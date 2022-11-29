«Питтсбург» — «Каролина». Малкин разгневает Кочеткова и Свечникова

30 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» — «Каролина». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Пингвинз» в основное время можно с коэффициентом 2.33. Успех «Харрикейнз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Каролина» 30 ноября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Питтсбург» — «Каролина» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Каролина Харрикейнз» (30.11.2022)

Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги в самом разгаре. 30 ноября состоится сразу девять матчей. В одном из них на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге померяются силами «Питтсбург Пингвинз» и «Каролина Харрикейнз». Первое вбрасывание запланировано на 3.00 мск.

«Питтсбург» из шести последних матчей потерпел поражение только в игре с «Торонто» (1:4). Также он обыграл в серии послематчевых буллитов «Калгари» (2:1 Б). Во всех остальных встречах «пингвины» одержали победы в основное время. Сначала они обыграли «Миннесоту» (6:4), «Виннипег» (3:0) и «Чикаго» (5:3), а затем — «Филадельфию» (4:1).

Кучеров – 14-й россиянин в истории НХЛ с 650 очками.

Во всех этих встречах результативными действиями отметился лидер «Пенс» Сидни Кросби. За этот отрезок форвард забросил четыре шайбы, реализовал послематчевый буллит во встрече с «Калгари», а также отдал семь результативных передач. Таким образом, он увеличил отрыв от Александра Овечкина до семи очков в зачёте лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ещё одним немаловажным событием для «Питтсбурга» стал 1000-й матч в НХЛ ассистента капитана команды Евгения Малкина. На традиционной раскатке в Чикаго одноклубники, по инициативе Кросби, подготовили россиянину сюрприз, повторив все его движения. Затем сын нападающего огласил состав на игру. После такого Евгений не сумел сдержать слёз.

Официальная церемония, посвящённая юбилею Малкина, была отложена до возвращения «Пенс» на домашний стадион. Россиянину устроили очень трогательное шоу. В результате именно он стал главным героем встречи с «Калгари». В серии послематчевых буллитов Евгений с неудобной руки поставил точку в матче, принеся «Питтсбургу» победу.

«Мне стыдно». Шестёркин – об игре с «Нью-Джерси».

«Каролина» выступила в последних шести встречах НХЛ менее успешно. За этот промежуток времени она одержала только победу в матче с «Калгари» (3:2). Также «ураганы» разгромно уступили пребывающей в чёрной полосе «Аризоне» (0:4). Во всех остальных встречах потерпели поражения в овертайме.

Сначала подопечные Рода Бриндамора уступили «Колорадо» (2:3 ОТ), «Миннесоте» (1:2 ОТ) и «Виннипегу» (3:4 ОТ), а затем проиграли «Бостону» (2:3 ОТ). За эти шесть матчей «Харрикейнз» пропустили 18 шайб (с учётом ОТ), что немало. Но если бы не Антти Раанта и Пётр Кочетков, их дела обстояли бы намного хуже.

Российский голкипер заслуживает особой похвалы. Всего за семь матчей в НХЛ он влюбил в себя местную публику и заслужил новый контракт с впечатляющей заработной платой. В двух встречах кряду — с «Аризоной» и «Бостоном» — Кочетков восхитил болельщиков умопомрачительными сейвами.

Во встрече с «Аризоной» вратарь, лёжа на льду, отбил клюшкой шайбу после броска нападающего «Койотс» Трэвиса Бойда. Пресс-служба НХЛ прокомментировала это спасение следующим образом: «Кандидат на сейв года». В матче с «Бостоном» Пётр совершил целых 38 сейвов, один из которых также получился очень эффектным.

Стоит отметить, что поражение в матче с «Бостоном» по понятным причинам сильно расстроило Кочеткова. Он эмоционально на него отреагировал. На повышенных тонах голкипер пытался кому-то что-то сказать, активно жестикулируя в центральном круге. Успокоил и увёл его в раздевалку соотечественник — Андрей Свечников.

В будущем Кочетков наверняка достигнет немалых успехов. Но сейчас у его команды получается далеко не всё. За последние 11 матчей в НХЛ она добыла только три победы. Причём две из них были одержаны во встречах с командами из нижней части таблицы Западной Конференции. Одна была добыта на домашнем стадионе.

Кучеров вышел в лидеры среди ассистентов НХЛ.

«Питтсбург» за последние 10 встреч в регулярке уступил лишь три раза — в овертайме на выезде «Монреалю» (4:5 ОТ) и дважды — набравшему отличный ход «Торонто». Возможно, «пингвины» не выиграют во встрече с «Каролиной» в основное время. Однако на их победу в матче, думается, вполне можно рассчитывать. В букмекерских конторах ставка на данный исход принимается с коэффициентом 1.79.

«Питтсбург» — «Каролина»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 ноября 2022 года

У «Питтсбурга» гораздо лучше результаты на последнем отрезке. Плюс в отличном тонусе пребывает Сидни Кросби. Также, судя по отменному шоу в честь юбилея Малкина, в составе «пингвинов» царит прекрасная атмосфера. У «Каролины» надёжные голкиперы, но даже их стараний регулярно оказывается недостаточно. На выезде «ураганам» вряд ли удастся преуспеть.

Ставка: победа «Питтсбурга» в матче за коэффициент 1.79.

Экспресс с коэффициентом 9.29.

Панарин забил впервые за 13 матчей.

Прогноз на матч «Питтсбург» – «Каролина» с коэффициентом 3.30.

Вратарь «Ванкувера»: Кузьменко просто не затыкается — и это отлично.

Прогноз на матч «Виннипег» — «Колорадо» с коэффициентом 4.80.