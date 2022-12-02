«Витязь» — «Северсталь». Разину нужен священник

Конкуренты за место в плей-офф будут максимально осторожны.

3 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 2.36. Победа череповчан по итогам 60 минут оценивается в 2.54.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 3 декабря 2022 года

Букмекеры не сомневаются, что встреча «Витязь» — «Северсталь» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.12. Ничья после трёх периодов игры доступна с коэффициентом 3.95. Заключить пари на то, что победитель определится в послематчевых буллитах, можно с коэффициентом 8.10.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» — «Северсталь» (03.12.2022)

На 3 декабря запланирован только один матч регулярного первенства КХЛ. В Балашихе на ледовой площадке «Арена-Балашиха» местный «Витязь» сыграет с «Северсталью». Встреча начнётся в 14:00 мск.

Регулярное первенство КХЛ перевалило за экватор. Постепенно определяется круг претендентов на участие в плей-офф. Подмосковный «Витязь» отчаянно сражается за место в кубковой зоне Западной конференции. После серии из трёх поражений хозяева с трудом удержали восьмую строчку в таблице.

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Подопечные Вячеслава Буцаева крайне неудачно провели выездную серию. Хоккеисты уступили в основное время «Северстали» (2:3) и ЦСКА (4:6). Единственное достижение — ничья в основное время в игре с московским «Динамо» (2:3 ОТ), но в итоге поражение в овертайме.

У «Витязя» появилась возможность взять реванш у «Северстали» за недавнее поражение со счётом 2:3. Его игроки считают, что заслужили минимум ничью, поскольку не уступили по игре сопернику. В очередной раз «богатырей» подвела реализация опасных моментов.

Нападающие не использовали свои немногочисленные шансы. Над этим аспектом тщательно и долго работает тренерский штаб подмосковной команды, но результата пока не видно. Это привело к тому, что хозяева выиграли только в одном из пяти последних матчей на домашней арене.

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Наставник «Северстали» Андрей Разин также предъявил претензии своим подопечным после поражения во встрече со СКА в Санкт-Петербурге (3:4 ОТ). По ходу матча «сталевары» дважды вели в счёте, но позволили сопернику перевести игру в овертайм. В защите гости действовали плохо.

После матча на пресс-конференции Разин вступил в диалог с бывшим тафгаем СКА — Александром Юдиным. Тот порекомендовал тренеру «Северстали» вызвать батюшку и освятить команду. Также он похвалил игру клуба в целом, но отметил, что пропускаются ненужные голы. Неужели без священника никак?

Клуб из Череповца уступил в четырёх из пяти последних встреч, причём три раза с разницей в одну шайбу. Кроме СКА, он проиграл «Авангарду» (1:2), московскому «Динамо» (2:3) и «Сибири» (2:3).

«Витязь» и «Северсталь» провели 58 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у «богатырей» — 30 побед, а «сталевары» записали в актив 28 выигранных встреч. Разница шайб в пользу подопечных Вячеслава Буцаева 157:156.

«Витязь» и «Северсталь» провели генеральную репетицию неделю назад в Череповце. Наверняка тренеры сделали выводы из результата матча и постараются нейтрализовать сильные стороны соперника. В последних играх просматривается стремление у каждой из команд делать акцент на оборону и выжидать ошибку соперника.

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В двух из трёх последних очных встреч дело доходило до овертайма. Рекомендуем изучить ставку ничью за коэффициент 3.95, поскольку хоккеисты не будут рисковать, бросаясь в атаку большими силами.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Витязь» — «Северсталь» 3 декабря 2022 года

Соперники ведут очный спор за восьмое место в Западной конференции. В случае победы «Витязь» может увеличить отрыв от «Северстали» до пяти очков. Это уже серьёзная фора. Команды не будут рисковать и дождутся овертайма.

Ставка: ничья в основное время за 3.95.

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