«Байер» — «Вольфсбург». Сердар Азмун не спрячется от проблем

22 октября состоится матч 11-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Байера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Победа «Вольфсбурга» оценена экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург» 22 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Байер» — «Вольфсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.42. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Германии «Байер» — «Вольфсбург» (22.10.2022)

Отгремели матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В ожидании игр 5-го тура обратим внимание на внутренние арены. В немецкой Бундеслиге на 22 октября запланировано шесть встреч 11-го тура. В одной из них на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене «Байер» примет «Вольфсбург». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

Смена главного тренера не помогла «Байеру» обрести стабильность. После победы над занимающим предпоследнее место «Шальке» (4:0) в матче 9-го тура чемпионата Германии он разгромно уступил франкфуртскому «Айнтрахту» (1:5). Также клуб из Леверкузена потерпел поражение в матче с «Порту» (0:3) в Лиге чемпионов.

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Дела у «львов» обстоят поистине ужасно. На данный момент они располагаются на 16-м месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, в двух очках от зоны вылета во второй по значимости дивизион Германии. В Лиге чемпионов ситуация ничуть не лучше. «Фармацевты» замыкают свою группу и рискуют остаться без евровесны.



Каким образом Хаби Алонсо, практически не имеющий тренерского опыта, будет исправлять положение — остаётся загадкой. Безусловно, у «Байера» в составе хватает техничных футболистов. Однако большая часть из них выступает в текущем сезоне явно не на пике собственных возможностей.

Свидетельствует об этом и статистика команды. За 15 матчей во всех официальных турнирах «львы», невзирая на старания опытного Лукаша Градецки, пропустили 31 мяч. Сами при этом забили только 19 голов. К нападающим, в том числе к экс-форварду «Зенита» — Сердару Азмуну, накопилось немало вопросов. Однако иранец травмирован и может избежать критики.

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Похоже, что он допустил ошибку, перебравшись из российского клуба в «Байер». За 11 матчей в этом сезоне он не забил ни одного мяча и отдал лишь две голевые передачи во встрече первого раунда Кубка Германии с «Эльверсбергом» (3:4). При Хаби Алонсо Азмун не сыграл ещё ни одного матча. Его повреждение настолько серьёзное, что из-за него он рискует пропустить ЧМ-2022.

Смена тренера «Вольфсбурга» (ещё в межсезонье), на наш взгляд, сказалась положительно на результатах. За 10 туров в чемпионате Германии клуб потерпел только четыре поражения, и все от крепких соперников — от «Баварии» (0:2), «Лейпцига» (тоже 0:2), «Кёльна» (2:4) и лидирующего «Униона» (0:2).



Также «волки» добыли четыре ничейных результата, в том числе в матче 9-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом» (1:1), который за несколько туров до этого обыграл мюнхенскую «Баварию» (1:0). Победы зелёно-белые одержали в матчах с франкфуртским «Айнтрахтом» (1:0) и «Штутгартом» (3:2).



Наиболее интересна встреча с «Айнтрахтом». Команда из Вольфсбурга очень грамотно сыграла вторым номером и не позволила оппоненту создать много потенциально голевых моментов. Если бы не ошибка её голкипера — Коэна Кастельса — которая привела к попаданию мяча в штангу, можно было бы сказать, что таковых не было вовсе.

Опытный Нико Ковач сделал ставку на стандартные положения и не прогадал. Его подопечные могли забить ещё в первом тайме после точного навеса на дальнюю штангу с углового, но вратарь соперника грамотно выбрал позицию и успел среагировать на мяч. Во втором тайме «волки» всё же взяли своё.

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Интересно, что «Айнтрахт» зелёно-белые обыграли на выезде. Думаем, в предстоящем матче, который состоится на стадионе «Бай-Арена», они как минимум не проиграют. Возьмём Х2 за коэффициент 2.23. За последние шесть матчей во всех официальных турнирах «волки» потерпели поражение лишь в одном. Очевидно, они пребывают в хорошем тонусе.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Байер» — «Вольфсбург» 22 октября 2022 года

«Байер» по-прежнему находится в чёрной полосе. «Фармацевты» всё ещё слишком часто пропускают и недостаточно много забивают. У «Вольфсбурга» опытнее главный тренер и лучше последние результаты. Думается, он как минимум не проиграет в грядущем матче. У зелёно-белых меньше резервов, но смотрятся они на данный момент собраннее и предпочтительнее «львов».



Ставка: «Вольфсбург» не проиграет за коэффициент 2.23.

Экспресс с коэффициентом 6.24.

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