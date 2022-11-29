«Ак Барс» — «Сибирь». Реванш Знарка откладывается

Недавно казанцы потерпели поражение в матче с новосибирцами. В этот раз вряд ли будет по-другому.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.71. Победа новосибирцев по итогам 60 минут оценивается в 4.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 30 ноября 2022 года

Букмекеры сомневаются, что встреча «Ак Барс» — «Сибирь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 4.15. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.40.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» (30.11.2022)

Центральный матч игрового дня 30 ноября состоится в Казани на ледовой площадке «Татнефть-Арены». Местный клуб «Ак Барс» принимает одного из принципиальных соперников по Восточной конференции — «Сибирь». Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 19:00 мск.

Некоторое время тому назад Олег Знарок находился под прессом увольнения. Руководство клуба предоставило тренеру казанской команды три матча для исправления кризисной ситуации. Дело в том, что один из самых финансово обеспеченных клубов находится на седьмом месте в своей конференции.

Панарин забил впервые за 13 матчей.

Радулов и Знарок исправились в первом же матче после выдвижения ультиматума президента. Им удалось обыграть армейцев из Санкт-Петербурга со счётом 5:2. На радостях наставнику простили все проблемы, и в двух следующих матчах он проиграл.

Хозяева в овертайме уступили «Авангарду» (1:2). Затем последовал ещё более неприятный выезд в Новосибирск. Для нашего прогноза важно рассмотреть этот матч. Он закончился убедительной победой новосибирцев со счётом 4:2.

Отметим, что хоккеисты «Ак Барса» убедительно стартовали и уже к 17-й минуте организовали преимущество в две шайбы. Однако отсутствие командной дисциплины привело к серии удалений, и «Сибирь» перевернула ход встречи.

Свечников: я русский на сто процентов.

Новосибирская команда, несмотря на небольшие спады, уверенно идёт в группе лидеров Восточной конференции. На текущий момент гости занимают третью строчку в турнирной таблице. По итогам 38 встреч подопечные Андрея Мартемьянова записали в актив 47 очков.

Стоит учесть умение «Сибири» неожиданно для соперника переписывать сценарий неудачно складывающейся игры на ходу и одерживать волевые победы. За примером далеко ходить не нужно — в минувшем матче так они обыграли на выезде «Северсталь» со счётом 3:2.

«Ак Барс» и «Сибирь» провели 47 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне «барсов» — 29 побед, а новосибирцы записали в актив 18 выигранных матчей. Разность шайб в пользу подопечных Олега Знарка — 129:110.

Делать вывод об улучшении в состоянии «Ак Барса» по эмоциональной победе в матче со СКА и разгрому аутсайдера «Сочи» — преждевременно. Коллективной игры как не было, так и нет. В этом отличие казанцев от «Сибири», которая сильна поставленным позиционным нападением и сбалансированными звеньями. Перспективно смотрится ставка на победу «Сибири» или ничью в основное время за 2.07.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь» 30 ноября 2022 года

«Ак Барс» делает только первые шаги к выходу из кризиса. В таком состоянии ему сложно играть с крепкими командами, у которых есть отработанная до мелочей тактическая схема. Отметим, что хоккеисты «Сибири» выиграли в трёх из последних четырёх очных встречах у «Ак Барса» в Казани.

Ставка: победа «Сибири» или ничья в основное время за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 7.82.

Свечников: в России попадаешь в родную атмосферу, а в США этого нет.

Прогноз на матч «Виннипег» — «Колорадо» с коэффициентом 4.80.

Кучеров – 14-й россиянин в истории НХЛ с 650 очками.

Прогноз на матч «Амур» — «Нефтехимик» с коэффициентом 3.26.

«Мне стыдно». Шестёркин — об игре с «Нью-Джерси».