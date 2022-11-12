«Монако» — «Марсель». Александр Головин поднимется выше

13 октября состоится матч 15-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Марселя» оценён экспертами в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель» 13 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — «Марсель» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Марсель» (13.11.2022)

В текущем розыгрыше чемпионата Франции миновало уже 14 туров. На 13 октября запланирована встреча, которая закроет программу 15-го тура. В городе Фонвьей, в Монако, померятся силами местный «Монако» и «Марсель». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

«Монако» не лучшим образом начал сезон, но затем Филипп Клеман отладил механизмы в игре своих подопечных. За последние девять туров в Лиге 1 они потерпели лишь одно поражение — в игре с «Лиллем» (3:4). Вничью красно-белые сыграли с «Клермоном» (1:1). Во всех остальных встречах одержали победы, в том числе в матче с «Анже» (2:0) и «Тулузой» (тоже 2:0).

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Встречи с «Анже» и «Тулузой» интересны тем, что в них забил красивые голы Александр Головин. Полузащитник набрал потрясающую форму и попал в символическую сборную недели топ-5 европейских лиг по версии одного из авторитетных порталов. Очень обидно, что он и другие российские футболисты не сыграют на ЧМ-2022.



Помимо успехов в чемпионате Франции, монегаски добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы. В матче 6-го тура они разгромили «Црвену Звезду» (4:1). Главным героем встречи стал Кевин Фолланд. Результативный нападающий, относительно недавно восстановившийся от повреждения, записал на свой счёт хет-трик. Похоже, он активно возвращает утраченные из-за травмы кондиции.

«Марсель», напротив, очень здорово стартовал, а затем начал сбавлять обороты. За последние семь туров в чемпионате Франции он выиграл лишь два раза — в матче с «Анже» (3:0) и «Лионом» (1:0). Также провансальцы сыграли вничью с «Ренном» (1:1) и «Страсбургом» (2:2). Уступили они располагающемуся неподалёку от зоны вылета «Аяччо» (1:2), «ПСЖ» (0:1) и «Лансу» (тоже 0:1).

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Помимо того, подопечные Игора Тудора не преуспели в еврокубках. За шесть встреч группового этапа Лиги чемпионов они выиграли лишь в матчах со «Спортингом» (4:1 и 2:0). Уступили бело-голубые «Тоттенхэму» (0:2 и 1:2), а также франкфуртскому «Айнтрахту» (0:1 и 1:2).

В матче 6-го тура с «Тоттенхэмом» (1:2) у «Марселя» до последней минуты сохранялись шансы добыть путёвку в Лигу Европы. В случае ничьей он бы обошёл «Спортинг», ввиду лучшей статистики личных встреч. Однако на 90+5-й минуте провансальцы пропустили и потерпели обидное поражение. По итогу они заняли последнее место в группе и остались без евровесны.



После столь серьёзного морального удара бело-голубые нашли в себе силы и обыграли «Лион» в чемпионате Франции, но встреча проходила не под их диктовку. Соперник владел инициативой. Он выиграл по владению мячом и нанёс больше ударов в створ, а ведь то было на стадионе «Велодром», в Марселе.



Думается, в предстоящем матче, который состоится в городе Фонвьей, выиграют набравшие великолепный ход монегаски. Поставить на них можно с коэффициентом 2.40.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Марсель» 13 октября 2022 года

«Монако» подходит к матчу в лучшем тонусе и с отличным моральным настроем. Монегаски добыли путёвку в плей-офф Лиги Европы. Плюс восстановился от травмы и снова начал забивать Кевин Фолланд. Также пребывает на подъёме Александр Головин. «Марсель» же остался без евровесны и не без труда обыграл на домашнем стадионе пребывающий в кризисе «Лион». В победу красно-белых верится больше.



Ставка: победа «Монако» за коэффициент 2.40.

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