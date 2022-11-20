Германия — Япония. Немцы в режиме помилования

«Немецкая машина» давно не та и больше склонна к миролюбивым исходам. Поэтому много голов ждать не стоит.

23 ноября состоится матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Германия — Япония. Начало – в 16:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами немцев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех японцев оценивается в 7.00. На ничью дают коэффициент 4.68.

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Коэффициенты букмекеров на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Германия — Япония 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч Германия – Япония должен получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Германия — Япония (23.11.2022)

Сборная Германии жаждет исправиться за позорное выступление четырёхлетней давности. Нельзя сказать, что с тех пор состав немцев стал ощутимо сильнее, скорее, нет, но и его возможностей хватит для успешного выступления. Выход из группы в плей-офф для немцев – задача-минимум, победа в матче с японцами будет очень важным шагом на пути к её выполнению.

Япония – стабильный участник чемпионатов мира, и выступает она весьма достойно, часто пробиваясь в плей-офф. Сейчас сделать это будет тяжело из-за появления в группе Испании и Германии. Раньше японцам везло с жеребьёвкой, а теперь им ничего не остаётся, кроме как искать слабые стороны у сильных команд.

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Германия сейчас страдает из-за отсутствия хорошего результативного форварда. Это тот игрок, который способен помочь любой команде выйти на принципиально новый уровень, но есть он далеко не у всех. Немцы надеялись на Вернера, но тот не оправдал ожиданий, а сейчас и вовсе не поехал на турнир из-за травмы. Флик вызывал в нападение двух дебютантов: Юссуфа Мукоко и Никласа Фюллькруга.

Последний, кстати, уже даже успел забить гол в товарищеском матче с Оманом, который принёс победу немцам. Хотя та встреча была товарищеской и наибольшее значение имела как способ для экспериментов Флика. Итоговый счёт на табло — 1:0. Он указывает на проблему с атакой немцев.

Когда сборная Германии попадает на соперника, который умеет грамотно обороняться, не оставляет открытых зон, не допускает грубых ошибок и не теряет концентрацию, у неё начинаются проблемы. И ведь это был всего лишь Оман, а японцы в этом плане куда опаснее. По именам их линия обороны не впечатляет, но за счёт дисциплины они зачастую играют надёжно.

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В 12 из 20 последних матчей японцы уходили с поля без пропущенных мячей. С одной стороны, тут нечему удивляться, ведь соперники были слабыми. Но нельзя забывать, что были и такие команды, как Бразилия, Парагвай, США, Южная Корея, Гана, которые либо тоже не могли пробить японцев, либо ограничивались одним мячом.

Германия мощно и результативно преодолела отбор на чемпионат мира, но там у неё была откровенно слабая группа. Зато в шести из восьми последних матчей немцы забивали не более одного мяча. Исключения были громкие: три гола англичанам и пять итальянцам. Постоянно столько забивать немцы не могут.

Ханс-Дитер Флик был вынужден на ходу перекраивать линию нападения. Это не добавляет нам шансов увидеть результативный матч. Тем более в стартовом матче вряд ли обе команды с ходу станут рисковать и потратят много времени на осторожную разведку. Такой ход игры не располагает к высокой результативности.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира Германия — Япония 23 ноября 2022 года

Сборная Японии умеет хорошо обороняться, берёт своё за счёт дисциплины и тактики, а уже в атаке у них есть сильные игроки, способные индивидуально создавать и завершать моменты. Такой подход к игре со сборной Германии вряд ли принесёт японцам победу. Они сделают основной упор на оборону. Немцы в этой ситуации вряд ли смогут забить слишком много, если вообще найдут лазейку к воротам соперника. Коэффициент на тотал меньше 2.5 мяча явно стоит того, чтобы его заиграть.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.22.

Экспресс с коэффициентом 10.08.

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Прогноз Валерия Карпина на победителя ЧМ-2022.

Прогноз на матч Англия — Иран с коэффициентом 2.85.

Прогноз на матч США — Уэльс с коэффициентом 3.70.