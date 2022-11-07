«Наполи» — «Эмполи». Виктор Осимхен воспользуется отсутствием Хвичи

8 ноября состоится матч 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Эмполи». Начало – в 20:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.20. Успех «Эмполи» оценивается в 15.0. На ничью дают коэффициент 8.60.
Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Эмполи» 8 ноября 2022 года
Букмекеры считают, что матч «Наполи» – «Эмполи» должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча – за 3.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.
Анализ и прогноз на матч 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Эмполи» (08.11.2022)
Вопрос о том, кто же сможет остановить «Наполи» в Италии, остаётся открытым. На него не смогли ответить «Лацио», «Милан», «Рома» и «Аталанта». Неаполитанцы прибили всех топов на их поле с минимальным счётом. Сейчас у них серия из девяти побед в чемпионате и отрыв от второго места шесть очков.
Да, не все победы давались «Наполи» легко. Иногда даже у скромных середняков получалось потрепать нервы Лучано Спаллетти. «Аталанта» в прошлом туре открыла счёт и потом тоже имела достаточно возможностей его увеличить. «Наполи» повезло очень быстро забить ответный мяч.
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Матч прошлого тура пропускал Хвича Кварацхелия — одно из главных открытий европейского футбола и сильнейший игрок «Наполи». Грузин почувствовал боли в пояснице после встречи с «Ливерпулем», и Спаллетти решил не рисковать. Сейчас ещё неизвестно, готов ли сыграть Хвича с «Эмполи». Если нет – то это будет ощутимой потерей.
Той россыпи талантов, которая сейчас есть у «Наполи» в атаке, могут позавидовать многие команды. У Спаллетти просто нет возможности уместить всех в основе. Поэтому мы редко видим в стартовом составе Симеоне и Распадори, да и опытный Политано выходит играть нерегулярно. Хотя каждый из них, появляясь на поле, не делает свою команду слабее.
Неудивительно, что, имея таких футболистов, «Наполи» старается играть в яркий атакующий футбол и очень много забивает. В Серии А у неаполитанцев 32 гола в 13 матчах, а в Лиге чемпионов 20 мячей в шести играх. Сейчас именно нападающий «Наполи» является лучшим бомбардиром чемпионата – это Виктор Осимхен с восемью голами.
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Нигериец вполне мог забить и больше, но часть сезона у него забрала травма. Виктор бодро начинал, потом сбавил обороты, а в середине сентября повредил подколенное сухожилие и пропустил шесть игр. Зато едва он успел восстановиться, как сразу начал забивать: семь голов в шести матчах после травмы.
«Эмполи» пропускает не слишком много и держится на уровне середняка. Синие хорошо защищаются с равными себе или более слабыми командами. Когда им попадается кто-то из топов, то оборона начинает трещать по швам. По два гола пропустил клуб в матчах с «Ромой» и «Аталантой», три — от «Милана», четыре — от «Ювентуса».
Нет сомнений, что «Наполи» будет играть с позиции силы, давить на соперника и создавать много моментов. С реализацией у неаполитанцев полный порядок, но тоталы в матче слишком высокие, чтобы пытаться поймать хороший коэффициент просто на одних голах. Поэтому поставим на дубль Осимхена.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура итальянской Серии А «Наполи» – «Эмполи» 8 ноября 2022 года
Лучший бомбардир команды Виктор Осимхен, который сейчас в отличной форме, будет на кураже. Есть проблемы со здоровьем у Хвичи Кварацхелии, поэтому у нигерийца появляется больше шансов в атаке. Обычно Виктор забивает по одному голу, но с таким соперником можно замахнуться и на большее.
Ставка: Виктор Осимхен забьёт больше 1.5 мяча за 4.00.
Экспресс с коэффициентом 7.05.
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