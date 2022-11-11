«Крылья Советов» – «Ростов». Валерий Карпин успеет везде

12 ноября состоится матч 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ростов». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 3.06. На ничью предлагают поставить за 3.65.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» 12 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 17-го тура чемпионата России «Крылья Советов» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.82, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» (12.11.2022)

В программе второго игрового дня 17-го тура чемпионата России четыре матча. Один из них пройдёт в Самаре, где на одноимённом стадионе местные «Крылья Советов» примут гостей из Ростова. Хозяева отдалились от зоны вылета уже на семь очков, но расслабляться ещё рано. «Ростов» остаётся на третьем месте, но перед большим перерывом может прорваться и на вторую строчку. Стартовый свисток в этом матче будет дан в 14:00 мск.

«Крылья Советов» постепенно избавляются от кадровых и игровых проблем, что позволяет добиваться более стабильного результата. В прошлом туре самарцы обыграли «Торпедо» и произвели своей игрой очень хорошее впечатление – команда уверенно действовала с позиции силы и смогла продемонстрировать неплохую эффективность, забив два безответных гола. Самарцы одержали победу во втором матче РПЛ подряд.

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Да, можно отметить, что успех в игре с худшим клубом чемпионата едва ли может считаться чем-то особенным, однако здесь главное — качество. Подопечные Игоря Осинькина стали реализовывать свой атакующий потенциал, команда бежит и быстро принимает решения. При этом «Крылья Советов» умеют выигрывать в совершенно разных стилях, ведь ранее они вырвали победу у «Пари НН» (2:1) – до 90+2-й минуты проигрывали 0:1, но дважды забили в добавленное время.

Самарский клуб прекрасно выступает и на домашнем стадионе – во всех турнирах не проигрывает уже четыре встречи подряд. Среди достижений есть даже сухая победа в матче с «Зенитом» (2:0) в Кубке России. Стоит отметить, что в последний месяц «Крылья Советов» всерьёз улучшили игру в атаке. В шести предыдущих встречах они забивали регулярно хотя бы один гол, а в четырёх матчах минимальная результативность команды была на уровне двух мячей.

Впрочем, забывать про сложности в организации обороны тоже не следует. По допущенным моментам у своих ворот самарцы сейчас далеки от лидеров и в целом пропускают больше гола за игру в среднем. На своём поле в чемпионате России «Крылья Советов» в семи встречах только дважды смогли отыграть «на ноль» — с «Сочи» (2:0) и «Краснодаром» (0:0). Однако больше одного мяча хозяева также пропустили лишь раз.

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«Ростов» может стать первым, кто огорчит оборону самарцев больше одного раза. Неделю назад подопечные Валерия Карпина совершили почти невозможное. При очень слабой игре атаке в матче с «Динамо» они смогли вырвать победу за несколько минут до финального свистка (2:1). Победителей не судят, а потому можно спокойно говорить о том, что ростовчане пребывают в неплохой форме.

Слишком долго жёлто-синие не могли прийти в себя после перерыва на матчи сборных, однако в трёх последних турах набрали семь очков из девяти возможных. У «Ростова» всё ещё наблюдается дисбаланс между нападением и защитой, хотя впереди он по-прежнему намного эффективнее. В ворота «Динамо» ростовчане забили два гола, при этом едва наиграв даже на один. В целом по сезону они регулярно создают по два острых момента у чужих ворот.

Следует отдать должное Валерию Карпину, который сумел справиться с довольно продолжительным кризисом и даже сохранил место в тройке сильнейших. Атака не подводит, связка Николая Комличенко и Даниила Уткина работает прекрасно, со стандартами тоже всё хорошо. Кроме того, у ростовчан отличные показатели на выезде. В семи гостевых встречах нынешнего сезона во внутреннем чемпионате они проиграли всего раз — «Зениту» (1:3).

Перед большим перерывом в РПЛ у «Ростова» есть прекрасная возможность переместиться на второе место, хотя здесь всё зависит не только от гостей. Нельзя исключать, что команду вновь подведёт оборона, ведь пропускают жёлто-синие постоянно. «Ростов» не играет «на ноль» на протяжении двух месяцев, пропуская минимум гол в восьми последних матчах. В каждом из них сыграла ставка «обе забьют». Скучать команда Карпина не даёт.

В таком матче болельщики могут рассчитывать на голы в обе стороны. Соперники отнюдь не блещут в обороне, но уже давно стараются действовать активно впереди. «Крылья Советов» не уходят с поля без гола в шести матчах подряд, а у «Ростова» такая серия во всех турнирах насчитывает уже 12 игр. В сентябре команды встречались в Ростове и снова показали неплохую результативность, а выиграли хозяева — за счёт гола с пенальти — 2:1.

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Сейчас жёлто-синие также будут играть исключительно на победу. Шансы на неё неплохие, ведь в гостях ростовчане выступают уверенно, а самарцы хоть и проиграли дома всего дважды в семи матчах, но и выигрывали столько же раз. Гостям, очевидно, не будет просто, однако побороться за очки они обязаны. Поэтому рассмотрим ставку «Ростов» не проиграет и «обе забьют» с коэффициентом 2.52.

Прогноз и ставка на матч 17-го тура РПЛ «Крылья Советов» – «Ростов» 12 ноября 2022 года

Если основываться на форме и результатах команд в последние недели, то их очную встречу можно назвать вполне равной. «Крылья Советов» стали лучше действовать в нападении и забивают уже несколько туров подряд, а у «Ростова» проблем с голами никогда не было. Закрываться в обороне они не станут, ведь знают свои сильные стороны, поэтому голов стоит ждать в обе стороны. Никто не захочет уступать, однако у «Ростова» больше шансов на очки.

Ставка: «Ростов» не проиграет и обе забьют за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 11.13.

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