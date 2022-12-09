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Ян Блахович — Магомед Анкалаев, прогноз на бой UFC 282, по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, трансляция

Ян Блахович — Магомед Анкалаев: ещё один чемпион UFC из России?
Максим Ермаков
Ян Блахович — Магомед Анкалаев: прогноз на бой UFC
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Второе поражение россиянина в карьере откладывается. Дагестанец побьёт поляка и исполнит свою мечту.

11 декабря 2022 года на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, штате Невада, США пройдёт турнир UFC 282. Главный бой вечера за титул чемпиона в полутяжёлом весе Ян Блахович – Магомед Анкалаев начнётся не ранее 7:20 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

По какому каналу покажут бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Смотреть прямой эфир турнира и главный поединок карда UFC 282 Блахович — Анкалаев можно на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция доступна в официальном приложении UFC Fight Pass.

Коэффициенты букмекеров на бой Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Эксперты уверены в российском спортсмене. Поставить на победу Анкалаева можно с коэффициентом 1.28. Шансы Блаховича оценены коэффициентом 3.85. Букмекеры считают, что бой закончится досрочно: поставить на тотал больше 4.5 раунда можно за 2.38, а тотал меньше 4.5 раунда идёт за 1.54.

Прогноз на бой UFC 282 Ян Блахович — Магомед Анкалаев 11 декабря 2022 года

UFC 2022. UFC 282, Лас-Вегас, США
Ян Блахович - Магомед Анкалаев
11 декабря 2022, воскресенье. 08:10 МСК
Ян Блахович
Не началось
Магомед Анкалаев

Двум бойцам выпала прекрасная возможность завладеть чемпионским титулом в полутяжёлом весе. Иржи Прохазка снялся с турнира из-за травмы, а его соперник – Гловер Тейшейра – не согласился искать замену. Поэтому вакантный пояс будет разыгран между польским спортсменом и россиянином. В лёгком весе давно доминируют дагестанские бойцы – раньше Хабиб Нурмагомедов, а теперь Ислам Махачев, а теперь пришло время и для другой весовой категории.

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Ян Блахович один из самых интересных бойцов современности, но ему уже 39 лет. Он старше своего соперника из России на девять лет, что, несомненно, скажется на поединке. Карьеру в UFC поляк начинал невзрачно и терпел поражения. Организация могла расстаться со спортсменом, но он получил последний шанс и удивил публику, выиграв четыре раза подряд, дважды получив приз за выступление вечера и однажды — за бой вечера.

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В 2020 году Ян завоевал титул чемпиона в полутяжёлом весе и удачно защитился в бою с Исраэлем Адесаньей, но утратил его, проиграв удушающим приёмом Гловеру Тейшейре. После этого он провёл поединок с Александаром Ракичем, в котором одержал победу, и теперь вновь получает шанс вернуть себе титул. Однако сделать это будет непросто.

Анкалаев дебютировал в UFC с поражения, но оно стало единственным в его карьере. Затем последовало девять побед подряд, и эта может стать 10-й для дагестанского бойца. На данный момент его серия является второй после рекордной в полутяжёлой весовой категории. Впереди только Джон Джонс, у которого 11 побед в серии. После этого все вопросы о том, заслужил ли дагестанский спортсмен драться за пояс, должны отпадать.

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Магомед находится на пике формы, но до этого поединка на его пути не было столь серьёзных соперников. В последнем бою россиянин дрался с Энтони Смитом, некогда претендентом на звание чемпиона. Явно американца переоценили, и Анкалаев отправил его в технический нокаут. Теперь ему предстоит выиграть в титульном бою с опытным польским спортсменом, который уже почувствовал, что значит быть чемпионом.

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Дагестанец умеет работать в стойке и обладает хорошей реакцией. В поединке с Блаховичем ему помогут умения смещаться в стороны, чтобы уйти от мощных лоу-киков. В отличие от Анкалаева, у польского бойца, наоборот, скорострельность ударов заметно снизилась, как и реакция, поэтому более подвижному и молодому россиянину будет проще работать из позиции в стойке.

Магомед может попробовать затянуть поединок как минимум до третьего раунда, и появится шанс, что поляк выдохнется. Тогда взять его будет намного проще. Нельзя исключать и того, что Анкалаеву потребуются навыки дагестанской борьбы, потому что идти в прямой обмен ударами с опытным Блаховичем будет большой ошибкой. Если поляк задышит, можно перевести его в партер и закончить поединок досрочно.

Нужно держать в голове, что бой между Блаховичем и Анкалаевым – титульный. У поляка вряд ли будет ещё один шанс вернуть себе титул, а Магомед давно идёт к этому и находится на пике формы. Рисковать не станут оба спортсмена, слишком дорогой приз стоит на кону. Магомед попробует затянуть поединок и дождётся, когда соперник выдохнется, а шансов на это достаточно много. Поэтому прогнозируем победу россиянина в третьем или четвёртом раунде за коэффициент 4.50.

Прогноз и ставка на бой UFC Ян Блахович — Магомед Анкалаев

Сейчас самый идеальный момент для Анкалаева, чтобы завоевать титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Он набрал пиковую форму, получил достаточно опыта, идёт на серии из побед и технически одарён. Ян Блахович — хороший ударник, но он стал слишком медленным для чемпионских поединков, особенно если учесть, что ему предстоит драться со скоростным и молодым Магомедом. Россиянин дождётся, когда соперник потратит много сил и ослабнет, а в третьем или четвёртом раунде закончит с ним, став вторым за два месяца чемпионом UFC из России.

Ставка: Анкалаев выиграет бой в третьем или четвёртом раунде за 4.50.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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Анкалаев: бой за чемпионский титул UFC — моя мечта.

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Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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