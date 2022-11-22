«Ахмат» — «Динамо». Захарян попотеет ради Лондона

«Челси» вновь появился в жизни россиянина. По информации, в 2023 году ему предложат контракт, поэтому сейчас нужно работать.

23 ноября состоится матч группового этапа Кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех грозненцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Ахмат» — «Динамо» Москва получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва (23.11.2022)

Российская Премьер-Лига ушла на зимний перерыв, но интересных футбольных событий хватает. На фоне чемпионата мира в Катаре не будем забывать и про Кубок России. На 23 ноября запланированы четыре встречи пятого раунда. В одной из них на стадионе «Ахмат-Арена» встретятся «Ахмат» и московское «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Под руководством опытного Сергея Ташуева «Ахмат» ощутимо прибавил и поднялся в верхнюю часть турнирной таблицы чемпионата России. За последние девять игр во всех турнирах он потерпел поражения только в четырёх из них. На выезде — во встречах с «Оренбургом» (1:2 и 2:4) и «Пари НН» (2:3), а дома уступил «Ростову» (1:2).

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Во всех остальных матчах подопечные Ташуева одержали победы. Сначала они обыграли «Ростов» (3:1) и как раз «Динамо» (2:1), а затем выиграли во встречах с «Краснодаром» (3:2), «Торпедо» (1:0) и «Зенитом» (2:1). Несмотря на то что уровень соперников был достаточно велик, грозненцы забили за этот отрезок 17 голов.

Улучшение результативности связано с тем, что при Ташуеве у «Ахмата» появились мощнейший прессинг и высокая скорость в атаке. Однако что касается обороны, то с этим дела у грозненцев по-прежнему обстоят плохо. Несмотря на старания Гиорги Шелии, за эти девять матчей они пропустили 16 мячей.

Большую часть этих голов, откровенно говоря, «привезли» защитники. За примером далеко ходить не нужно — во встрече последнего тура РПЛ с «Пари НН» грозненцы уступили из-за грубой ошибки центрального защитника — Юрия Журавлёва. Если бы он не подарил мяч сопернику в собственной штрафной, команда могла добыть как минимум ничью.

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«Динамо» тоже выдало очень мощный отрезок перед зимним перерывом. За последние семь туров в РПЛ москвичи потерпели поражения только в матчах с «Ахматом» и «Ростовом» (1:2). Также они сыграли вничью с ЦСКА (1:1). Победы одержали во встречах с «Оренбургом» (3:2), «Локомотивом» (3:1), «Химками» (6:1) и ЦСКА (2:1).

Также бело-голубые уступили Оренбургу (2:2, по пенальти 3:4) и уверенно обыграли «Ростов» (3:1) в Кубке России. За этот период времени они забили целых 22 мяча. В шести из них принял непосредственное участие Арсен Захарян. На молодого полузащитника до сих пор оказывается сильное давление, связанное со слухами о переходе в лондонский «Челси».

Недавно появлялась информация о том, что переговоры «Челси» с Захаряном никуда не исчезли. По информации, лондонский клуб и россиянин согласовали все детали контракта ещё летом, но переговоры продолжат в 2023 году. Теперь нужно не просто держать темп, но и прибавлять с каждым очередным матчем. В противном случае синие найдут кого-то другого.

Как бы там ни было, у «Динамо», равно как и у «Ахмата», имеются серьёзные проблемы в защите. За последние девять матчей во всех турнирах подопечные Славиши Йокановича пропустили 13 мячей. Связано это, в первую очередь с тем, что никак не адаптируются в составе легионеры — Роберто Фернандес и Николас Маричал.

Грядущий матч наверняка получится результативным и закончится голами с обеих сторон. За последние 17 матчей во всех турнирах грозненцы лишь раз уходили с поля без пропущенного мяча — во встрече с замыкающим турнирную таблицу РПЛ «Торпедо». И то им повезло, что автозаводцы не реализовали несколько стопроцентных моментов.

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У бело-голубых похожая статистика. Ни в одной из 15 последних игр во всех турнирах они не сумели сохранить свои ворота на замке. Поставить на ОЗ + ТБ 2.5 мяча можно с коэффициентом 1.85. Четыре из пяти последних очных встреч заканчивались именно этим исходом.

Прогноз и ставка на матч Кубка России «Ахмат» — «Динамо» Москва 23 ноября 2022 года

При Ташуеве «Ахмат» стал гораздо лучше смотреться в атаке, но проблемы в защите никуда не делись. Думается, на домашней арене грозненцы сумеют забить несколько мячей столь же часто пропускающему «Динамо», но и их ворота вряд ли останутся в целости и сохранности. Бело-голубые забили в последних девяти матчах во всех турнирах очень много мячей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

Прогноз на матч Португалия — Гана с коэффициентом 4.30.

Прогноз на матч Испания — Коста-Рика с коэффициентом 3.48.

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Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак» с коэффициентом 2.19.