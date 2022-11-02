«Реал Сосьедад» — «МЮ». Криштиану Роналду возьмёт своё

3 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех испанцев оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «МЮ» 3 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» (03.11.2022)

На фоне Лиги чемпионов не будем забывать и о другом престижном европейском турнире — Лиги Европы. 3 ноября состоятся 16 матчей заключительного тура группового этапа. В одном из них «Реал Сосьедад» примет «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» обыграл «Манчестер Юнайтед», со счётом 1:0. Это было ещё в начале сезона, когда многие команды пребывали не в лучшем состоянии. «Красные дьяволы» на тот момент находились в процессе перестройки, связанной с назначением на должность главного тренера Эрика тен Хага.

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Сейчас манкунианцы представляют гораздо бóльшую опасность. За последние восемь матчей во всех официальных турнирах они не потерпели ни одного поражения при двух ничейных результатах — с окрепшим «Ньюкаслом» (0:0) и «Челси» (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы, в том числе в играх с «Тоттенхэмом» (2:0) и «Вест Хэмом» (1:0).

Героем последней игры стал Маркус Рашфорд. Нападающий отметился голом на 38-й минуте. Забитый мяч стал для него 100-м в футболке «красных дьяволов». Любопытно, что Рашфорд — первый игрок манкунианцев с 2009 года, кому удалось покорить эту отметку. Ранее подобного результата добивался Уэйн Руни.

Сейчас в составе «Манчестер Юнайтед» есть и ещё один футболист, который может похвастаться данным достижением — Криштиану Роналду. Однако, в текущем сезоне звёздный португалец пока что преподносит себя исключительно с негативной стороны. То и дело он становится участником скандалов и удивляет общественность своим поведением.

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Тем не менее недавний конфликт с Эриком тен Хагом обладателю пяти «Золотых мячей» удалось урегулировать. В последних двух матчах во всех турнирах бомбардир проводил на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом. Хорошо бы и «Реалу Сосьедад» отомстить. Вот только удастся ли?

За последние пять туров в чемпионате Испании клуб из Сан-Себастьяна потерпел два поражения — в матчах с «Вальядолид» (0:1) и «Бетисом» (0:2). Во всех остальных встречах одержал победы. При этом результаты неудачно сложившихся матчей не закономерны. Бело-голубые превзошли соперников во владении мячом и нанесли больше ударов. Пожалуй, им просто не повезло.

В Лиге Европы подопечные Иманола Альгуасиля демонстрируют идеальные результаты, добыв пять побед в пяти матчах. Помимо «Манчестер Юнайтед», они уверенно обыграли «Омонию» (2:1 и 2:0) и «Шериф» (2:0 и 3:0). Для того чтобы получить путёвку в 1/8 финала, бело-голубым достаточно не проиграть в предстоящем матче.

Впрочем, уровень практически всех соперников был невелик. Немаловажно и то, что «Реал Сосьедад» уступил «Вальядолиду» и «Бетису» в последних двух турах чемпионата Испании. Возможно, тренер бережёт силы своих футболистов на важные встречи и не хочет, чтобы они травмировались. Может быть, игроки потеряли былую форму и сейчас попадут в полосу из неудач.

Поражения в двух последних матчах Примеры перед важной игрой с «Манчестер Юнайтед» — это совсем не хорошо. Думаем, сыграет П2 за коэффициент 2.30. За последние четыре очные встречи манкунианцы потерпели поражение лишь в одной игре. Также было два ничейных результата. Кроме того, у Эрика тен Хага больше ресурсов.

Прогноз и ставка на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Манчестер Юнайтед» 3 ноября 2022 года

«Реал Сосьедад» набрал хороший ход, но поражения в последних двух турах чемпионата Испании заставляют задуматься. «Манчестер Юнайтед», в свою очередь, не знает поражений на протяжении восьми матчей. Благодаря Эрику тен Хагу он демонстрирует классный командный футбол и обыгрывает топ-соперников. Плюс у манкунианцев сильнее состав. История личных встреч также на их стороне.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.30.

Экспресс с коэффициентом 6.59.

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