Экспресс на НХЛ 1 ноября с коэффициентом 32.56: Овечкин тащит, Тарасенко спасает

Ови спешит установить рекорд, а в «Сент-Луисе» другой россиянин пытается вытащить клуб из кризиса.

В ночь с 31 октября на 1 ноября пройдут встречи Национальной хоккейной лиги, которые обещают подарить много эмоций. Предлагаем вашему вниманию экспресс на НХЛ с коэффициентом 32.56 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Овечкин сократил отставание от Хоу до 17 голов.

Прогноз на матч НХЛ «Каролина» — «Вашингтон» 1 ноября (2:00 мск)

«Каролина» в межсезонье ударно поработала на рынке свободных агентов и провела обмены с целью заполучить опытных игроков. В минувшем сезоне именно умения не дрогнуть в сложный момент не хватило достаточно молодой команде. «Каролина» идёт на второй строчке в Восточной конференции, уступая только блестящему «Бостону». Пять побед и одно поражение в овертайме за восемь игр — достойный результат для старта сезона.



«Вашингтон» набирает обороты. Гости одержали победы в пяти из девяти встреч, причём все в основное время. Поправил прицел Александр Овечкин, который сократил до 17 шайб отставание от Горди Хоу. «Кэпиталз» прибавили в реализации и выиграли три из четырёх последних матчей.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Каролина» и «Вашингтон» в личных встречах на площадке «Харрикейнз» регулярно демонстрируют открытый хоккей с высокой результативностью. В трёх из пяти последних матчей соперники забрасывали совместными усилиями минимум семь шайб. Рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.09.

Прогноз на матч НХЛ «Баффало» — «Детройт» 1 ноября (2:00 мск)

Многие наверняка не узнали «Баффало» в нынешнем сезоне НХЛ. Команда неплохо себя чувствует и показывает хорошие результаты. В восьми матчах клуб набрал 10 очков. Ровно столько же у его соперника — «Детройта». Хороший шанс совершить рывок и оставить позади одного из главных конкурентов.

На данный момент все победы «Баффало» выглядят рядовыми и не кажутся чем-то необычным. Удалось обыграть таких соперников, как «Ванкувер», «Калгари», и на днях клуб одержал победу во встрече с «Чикаго» (4:3 ОТ). В последних матчах оказались не по зубам «Монреаль» (2:3) и «Сиэтл» (1:5). В обоих случаях «Баффало» уступил на своём льду. Всё выглядит так, будто «сабли» возвращаются к привычному состоянию и теряют силы.

Экспресс с коэффициентом 15.20.

«Детройт» заглох и в шести предыдущих матчах НХЛ четырежды терпел поражение. Обидчиками клуба оказались «Лос-Анджелес» (4:5 ОТ), «Чикаго» (3:4 ОТ), «Нью-Джерси» (2:6) и «Бостон» (1:5). Все эти неудачи перекрывает недавняя победа в матче с «Миннесотой» со счётом 2:1. Команду спас Рэймонд, оформивший дубль.

Всё указывает на то, что в этой встрече клубы будут осторожны. Естественно, это скажется на реализации моментов. «Детройт» уже показал, что способен сдерживать атакующих соперников. «Баффало» очень много пропускал в последних играх и будет сосредоточен на обороне. К тому же команды слишком равны по статистике на старте сезона-2022/2023. Ставим на ничью в основное время за 4.10.

Прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» 1 ноября (3:00 мск)

«Сент-Луис» пожинает плоды неудачной работы генерального менеджера. Команда потеряла перспективного и надёжного голкипера Вилле Хуссо, получив взамен нестабильного 36-летнего ветерана Грайсса. Их тандем с Биннингтоном не является оплотом обороны. За примерами далеко ходить не нужно — в двух последних встречах бригада вратарей пропустила 13 шайб, что стало причиной поражений от «Монреаля» (4:7) и «Нэшвилла» (2:6).

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«Лос-Анджелес» оставил практически весь состав без изменений и предсказуемо продолжает проваливаться в обороне. За 10 встреч регулярного сезона-2022/2023 «Кингз» пропустили 41 шайбу. Пока результативная атака позволяет вытаскивать некоторые матчи, но при встрече с командами с крепкой защитой гости сразу теряются.

У хоккеистов «Блюз» есть реальный шанс завершить серию поражений во встрече с «Лос-Анджелесом». Гости выглядят на старте сезона крайне неуверенно в обороне и плохо защищаются в меньшинстве. Тарасенко набрал форму и отмечается результативными действиями в каждой игре. В пользу «Сент-Луиса» четыре победы подряд в личных встречах.

Рекомендуем ставку на победу «Сент-Луиса» и тотал больше 6.5 шайбы за 3.80. В двух последних встречах с участием «Блюз» забрасывалось минимум восемь шайб.

Экспресс на матчи НХЛ 1 ноября

Ставка 1: тотал больше 6.5 шайбы в матче «Каролина» — «Вашингтон» за 2.09.

Ставка 2: ничья в матче «Баффало» — «Детройт» за 4.10.

Ставка 3: победа «Сент-Луиса» и тотал больше 6.5 шайбы в матче с «Лос-Анджелесом» за 3.80.

Общий коэффициент: 2.09 Х 4.10 Х 3.80 = 32.56.

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