Исчерпывающее руководство по итоговым показателям МЛБ

В бейсболе доступно много статистических данных, тоталы на количество пробежек всегда будут надёжной областью, которую легко понять.

Поклонники бейсбола часто выбирают пари на бейсбольный тотал в букмекерских конторах – количество пробежек, которое сделают команды по итогу встречи. Ставки на тоталы МЛБ – один из самых популярных маркетов на бейсбол. БК обычно дают более щедрые котировки на спортивную версию тотала.

В бейсболе доступно много статистических данных, тоталы на количество пробежек всегда будут надёжной областью, которую легко понять бетторам.

Как и любой другой маркет, категория требует внимательности при прогнозировании. В НФЛ обычно команды набирают Х очков из недели в неделю, что показывает статистика регулярной результативности нападения. Но качество работы питчера может сильно отличаться от матча к матчу.

Что такое ставки на бейсбольные тоталы?

Ставки на тоталы в бейсболе — пари на то, превысит ли суммарное количество пробежек или нет вариант, установленный букмекером и выбранный беттором. Кто выиграет или проиграет, не имеет значения.

Как правило, букмекер указывает денежную линию, линию прогона и тотал для каждой игры МЛБ.

Тотал может быть следующим: «Ред Сокс» против «Янкиз» O/U 9. Задача игрока угадать, наберут «Ред Сокс» и «Янкиз» больше или меньше двяти очков. Как правило, коэффициент O/U составляет около 1.70, хотя может варьироваться.

Как рассчитываются тоталы в бейсболе

Несмотря на относительно одинаковые котировки тоталов, устанавливаемые БК на бейсбольные матчи в целом, существует множество факторов, которые организаторы принимают во внимание, прежде чем установить линию. Самым важным фактором являются стартовые питчеры. В один день может стартовать победитель Сай Янг, а в другой — парень с рекордом 2-10.

Когда два сильных игрока противостоят друг другу, число тоталов будет ниже, чем если на поле выйдут более слабые соперники.

Изучение списка стартовых питчеров является обязательным для серьёзных бетторов.

Другие факторы, необходимые для анализа:

погода – температура воздуха и направление ветра могут стать решающими при выборе маркета;

место проведения игры – благоприятный для хиттеров парк, например, «Фенвей Парк», «Ригли Филд» или «Коорс Филд», определяет ставку на овер, «парк питчеров» предполагает пари на «тотал меньше»;

судьи – у некоторых судей зона страйка жёстче, чем у других, что влияет на ставку «тотал больше»;

травмы игроков и перемены в составе должны повлиять на выбор маркета.

Размещение ставки на тоталы в МЛБ

Изучение списков стартовых питчеров, отслеживание новостей ведущих бейсбольных репортёров в «Твиттере» на предмет изменений в составах команд в последнюю минуту, проверка прогноза погоды и знание склонностей судей, которые называют мячи и страйки, должны сочетаться с надёжной площадкой, где можно ставить на бейсбол.

Изучение сайтов букмекерских контор, коэффициентов на бейсбол, сравнение линий ставок на тоталы МЛБ, предлагаемых легальными лицензированными онлайн-букмекерами, подробные обзоры организаторов азартных игр и рейтинг букмекеров помогут выбрать оптимальную компанию.

Оформление сделки на бейсбольный тотал в букмекерской конторе: