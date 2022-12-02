Экспресс на 2 декабря с коэффициентом 11.08: Бразилия отдыхает, Гана берёт реванш

2 декабря завершится групповой этап ЧМ-2022, а в КХЛ встретятся «Металлург» и ЦСКА. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.08 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Камерун — Бразилия 2 декабря

Камерунцы потеряли практически все шансы на выход из группы, да они, наверное, на него и не рассчитывали. Сейчас команда Ригобера Сонга уже может быть довольна собой, она смогла зацепиться за очки в матче с Сербией, забив ей три гола. «Неукротимые львы» выступили чуть лучше, чем многие от них ожидали.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Две сухие победы над главными конкурентами позволили сборной Бразилии обеспечить выход из группы. Бразильцы могут стать единственной или одной из двух сборных, которые пройдут группу без потерь очков, но это сомнительный стимул, чтобы выкладываться и тратить лишние силы перед плей-офф.

Бразильцы на чемпионате мира ещё не забивали много, но в матче с Камеруном, который слаб в обороне, а на самих «пентакампеонов» при этом не давит ответственность за результат, номинальные гости могут на всю мощность включить свою атаку. Камерун не сумеет надёжно отыграть в обороне, его главные звёзды сейчас сосредоточены впереди. Можно поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.8.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Гана — Уругвай 2 декабря

Для тренера сборной Ганы Отто Аддо это первая самостоятельная работа — и сразу на таком посту. Специалист, поработавший в структуре нескольких команд в Бундеслиге, возглавил национальную команду после провала на Кубке африканских наций. Под руководством Аддо сборная Ганы провела 11 матчей – пять побед, три ничьих и три поражения. Две самые важные ничьи были сыграны в марте 2022 года. За счёт правила гостевого гола Гана пробилась на чемпионат мира.

Аддо воспринимается в Гане как временный тренер, но на чемпионате мира его команда здорово проявила себя, сыграв два очень зрелищных матча. 10 голов в двух матчах с участием Ганы – это лучший результат среди всех команд чемпионата.

Лучшие экспрессы на сегодня.

На фоне ганской сборной Уругвай разочаровывает. Не порадовали болельщиков ни блёклая игра с Кореей, ни встреча с Португалией, завершившаяся поражением со счётом 0:2. 0 забитых голов – плохой венец карьеры в сборной для Луиса Суареса и Эдинсона Кавани. Повезло, что заканчивать групповой турнир можно с такой сборной, как Гана, которая и сама играет, и другим даёт показать свои лучшие качества, и хотя бы забить.

Рекомендуем ставку тотал больше 2.5 мяча за 1.98. Про высокую результативность матчей с участием Ганы уже сказано выше, а желание Уругвая вырвать путёвку в плей-офф спровоцирует более смелую игру и гораздо больше ошибок сзади.

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 2 декабря

Две официально лучшие команды прошедшего розыгрыша Кубка Гагарина, которые даже сейчас идут абсолютно равным ходом по сезону. «Металлург» пока выглядит более стабильно по результатам, ведь выиграл четыре последних матча, но важно сделать оговорку на уровень противников. Уверенно переиграть удалось лишь «Куньлунь» (6:1), с «Трактором» и «Салаватом Юлаевым» получилось уже не слишком убедительно. Во время победной серии «лисы» только раз смогли преодолеть рубеж в три заброшенные шайбы.

Тем не менее на домашнем льду подопечные Ильи Воробьёва действуют мощно, одержав девять побед подряд, и лишь однажды не получилось уложиться в основное время. ЦСКА пока менее стабилен, поражения от «Авангарда» (2:3) и СКА (2:6) немного подпортили турнирное положение команды, однако переоценивать эти осечки не нужно. В восьми последних матчах у армейцев шесть побед.

Кроме того, чемпион неплохо выступает и на выезде, уступив в четырёх предыдущих встречах только конкуренту из Санкт-Петербурга. Таким образом, игра обещает подарить полноценную интригу, но всё-таки небольшое предпочтение имеет смысл отдать гостям. ЦСКА прекрасно противостоит «Металлургу», в этом сезоне была одержана победа со счётом 6:2, которая стала третьей подряд в регулярке. Возьмём победу команды Сергея Фёдорова с форой (0) с коэффициентом 2.00.

Экспресс на матчи 2 декабря

Ставка 1: ТБ 3.5 в матче Камерун — Бразилия за 2.80.

Ставка 2: ТБ 2.5 в матче Гана – Уругвай за 1.98.

Ставка 3: победа ЦСКА в матче с «Металлургом» с форой (0) за 2.00.

Общий коэффициент: 2.80 Х 1.98 Х 2.00 = 11.08.

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