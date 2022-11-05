Сине-бело-голубые продолжают сохранять чемпионскую позицию. «Горожане» могут опередить «Арсенал» уже в этом матче и пойдут на всё.

Экспресс на футбол с коэффициентом 10.39: Семак неприступен, Гвардиола почти первый

Наступили выходные, а значит, пришло время наслаждаться просмотром лучших матчей в европейских чемпионатах. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.39 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Никита Хайкин: я не буду продлевать контракт с «Будё-Глимт».

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Краснодар» 5 ноября

«Факел» в последних турах действует строго от обороны. Это привело к серии из шести матчей без проигрышей (пять ничейных исходов и одна победа). Поражение в минувшем матче с «Оренбургом» со счётом 1:4 поставило на ней точку. Тем не менее хозяева вышли из зоны прямого вылета и расположились на 13-й строчке турнирной таблицы.

Стоит признать, что в октябре «Краснодар» попал в кризис. Команда выиграла всего в одном матче из шести (четыре поражения и одна ничья). В трёх встречах из шести гости не сумели открыть счёт забитым мячам. Талантливый голкипер Матвей Сафонов не способен в одиночку тащить команду.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Факел» старается действовать на домашней арене с предельной концентрацией и изначально заточен на ничью. Подопечные Пятибратова довольно уверенно обороняются и регулярно забивают соперникам. Учитывая слабую игру «Краснодара», рекомендуем изучить ставку на победу «Факела» с форой (0) за коэффициент 2.18.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 ноября

«Горожане» за 12 туров допустили три осечки — сыграли вничью с «Ньюкаслом» (3:3) и «Астон Виллой» (1:1), а также минимально уступили «Ливерпулю» (0:1). «Манчестер Сити» большую часть турнирной дистанции пытается сместить «Арсенал» с первого места в турнирной таблице, отставая от лондонцев на два очка.

В последних двух матчах в преддверии международной паузы подопечные Хосепа Гвардиолы постараются поправить своё положение.

Хвича пока не готов к «Реалу». Ему нужно остаться в «Наполи».

Успехи «Фулхэма» в атаке также во многом зависят от кондиций одного игрока — Александра Митровича. Сербский нападающий забил девять голов из 22 общекомандных. Подопечные Марку Силвы за счёт содержательного футбола в атаке не растерялись, когда вышли в АПЛ. Они ведут борьбу за место в зоне еврокубков. Недооценивать их не стоит.

От встречи двух команд атакующего стиля стоит ожидать результативного сценария. Однако победа всё-таки достанется «горожанам», которые имеют шанс обогнать «Арсенал». Ставим на победу «Ман Сити» и обе забьют за 2.35.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Ахмат» 5 ноября

«Зенит» завершил первый круг без поражений в РПЛ. Лишь три ничейных результата омрачили победный марш подопечных Сергея Семака. Команда много забивает и довольно слаженно действует в обороне. Только в последних встречах наблюдается пренебрежительное отношение к сопернику. Этим можно объяснить ничью (1:1) с «Факелом».

Экспресс с коэффициентом 12.26.

Видимо, вызывает вопросы работа бригады голкиперов, поскольку усиленно циркулируют слухи о возвращении из «Байера» Андрея Лунёва. В отличной форме нападающие, особенно Малком.

Замена главного тренера не оказала кардинального влияния на игру «Ахмата». Сменивший Талалаева специалист — Сергей Ташуев — пока не стал ломать действующую тактическую схему. Он пробует новые сочетания футболистов, но, видимо, отложит перемены на период зимнего перерыва. Отметим, что в каждом из выездных матчей в текущем сезоне гости забили минимум один мяч в ворота соперника.

«Зенит» выглядит командой без слабых мест. Хозяева завершили первый круг с уникальной разницей мячей 44:5. На домашней арене подопечные Семака регулярно устраивают соперникам голевое шоу. В трёх из последних пяти победных матчей с «Ахматом» преимущество «Зенита» составило три мяча и больше. Предлагаем сделать ставку на победу «Зенита» с сухим счётом за 2.96.

Экспресс на матчи 5 ноября

Ставка 1: победа «Факела» с форой (0) в матче с «Краснодаром» за 2.18.

Ставка 2: победа «Ман Сити» и обе забьют в матче с «Фулхэмом» за 2.35.

Ставка 3: победа «Зенита» всухую за 2.03.

Общий коэффициент: 2.18 Х 2.35 Х 2.03 = 10.39.

ФИФА призвала участников ЧМ-2022 избегать политических заявлений.

Чаушич: чемпионат России из-за «Зенита» стал немного скучным.

Соболев рассказал о причинах конфликта с Кордобой.

Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре.