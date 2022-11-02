«Трабзонспор» — «Ференцварош». Станислав Черчесов уже всё доказал

Российский специалист досрочно вывел команду с первого места в плей-офф, больше ему делать на этом этапе нечего.

3 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех венгров оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» 3 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Трабзонспор» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» (03.11.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 3 ноября состоятся 16 матчей заключительного тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Шенол Гюнеш» померяются силами «Трабзонспор» и «Ференцварош». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Трабзонспор» начал текущий сезон крайне неудачно, но затем постепенно стал навёрстывать упущенное. За последние пять туров в турецкой Суперлиге клуб не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Касымпашой» (0:0) и «Бешикташем» (2:2). Победы одержал в матчах с «Газиантепом» (3:2), «Кайсериспором» (2:1) и «Сивасспором» (1:0).

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Также подопечные Абдуллы Авчи, несмотря на старания Александра Головина, разгромили «Монако» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Если бы они одержали победу в игре 5-го тура с «Црвеной Звездой», то поднялись бы на вторую строчку в группе и сейчас боролись бы с «Ференцварошем» за выход в 1/8 финала.

Однако, доминируя бóльшую часть встречи, действующий чемпион Турции обидно уступил сербскому клубу со счётом 1:2. Подопечные Абдуллы Авчи нанесли больше ударов, в том числе в створ, и в целом смотрелись предпочтительнее «Црвены Звезды». Тем не менее удача оказалось не на их стороне.

Впрочем, стоит отметить, что «Црвена Звезда» тоже ощутимо прибавила благодаря стараниям Деяна Станковича. Плюс тот матч проходил на стадионе «Райко Митич», в Белграде. На домашней арене бордово-синие не потерпели в текущем сезоне ещё ни одного поражения. За восемь матчей дома они трижды сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы.

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У «Ференцвароша» меньше резервов, чем у «Трабзонспора». Однако благодаря грамотному руководству опытного Станислава Черчесова и поддержке болельщиков «фроди» обыграли действующего чемпиона Турции со счётом 3:2 в матче первого круга. Как мы помним, бóльшую часть игры они провели в меньшинстве.

После победы в матче с клубом из Трабзона «зелёные орлы» обыграли «Монако» (1:0), затем уступили «Црвене Звезде» (1:4), но вернулись и взяли реванш — 2:1. Также «фроди» сыграли вничью с «Монако» (1:1). Таким образом, они впервые за 47 лет вышли в плей-офф еврокубков.

Подопечные Черчесова досрочно вышли в плей-офф с первого места. С одной стороны, нет смысла выставлять боевой состав, а с другой — можно подтянуть игру на выезде, которая хромает. Совсем недавно клуб вылетел из Кубка Венгрии, уступив в гостях команде из третьего дивизиона — «Иванче» (2:3). На дистанции проблемы с этим также бросаются в глаза.

Тем не менее нам больше верится в победу «Трабзонспора». Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.37. Весьма вероятно, «зелёные орлы» ответят одним или даже двумя забитыми мячами. С результативностью у них в этом сезоне полный порядок: 24 матча во всех официальных турнирах — 51 гол. Да и бордово-синие на домашнем стадионе забили четыре мяча в ворота «Монако».

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На наш взгляд, Александру Головину не стоит рассчитывать на помощь Черчесова. Полузащитнику и его команде необходимо обыграть «Црвену Звезду», ведь в случае, если будет ничья или поражение, а «Трабзонспор» выиграет в матче с «Ференцварошем», турки получат путёвку в 1/16 финала. «Монако» же либо останется без евровесны, либо отправится в Лигу конференций.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» 3 ноября 2022 года

У «Трабзонспора» гораздо больше мотивации, чем у «Ференцвароша». При этом на домашнем стадионе он выступает в текущем сезоне гораздо лучше, нежели на выезде. У «фроди» тоже имеются проблемы подобного плана, что говорит в пользу действующего чемпиона Турции. Забивать любят обе команды, поэтому ждём победы хозяев и большого количества голов.



Ставка: победа «Трабзонспора» и тотал больше 2.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

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Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

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Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

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