20 октября 2022 года

Фактор своего стадиона в Кубке России очень важен. В группе B все шесть сыгранных матчей закончились сухой победой одной из команд. В пяти из шести игр победу одержали хозяева поля. Всё говорит о том, что «Крылья Советов» дежурно проиграют звёздному сопернику, который выйдет на матч с уязвлённым самолюбием.



Ставка: сухая победа «Зенита» за 2.24.

Экспресс с коэффициентом 15.0.

Прогноз на матч «Зенит» — «Крылья» с коэффициентом 8.00.

Прогноз на матч ЦСКА — «Торпедо» с коэффициентом 6.15.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Краснодар» с коэффициентом 2.95.

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