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«Питтсбург» — «Каролина», прогноз на матч НХЛ 30 ноября 2022 года, во сколько начало, где смотреть онлайн бесплатно

«Питтсбург» — «Каролина». Малкин разгневает Кочеткова и Свечникова
Михаил Коробов
«Питтсбург» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ
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После длинной серии поражений гости одержали победу, но «пингвины» вновь заставят их расстроиться.

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Каролина». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.33. Успех «Харрикейнз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 30 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» (30.11.2022)

НХЛ - регулярный чемпионат
30 ноября 2022, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 30 ноября состоится сразу девять матчей. В одном из них на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге померяются силами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». Первое вбрасывание запланировано на 3.00 мск.

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«Питтсбург» из шести последних матчей потерпел поражение только в игре с «Торонто» (1:4). Также он обыграл в серии послематчевых буллитов «Калгари» (2:1 Б). Во всех остальных встречах «пингвины» одержали победы в основное время. Сначала они обыграли «Миннесоту» (6:4), «Виннипег» (3:0) и «Чикаго» (5:3), а затем — «Филадельфию» (4:1).

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Во всех этих встречах результативными действиями отметился лидер «Пенс» Сидни Кросби. За этот отрезок форвард забросил четыре шайбы, реализовал послематчевый буллит во встрече с «Калгари», а также отдал семь результативных передач. Таким образом, он увеличил отрыв от Александра Овечкина до семи очков в зачёте лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ещё одним немаловажным событием для «Питтсбурга» стал 1000-й матч в НХЛ ассистента капитана команды Евгения Малкина. На традиционной раскатке в Чикаго одноклубники, по инициативе Кросби, подготовили россиянину сюрприз, повторив все его движения. Затем сын нападающего огласил состав на игру. После такого Евгений не сумел сдержать слёз.

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Официальная церемония, посвящённая юбилею Малкина, была отложена до возвращения «Пенс» на домашний стадион. Россиянину устроили очень трогательное шоу. В результате именно он стал главным героем встречи с «Калгари». В серии послематчевых буллитов Евгений с неудобной руки поставил точку в матче, принеся «Питтсбургу» победу.

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«Каролина» выступила в последних шести встречах НХЛ менее успешно. За этот промежуток времени она одержала только победу в матче с «Калгари» (3:2). Также «ураганы» разгромно уступили пребывающей в чёрной полосе «Аризоне» (0:4). Во всех остальных встречах потерпели поражения в овертайме.

Сначала подопечные Рода Бриндамора уступили «Колорадо» (2:3 ОТ), «Миннесоте» (1:2 ОТ) и «Виннипегу» (3:4 ОТ), а затем проиграли «Бостону» (2:3 ОТ). За эти шесть матчей «Харрикейнз» пропустили 18 шайб (с учётом ОТ), что немало. Но если бы не Антти Раанта и Пётр Кочетков, их дела обстояли бы намного хуже.

Российский голкипер заслуживает особой похвалы. Всего за семь матчей в НХЛ он влюбил в себя местную публику и заслужил новый контракт с впечатляющей заработной платой. В двух встречах кряду — с «Аризоной» и «Бостоном» — Кочетков восхитил болельщиков умопомрачительными сейвами.

Во встрече с «Аризоной» вратарь, лёжа на льду, отбил клюшкой шайбу после броска нападающего «Койотс» Трэвиса Бойда. Пресс-служба НХЛ прокомментировала это спасение следующим образом: «Кандидат на сейв года». В матче с «Бостоном» Пётр совершил целых 38 сейвов, один из которых также получился очень эффектным.

Стоит отметить, что поражение в матче с «Бостоном» по понятным причинам сильно расстроило Кочеткова. Он эмоционально на него отреагировал. На повышенных тонах голкипер пытался кому-то что-то сказать, активно жестикулируя в центральном круге. Успокоил и увёл его в раздевалку соотечественник — Андрей Свечников.

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В будущем Кочетков наверняка достигнет немалых успехов. Но сейчас у его команды получается далеко не всё. За последние 11 матчей в НХЛ она добыла только три победы. Причём две из них были одержаны во встречах с командами из нижней части таблицы Западной Конференции. Одна была добыта на домашнем стадионе.

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«Питтсбург» за последние 10 встреч в регулярке уступил лишь три раза — в овертайме на выезде «Монреалю» (4:5 ОТ) и дважды — набравшему отличный ход «Торонто». Возможно, «пингвины» не выиграют во встрече с «Каролиной» в основное время. Однако на их победу в матче, думается, вполне можно рассчитывать. В букмекерских конторах ставка на данный исход принимается с коэффициентом 1.79.

«Питтсбург» — «Каролина»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 ноября 2022 года

У «Питтсбурга» гораздо лучше результаты на последнем отрезке. Плюс в отличном тонусе пребывает Сидни Кросби. Также, судя по отменному шоу в честь юбилея Малкина, в составе «пингвинов» царит прекрасная атмосфера. У «Каролины» надёжные голкиперы, но даже их стараний регулярно оказывается недостаточно. На выезде «ураганам» вряд ли удастся преуспеть.

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 9.29.

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Прогноз на матч «Питтсбург» – «Каролина» с коэффициентом 3.30.

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Прогноз на матч «Виннипег» — «Колорадо» с коэффициентом 4.80.

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Заглавное фото: John Woods/AP Photo/ТАСС

Источник: «Чемпионат»

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