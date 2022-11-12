«Динамо» — ЦСКА. Чалов даст бой Смолову

13 ноября состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выявить фаворита. Поставить на победу бело-голубых в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех красно-синих оценён экспертами в 2.60. Ставки на ничью принимаются также за 3.80.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.68.
Анализ и прогноз на матч 17-го тура чемпионата России «Динамо» — ЦСКА (13.11.2022)
Миновало уже 16 туров Российской Премьер-Лиги. На 13 ноября запланированы три матча 17-го тура. В самом позднем из них на стадионе «ВТБ Арена» померятся силами в московском дерби «Динамо» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный судья — Владислав Безбородов.
За последние восемь туров в чемпионате России «Динамо» добыло только три победы — в матчах с «Оренбургом» (3:2), «Локомотивом» (3:1) и «Химками» (6:1). Также оно сыграло вничью как раз с ЦСКА (1:1). Поражения потерпело во встречах с «Сочи» (1:2), «Зенитом» (0:2), «Ахматом» (1:2) и «Ростовом» (тоже 1:2).
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Бросается в глаза то, что в каждой из этих встреч бело-голубые пропустили. Отчасти связано это с затянувшейся адаптацией их легионеров — Роберто Фернандеса и Николаса Маричала. Латиноамериканские защитники не могут свободно изъясняться на русском и английском языках, что приводит к недопониманию с одноклубниками и ошибкам.
В предстоящем матче бело-голубым будет ещё труднее сохранить свои ворота в безопасности. Дело в том, что из-за перебора жёлтых карточек встречу пропустит Диего Лаксальт. Также неизвестно, в каком тонусе подходит к игре Антон Шунин, пропустивший матч последнего тура РПЛ с «Ростовом» из-за полученного на тренировке повреждения боковых мышц пресса.
С другой стороны, у «Динамо» весьма неплохая линия атаки. За 16 матчей в чемпионате России бело-голубые забили 31 мяч. Больше только у «Спартака» и лидирующего «Зенита». Пять мячей записал на свой счёт талантливый Константин Тюкавин. Прогресс молодого нападающего очень впечатляет.
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Странно, что Славиша Йоканович выделяет 20-летнему форварду меньше игрового времени, нежели другим, менее продуктивным нападающим. За два последних тура в РПЛ Тюкавин забил два мяча и отдал одну результативную передачу, хотя провёл на поле в сумме всего 40 минут. Если и в этот раз сербский специалист выпустит Константина под занавес встречи, то к нему будет немало вопросов.
У ЦСКА результаты в последних восьми турах чемпионата России немного, но получше. Сначала он разгромил «Краснодар» (4:1), уступил «Торпедо» (0:1), обыграл «Химки» (2:1) и сыграл вничью с «Динамо» (1:1). Затем поделил очки со «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (тоже 2:2), одолел «Локомотив» (1:0) и проиграл «Пари НН» (0:1).
Несмотря на старания опытного Игоря Акинфеева, не пропустили красно-синие за этот период времени лишь во встрече с «Локомотивом», который сейчас переживает далеко не лучшие времена. И дело тут вовсе не в адаптации легионеров. Половина мячей прилетела в ворота армейцев после розыгрышей стандартов.
Данный компонент в игре подопечных Владимира Федотова сильно хромает. Помимо того, они испытывают серьёзные проблемы с реализацией. Во встрече с «Пари Нижний Новгород» красно-синие нанесли целых 14 ударов, но забить так и не сумели. Нижегородцы же создали всего лишь один момент за 90 минут игры, который и принёс им победу.
В последней встрече с «Динамо» армейцы также смотрелись предпочтительнее. Они выиграли по владению мячом и создавали больше потенциально голевых моментов. Несколько отличных возможностей забить упустил Фёдор Чалов, а Смолов свой шанс использовал. Также по пустым воротам не попал Милан Гаич на 66-й минуте. По итогу красно-синим пришлось довольствоваться ничьей (1:1).
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Выявить фаворита в грядущем матче проблематично, так как обе команды не могут похвастаться стабильностью. Думается, лучше взять «обе забьют» за коэффициент 1.68. В четырёх из пяти последних очных встреч сыграл именно такой исход. При этом за 16 игр в РПЛ команды забили на двоих 60 мячей. Наверняка сумеют и друг другу отгрузить как минимум по одному мячу.
Стоит отметить, что после ранее упомянутого матча с «Пари Нижний Новгород» Владимир Федотов подвергся критике от экс-футболиста ЦСКА Валерия Масалитина. Он отметил, что у специалиста отсутствует вариативность схем, к чему соперники уже привыкли. Посмотрим, что Федотов предложит на этот раз.
Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА 13 ноября 2022 года
У обеих команд наблюдаются проблемы оборонительного плана. У «Динамо» они связаны с адаптацией легионеров, а у ЦСКА со стандартами. Зато с результативностью у клубов полный порядок. Безусловно, ЦСКА мог бы забить и больше, но над этим механизмом Владимиру Федотову ещё предстоит поработать. Так или иначе, ждём голов от обеих команд.
Ставка: обе забьют за коэффициент 1.68.
Экспресс с коэффициентом 7.15.
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