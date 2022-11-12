А как хорошо было в России! Францию на ЧМ-2022 ждут только страдания

Группу D на ЧМ-2022 можно назвать одной из самых сбалансированных. Здесь два очевидных фаворита в лице сборных Франции и Дании, а также команды, способные в отдельном матче всерьёз насолить каждому – Тунис и Австралия.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Этот квартет единственный на турнире, где находятся сразу две сборные из первой десятки рейтинга ФИФА. Французы сейчас на четвёртом месте в рейтинге, а датчане замыкают первую десятку. Тунис остался на 30-й позиции, а Австралия поднялась на 38-ю.

Как это водится, участники проведут по три матча, по одному с каждым из соперников. Между турами три дня перерыва. В первых матчах 22 ноября Дания сразится с Тунисом, а Франция постарается показать класс Австралии. Встреча номинальных фаворитов — датчан и французов — состоится уже во 2-м туре 26 ноября в Дохе.

Мбаппе защищает титул, Эриксен тоже на месте

Сборная Франции везёт на турнир мощный состав. Главными звёздами команды Дидье Дешама являются нападающие Килиан Мбаппе и Карим Бензема. Последний, если кто забыл, действующий обладатель «Золотого мяча». Разумеется, на них возлагают огромные надежды.

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Однако потерь перед турниром много. Прежде всего напрягает центральная зона — точно не сыграют полузащитники Поль Погба и Н’Голо Канте, под вопросом остаётся защитник Рафаэль Варан. Все трое были в старте в финале ЧМ-2018 в России.

Дания подобными кадровыми ресурсами не обладает, зато в каждой линии имеет топ-игроков. В первую очередь выделяются полузащитники Кристиан Эриксен и Пьер-Эмиль Хёйбьерг из «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» соответственно. Кроме того, есть защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен, однако он может стать главной потерей – футболист давно травмирован, его участие под вопросом.

У Туниса и Австралии нет больших звёзд. Африканская сборная обладает крепким составом: в обороне заправляет Монтассар Тальби из «Лорьяна», а лучшим бомбардиром остаётся ветеран Вахби Хазри из «Монпелье». Уровень исполнителей ограничен, но отобрать очки у зазевавшегося фаворита «карфагенские орлы» способны. При определённых раскладах этого может хватить для выхода из группы.

Самыми заметными фигурами австралийцев являются нападающие Айдин Хрустич из «Вероны» и Мартин Бойл из «Хиберниана», но оба только вернулись после травм. Что будет с формой лидеров — непонятно. Неудивительно, что Австралия считается аутсайдером квартета.

Сборная Франции против проклятия чемпионов мира

Франция перед ЧМ котируется высоко, как действующий обладатель трофея, ведь даже по коэффициентам на победу в этом турнире синие идут сразу за Бразилией. Тем не менее былые заслуги и шикарный состав не являются гарантом успеха. За последние четыре года французы могут занести себе в актив лишь выступление в отборе, который они завершили без поражений. Однако общие результаты не радовали.

На Евро-2020 «трёхцветные» провалились, остановившись на 1/8 финала, а в Лиге наций едва не вылетели из элитного дивизиона. Дидье Дешаму пришлось столкнуться с большим количеством травм. Без пары Погба и Канте в центре многое разладилось, а юные новички ещё не до конца встроены в систему.

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К мундиалю Франция подходит с ужасными показателями – всего одна победа в шести официальных матчах. Добавим к этому проклятие действующих чемпионов мира. За пять последних мундиалей лишь один победитель выбрался из группового этапа. В 2006 году Бразилия добралась до четвертьфинала.

Европейские сборные традиционно проваливаются. Франция-2002, Италия-2010, Испания-2014 и Германия-2018 не вышли из группы. Добавим к этому явный кризис идей тренерского штаба под руководством Дидье Дешама — и получим мощную интригу.

Прогноз и ставка на группу D ЧМ-2022

Уже появились слухи, что вне зависимости от результатов в Катаре после турнира Дешама должен сменить Зинедин Зидан. Столь нестабильным состоянием фаворита может воспользоваться Дания, у которой сейчас всё хорошо. Команда Каспера Юльманна дошла до полуфинала Евро и мощно прошла отбор к ЧМ – первое место в группе и средняя результативность в три мяча.

Датчане исторически очень неудобный соперник для французов. Выиграли у них в двух очных матчах подряд, а в четырёх последних не уступили. На 1-й тур у Франции под вопросом Карим Бензема, тогда как у «алой гвардии» больших потерь в составе нет, и они настроены уверенно квалифицироваться.

Мбаппе уже заявлял, что не имеет значения место в квартете, поскольку главное — это выйти в плей-офф. Нередко это действительно не даёт весомого преимущества участникам. А учитывая такое прагматичное отношение, вполне можно ожидать сюрпризов. Очень интересно выглядит ставка на то, что датчане финишируют выше французов по итогам группового этапа. Коэффициент на такое событие — 3.20.

Любопытно также и то, что на чемпионате мира в России в 2018 году к сборной Франции в квартет также попались сборные Дании и Австралии. Только вместо Туниса четыре года назад играла сборная Перу. Тогда французы финишировали первыми, но отрыв от датчан составил всего два очка. Да и в очной встрече случилась ничья. На этот раз будет ещё сложнее. Похоже, мучения французов в Катаре начнутся уже с групповой стадии.

Ставка: Дания финиширует выше Франции за 3.20.

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