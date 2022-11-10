ЦСКА — «Спартак». Сергей Фёдоров сделает ещё больнее

11 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Спартак». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 1.61. Победа красно-белых по итогам 60 минут оценена экспертами в 5.50.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Спартак» 11 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.77, тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА Москва — «Спартак» Москва (11.11.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. На 11 ноября запланированы четыре встречи. В самой поздней из них на льду стадиона «ЦСКА-Арена» померятся силами в московском дерби ЦСКА и «Спартак». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

За последние 13 матчей в регулярке ЦСКА потерпел лишь два поражения — в игре с «Нефтехимиком» (3:4 ОТ) и «Локомотивом» (2:3, по буллитам). Также действующий чемпион КХЛ обыграл в серии послематчевых буллитов «Амур» (3:2 Б) на выезде. Во всех остальных случаях он одержал победы по итогам 60 минут.

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За этот период времени армейцы забросили 44 шайбы в основное время. Немалый вклад в столь впечатляющие результаты внёс Сергей Фёдоров. Самое главное — он сумел решить проблемы своих подопечных с настроем. Упрекнуть наставника, пожалуй, можно только в том, что он постоянно снимает с игры голкипера в овертайме. Далеко не всегда этот риск себя оправдывает.



К слову, именно из-за несвоевременной замены вратаря на полевого игрока в дополнительное время красно-синие уступили «Нефтехимику». В остальном Фёдоров подаёт отличный пример. В отличие от главного тренера «Торпедо» — Игоря Ларионова — он отказался от полёта в США на торжественное мероприятие «Детройта».

В недавнем интервью Фёдоров объяснил, почему не поехал на празднование, посвящённое 25-летию завоевания Кубка «Детройт Ред Уингз». Он отметил, что при всём желании не смог бы оставить свою работу и полететь на торжество. Специалист подчеркнул, что он сконцентрирован на работе своего нынешнего клуба и намерен выполнять свои обязанности на 100%.

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Кто не справлялся со своей работой, так это бывший главный тренер «Спартака» — Борис Миронов. Во всех шести последних встречах регулярки его подопечные потерпели поражения в основное время. Сначала уступили «Сибири» (3:4), СКА (4:6) и «Авангарду» (2:4), а затем проиграли в матче с «Куньлунем» (1:3), «Торпедо» (тоже 1:3) и минским «Динамо» (2:3).

За этот отрезок красно-белые пропустили 23 шайбы. Причины неудач и такого большого количества пропущенных голов кроются в плохой дисциплине и ужасной игре в неравных составах. За эти шесть встреч красно-белые получили 52 минуты штрафного времени. При этом они не реализовали ни одного большинства из восьми в матче с «Куньлунем». Неудивительно, что руководство пошло на крайние меры и уволило Миронова за сутки до дерби.



На данный момент положение у «Спартака» близкое к катастрофическому. Он располагается в нижней части турнирной таблицы Западной конференции и рискует остаться без плей-офф. Уже больше месяца красно-белые не могут одержать победу в основное время. Поставить на их поражение в грядущем матче и тотал больше 3.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Последняя очная встреча соперников закончилась победой армейцев в овертайме со счётом 3:2. Однако с тех пор красно-синие ощутимо прибавили и одержали ряд побед, порадовав результативностью. Красно-белые же, напротив, регрессировали и стали очень много пропускать. Главного тренера уволили, а теперь им предстоит проиграть в московском дерби, потому что армейцы никого не собираются жалеть.

ЦСКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 ноября 2022 года

У ЦСКА гораздо лучше результаты, причём как последние, так и на дистанции. В последней очной встрече он одержал результативную победу. Думается, выиграют подопечные Сергея Фёдорова подобным образом и в этот раз. У «Спартака» наблюдаются серьёзные проблемы в обороне. Красно-белым не хватает дисциплины и качества при игре в неравных составах, а ещё им срочно нужен хороший тренер.



Ставка: победа ЦСКА и тотал больше 3.5 шайбы за коэффициент 1.83.

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Экспресс с коэффициентом 7.72.

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