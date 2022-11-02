Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Трабзонспор» — «Ференцварош», прогноз на матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года, где смотреть онлайн бесплатно, трансляция

«Трабзонспор» — «Ференцварош». Станислав Черчесов уже всё доказал
Михаил Коробов
«Трабзонспор» — «Ференцварош»: прогноз на матч ЛЕ
Комментарии
Российский специалист досрочно вывел команду с первого места в плей-офф, больше ему делать на этом этапе нечего.

3 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу турецкого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.57. Успех венгров оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» 3 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Трабзонспор» — «Ференцварош» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.83.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» (03.11.2022)

Лига Европы. Группа H. 6-й тур
03 ноября 2022, четверг. 20:45 МСК
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Не начался
Ференцварош
Будапешт, Венгрия

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиге Европы. 3 ноября состоятся 16 матчей заключительного тура группового этапа. В одном из них на стадионе «Шенол Гюнеш» померяются силами «Трабзонспор» и «Ференцварош». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

«Реал Сосьедад» — «МЮ». Криштиану Роналду возьмёт своё «Реал Сосьедад» — «МЮ». Криштиану Роналду возьмёт своё

«Трабзонспор» начал текущий сезон крайне неудачно, но затем постепенно стал навёрстывать упущенное. За последние пять туров в турецкой Суперлиге клуб не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Касымпашой» (0:0) и «Бешикташем» (2:2). Победы одержал в матчах с «Газиантепом» (3:2), «Кайсериспором» (2:1) и «Сивасспором» (1:0).

«Атлетико» вылетел из еврокубков. Позорный матч с «Порту» войдёт в историю.

Также подопечные Абдуллы Авчи, несмотря на старания Александра Головина, разгромили «Монако» (4:0) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы. Если бы они одержали победу в игре 5-го тура с «Црвеной Звездой», то поднялись бы на вторую строчку в группе и сейчас боролись бы с «Ференцварошем» за выход в 1/8 финала.

Однако, доминируя бóльшую часть встречи, действующий чемпион Турции обидно уступил сербскому клубу со счётом 1:2. Подопечные Абдуллы Авчи нанесли больше ударов, в том числе в створ, и в целом смотрелись предпочтительнее «Црвены Звезды». Тем не менее удача оказалось не на их стороне.

«Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд осложнит жизнь Гвардиоле «Ман Сити» — «Севилья». Эрлинг Холанд осложнит жизнь Гвардиоле

Впрочем, стоит отметить, что «Црвена Звезда» тоже ощутимо прибавила благодаря стараниям Деяна Станковича. Плюс тот матч проходил на стадионе «Райко Митич», в Белграде. На домашней арене бордово-синие не потерпели в текущем сезоне ещё ни одного поражения. За восемь матчей дома они трижды сыграли вничью. Во всех остальных встречах одержали победы.

Рамос: мы с Месси отлично ладим в «ПСЖ».

У «Ференцвароша» меньше резервов, чем у «Трабзонспора». Однако благодаря грамотному руководству опытного Станислава Черчесова и поддержке болельщиков «фроди» обыграли действующего чемпиона Турции со счётом 3:2 в матче первого круга. Как мы помним, бóльшую часть игры они провели в меньшинстве.

После победы в матче с клубом из Трабзона «зелёные орлы» обыграли «Монако» (1:0), затем уступили «Црвене Звезде» (1:4), но вернулись и взяли реванш — 2:1. Также «фроди» сыграли вничью с «Монако» (1:1). Таким образом, они впервые за 47 лет вышли в плей-офф еврокубков.

Подопечные Черчесова досрочно вышли в плей-офф с первого места. С одной стороны, нет смысла выставлять боевой состав, а с другой — можно подтянуть игру на выезде, которая хромает. Совсем недавно клуб вылетел из Кубка Венгрии, уступив в гостях команде из третьего дивизиона — «Иванче» (2:3). На дистанции проблемы с этим также бросаются в глаза.

Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 4.77: Месси и Мбаппе отправят Аллегри отдыхать Экспресс на Лигу чемпионов с коэффициентом 4.77: Месси и Мбаппе отправят Аллегри отдыхать

Тем не менее нам больше верится в победу «Трабзонспора». Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.37. Весьма вероятно, «зелёные орлы» ответят одним или даже двумя забитыми мячами. С результативностью у них в этом сезоне полный порядок: 24 матча во всех официальных турнирах — 51 гол. Да и бордово-синие на домашнем стадионе забили четыре мяча в ворота «Монако».

Юран объяснил, почему считает Черчесова сильнее Карпина.

На наш взгляд, Александру Головину не стоит рассчитывать на помощь Черчесова. Полузащитнику и его команде необходимо обыграть «Црвену Звезду», ведь в случае, если будет ничья или поражение, а «Трабзонспор» выиграет в матче с «Ференцварошем», турки получат путёвку в 1/16 финала. «Монако» же либо останется без евровесны, либо отправится в Лигу конференций.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Трабзонспор» — «Ференцварош» 3 ноября 2022 года

У «Трабзонспора» гораздо больше мотивации, чем у «Ференцвароша». При этом на домашнем стадионе он выступает в текущем сезоне гораздо лучше, нежели на выезде. У «фроди» тоже имеются проблемы подобного плана, что говорит в пользу действующего чемпиона Турции. Забивать любят обе команды, поэтому ждём победы хозяев и большого количества голов.

Ставка: победа «Трабзонспора» и тотал больше 2.5 мяча за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 7.15.

Черчесов: времени на радость от выхода в плей-офф Лиги Европы у нас нет.

Прогноз на матч «Ювентус» — «ПСЖ» с коэффициентом 4.85.

Божович: через шесть месяцев у России всё будет хорошо.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.

Гаджиев: Черчесова глупо и некрасиво уничтожали после Евро-2020.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: Thomas Eisenhuth/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022