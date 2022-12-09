Ян Блахович — Магомед Анкалаев: ещё один чемпион UFC из России?

11 декабря 2022 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, штате Невада, США пройдёт турнир UFC 282. Главный бой вечера за титул чемпиона в полутяжёлом весе Ян Блахович – Магомед Анкалаев начнётся не ранее 7:20 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По какому каналу покажут бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Смотреть прямой эфир турнира и главный поединок карда UFC 282 Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Эксперты уверены в российском спортсмене. Поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.28. Шансы Блаховича оценены коэффициентом 3.85. Букмекеры считают, что бой закончится досрочно: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.38, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.54.

Прогноз на бой UFC 282 Ян Блахович — Магомед Анкалаев 11 декабря 2022 года

Двум бойцам выпала прекрасная возможность завладеть чемпионским титулом в полутяжёлом весе. Иржи Прохазка снялся с турнира из-за травмы, а его соперник – Гловер Тейшейра – не согласился искать замену. Поэтому вакантный пояс будет разыгран между польским спортсменом и россиянином. В лёгком весе давно доминируют дагестанские бойцы – раньше Хабиб Нурмагомедов, а теперь Ислам Махачев, а теперь пришло время и для другой весовой категории.

Ян Блахович один из самых интересных бойцов современности, но ему уже 39 лет. Он старше своего соперника из России на девять лет, что, несомненно, скажется на поединке. Карьеру в UFC поляк начинал невзрачно и терпел поражения. Организация могла расстаться со спортсменом, но он получил последний шанс и удивил публику, выиграв четыре раза подряд, дважды получив приз за выступление вечера и однажды — за бой вечера.

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В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе и удачно защитился в бою с Исраэлем Адесаньей, но утратил его, проиграв удушающим приёмом Гловеру Тейшейре. После этого он провёл поединок с Александаром Ракичем, в котором одержал победу, и теперь вновь получает шанс вернуть себе титул. Однако сделать это будет непросто.

Анкалаев дебютировал в UFC с поражения, но оно стало единственным в его карьере. Затем последовало девять побед подряд, и эта может стать 10-й для дагестанского бойца. На данный момент его серия является второй после рекордной в полутяжёлой весовой категории. Впереди только Джон Джонс, у которого 11 побед в серии. После этого все вопросы о том, заслужил ли дагестанский спортсмен драться за пояс, должны отпадать.

Магомед находится на пике формы, но до этого поединка на его пути не было столь серьёзных соперников. В последнем бою россиянин дрался с Энтони Смитом, некогда претендентом на звание чемпиона. Явно американца переоценили, и Анкалаев отправил его в технический нокаут. Теперь ему предстоит выиграть в титульном бою с опытным польским спортсменом, который уже почувствовал, что значит быть чемпионом.

Анкалаев: хочу доминировать в бою с Блаховичем от начала и до конца.

Дагестанец умеет работать в стойке и обладает хорошей реакцией. В поединке с Блаховичем ему помогут умения смещаться в стороны, чтобы уйти от мощных лоу-киков. В отличие от Анкалаева, у польского бойца, наоборот, скорострельность ударов заметно снизилась, как и реакция, поэтому более подвижному и молодому россиянину будет проще работать из позиции в стойке.

Магомед может попробовать затянуть поединок как минимум до третьего раунда, и появится шанс, что поляк выдохнется. Тогда взять его будет намного проще. Нельзя исключать и того, что Анкалаеву потребуются навыки дагестанской борьбы, потому что идти в прямой обмен ударами с опытным Блаховичем будет большой ошибкой. Если поляк задышит, можно перевести его в партер и закончить поединок досрочно.

Нужно держать в голове, что бой между Блаховичем и Анкалаевым – титульный. У поляка вряд ли будет ещё один шанс вернуть себе титул, а Магомед давно идёт к этому и находится на пике формы. Рисковать не станут оба спортсмена, слишком дорогой приз стоит на кону. Магомед попробует затянуть поединок и дождётся, когда соперник выдохнется, а шансов на это достаточно много. Поэтому прогнозируем победу россиянина в третьем или четвёртом раунде за коэффициент 4.50.

Прогноз и ставка на бой UFC Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Сейчас самый идеальный момент для Анкалаева, чтобы завоевать титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Он набрал пиковую форму, получил достаточно опыта, идёт на серии из побед и технически одарён. Ян Блахович — хороший ударник, но он стал слишком медленным для чемпионских поединков, особенно если учесть, что ему предстоит драться со скоростным и молодым Магомедом. Россиянин дождётся, когда соперник потратит много сил и ослабнет, а в третьем или четвёртом раунде закончит с ним, став вторым за два месяца чемпионом UFC из России.

Ставка: Анкалаев выиграет бой в третьем или четвёртом раунде за 4.50.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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