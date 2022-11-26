Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко: Лысый хищник «погасит» Шторма

Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко проведут бой по правилам ММА в Екатеринбурге. Обоим есть что доказывать. Исмаилов проиграл свой последний бой Владимиру Минееву. Шлеменко и вовсе провёл два несуразных поединка: его отправил в нокаут Александр Илич, а с Клебером Соузой вышла неубедительная ничья. Рассказываем, что уже известно о предстоящем бое.

Когда бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко

Бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко пройдёт 3 декабря 2022 года в Екатеринбурге на арене «Уралец». Поединок будет состоять из пяти раундов по правилам ММА. Бой в среднем весе станет главным событием турнира Russian Cagefighting Championship.

Во сколько начало боя Исмаилов — Шлеменко

Предполагается, что бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко начнётся не раньше 22:00 мск 3 декабря 2022 года.

По какому каналу покажут бой Исмаилов — Шлеменко, где смотреть прямой эфир

В прямом эфире бой между Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ».

Коэффициенты букмекеров на бой Магомед Исмаилов — Александр Шлеменко

Букмекеры считают Исмаилова фаворитом. Ставки на победу Лысого хищника принимаются с коэффициентом 1.43. Шансы Александра Шлеменко оценили коэффициентом 3.00.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам боя предлагают за 45.00.

Форма Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко

Магомед Исмаилов свой последний бой по правилам ММА провёл в октябре 2021 года. И здесь беспроигрышная серия Лысого хищника прервалась: реванш с Владимиром Минеевым завершился нокаутом. И очень популярным было мнение, что Исмаилов забудет об ММА и полностью перейдёт в бокс. Но перспектива боя со Шлеменко оказалась слишком заманчивой.

Да, Исмаилов – не самый выносливый боец, но на фоне своего соперника именно у него должно быть преимущество в физической форме. Он уступает сопернику в антропометрии, поэтому, скорее всего, Мага будет работать в клинче. И тут главное – верно распределить силы на всю дистанцию боя.

Что до Шлеменко, то карьера Шторма неумолимо катится к закату. Сначала случилось поражение от Александра Илича, затем – неубедительная ничья с Клебером Соузой. Да, она была справедлива, но бразилец – довольно слабый боец, поэтому ничейный исход здесь идёт в минус Шторму. Правда, сам Шлеменко уже успел назвать эти бои тренировочными. Что ж, посмотрим, не лукавил ли Александр.

Шлеменко имеет преимущество в антропометрии, поэтому он постарается сдержать агрессию Исмаилова и охладить его лоу-киками. Ещё пару лет назад Шторм легко справился бы с этой задачей, но сейчас, после двух провальных боёв, есть огромные сомнения в успешной реализации его плана. Шлеменко стал слишком медленным. Остаётся надеяться, что последние поединки действительно были подготовкой, иначе Исмаилов отправит его в нокаут. Как бы ни было печально это осознавать, но время Шторма проходит. Посмотрим, удастся ли ему собраться на этот бой.