«Ванкувер» — «Вашингтон». Овечкин теряет силу вне дома

Команда Александра очень слабо играет в гостях, и этот матч не станет исключением.

30 ноября состоится матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз». Начало встречи — в 6:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэнакс» в основное время можно с коэффициентом 2.30, а успех «Кэпиталз» идёт за 2.75. На ничью предлагают поставить за 4.58.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» 30 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Ванкувер Кэнакс» — «Вашингтон Кэпиталз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.15. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Ванкувер» — «Вашингтон» (30.11.2022)

30 ноября в Национальной хоккейной лиге особое внимание стоит уделить предпоследней игре дня «Ванкувер» — «Вашингтон». Она пройдёт на льду «Роджерс-Арены» в Ванкувере. Первое вбрасывание состоится в 6:00 мск. Андрей Кузьменко и Илья Михеев радушно встретят Овечкина.

«Ванкувер» идёт на 11-й строчке Западной конференции, набрав 21 очко за 22 встречи. Сейчас у клуба серия из побед в трёх матчах. В шести последних встречах клуб проиграл только раз. Явно команда потихоньку набирает форму. Накануне клуб обыграл на выезде «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). Победный гол в овертайме забил Андрей Кузьменко, который вышел один на один голкипером. Это 11-й гол и 21-е очко в сезоне.

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Не менее заметен был Илья Михеев, на счету которого гол и передача в матче. Всего же у россиянина 13 очков в 19 встречах. Василий Подколзин пока отстаёт от своих одноклубников, и клуб официально отправил его в АХЛ. И всё же команда сейчас чувствует себя неплохо, тем более будущая встреча пройдёт на домашней арене, где поддержка будет обеспечена.

«Вашингтон» после удачной домашней серии, где одержал две победы, побывал в гостях у «Нью-Джерси» (1:5). Единственный гол на счету Джона Карлсона. Увы, «Кэпс» до сих пор на выезде показывают не лучшую игру. Стоит отметить, что «Дэвилз» в этом сезоне играют отменно и недавно шли с серией из 13 побед.

Сейчас «Вашингтон» располагается на 12-й строчке Востока, набрав 21 очко за 23 игры. Не густо, а впереди ещё пять выездных матчей. Пока же на пути стоит «Ванкувер», который дома одержал всего три победы за восемь игр. У гостей тоже не всё гладко — две победы в 11 гостевых матчах. Так что в какой-то степени соперники друг друга стоят.

«Ванкувер» отправил Подколзина в АХЛ.

История очных игр насчитывает 21 встречу, где у хозяев всего девять побед, у гостей — 12. Явного преимущества нет, однако в этом сезоне соперники уже встречались в Вашингтоне, и «Кэпс» выиграли со счётом 6:4. «Вашингтон» выиграл в четырёх из пяти матчей в Ванкувере. Недурно, но сейчас статистика игр не позволяет с уверенностью говорить о явном преимуществе. Хозяева тоже набрали ход.

При этом в 7 из 10 последних игр тотал был выше 4.5 шайбы за игру. Разность забитых и пропущенных у «Ванкувера» 79:83, а у «Кэпиталз» — 62:74. В защите гости играют чуть лучше, но в нападении хозяева превосходят соперника. И всё же в таком матче сложно выделить фаворита, но пока шансов на победу чуть больше у хозяев.

Комбинированный вариант на то, что «Ванкувер» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.10. Всё-таки дома своя атмосфера и поддержка трибун, а «Вашингтон» хоть и может упереться, но в обойме по-прежнему не хватает мастеров. На Александре Овечкине и Евгении Кузнецове далеко не уедешь.

Андрей Кузьменко идёт по соседству в гонке лучших снайперов НХЛ с Александром Овечкиным. Хороший шанс для легендарного хоккеиста «Вашингтона» показать, что опыт сильнее молодости. Не исключено, что может игрок «Ванкувера» указать Ови на возраст. В любом случае наблюдать за игрой россиян будет интересно.

«Ванкувер» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 30 ноября 2022 года

«Вашингтон» пока не радует выездными сериями. «Ванкувер» дома тоже играет не лучшим образом, но выиграл в пяти из шести матчей. Дома будет поддержка трибун. Однако ждём упорства и от гостей. Потому возьмём менее рискованный комбинированный вариант на хозяев.

Ставка: «Ванкувер» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 9.29.

Кузьменко и Овечкин делят второе место в списке российских снайперов НХЛ.

Кучеров вышел в лидеры среди ассистентов НХЛ.

Кучеров поднялся на третье место в бомбардирской гонке.

Панарин забил впервые за 13 матчей.