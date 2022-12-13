Экспресс на 13 декабря с коэффициентом 20.62: Месси и Овечкину будет очень сложно

13 декабря на ЧМ-2022 состоится первый полуфинал. Кроме того, пройдут очередные встречи регулярного чемпионата НХЛ, а клубный футбол поддержит Кубком лиги Португалии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 20.62 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч ЧМ-2022 Аргентина – Хорватия 13 декабря

Сборная Аргентины прошла в полуфинал после сложнейшей победы в матче с национальной командой Нидерландов — 2:2 (4:3 пен.). Встреча прошла в нервной обстановке, чему способствовала не только ответственность за результат. Некоторые игроки Нидерландов и главный тренер Луи ван Гал в интервью критиковали выступления аргентинцев на ЧМ-2022. Аргентина же может винить только потерю концентрации в том, что не сумела решить вопрос о победителе в основное время. К 73-й минуте после голов Молины и Месси «альбиселесте» вела со счётом 2:0, но позволила сопернику отыграться в добавленное время. В овертайме команды действовали крайне осторожно, что привело к серии пенальти. 11-метровые лучше исполнили аргентинцы.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Сборная Хорватии повторяет путь, который прошла на ЧМ-2018. Вторую игру кряду в плей-офф она завершает серией пенальти. В основное время у хорватов хватает сил сдерживать опасные атаки соперников. Три из пяти матчей чемпионата мира подопечные Далича закончили нулевой ничьей в основное время, а с Японией сыграли со счётом 1:1. Они сумели сдержать сильные атакующие линии Бразилии и Бельгии. Отметим крепкую оборону Хорватии, которую дополняет гениальная игра голкипера Ливаковича.

Национальная команда Хорватии до мельчайших деталей отточила умение сковывать атаки соперника. В том числе и фаворитов со звёздными форвардами вроде Неймара. «Клетчатым» не страшны Месси и его партнёры, поскольку прошедшие на ЧМ-2022 встречи добавили подопечным Далича уверенности. В полуфинале хорваты снова сумеют перевести матч в дополнительное время. Рекомендуем изучить ставку на ничью за 3.30.

Прогноз на матч НХЛ «Чикаго» — «Вашингтон» 13 декабря

«Чикаго» трижды выигрывал Кубок Стэнли в XXI веке, но сейчас клуб переживает непростые времена. Вот уже два сезона подряд «ястребы» не могут выйти в плей-офф, и, похоже, эта печальная серия продлится. «Чикаго» является одной из двух худших команд текущего сезона в НХЛ. При этом 8 из своих 18 очков команда набрала в первых шести матчах сезона. «Чикаго» выиграл всего 1 игру из последних 12, а последние три матча закончились для «ястребов» с общим счётом 1:9.

Лучшие экспрессы на сегодня.

«Вашингтон» готовится к визиту в Чикаго с хорошим настроением. Ещё недавно команда была крайне нестабильна, но теперь «Кэпиталз» впервые в сезоне выиграли четыре встречи подряд. Александр Овечкин забросил четыре шайбы за три последние игры. И повторил тем самым весьма своеобразный рекорд. Дело в том, что все эти шайбы были отправлены в пустые ворота пытавшихся отыграться соперников.

«Чикаго» и «Вашингтон» представляют разные дивизионы НХЛ и не так часто играют друг с другом. Но их матчи весьма принципиальны и часто дарят отличное зрелище. За последние восемь личных встреч зрители ни разу не видели, чтобы в основное время забрасывалось меньше шести шайб. А в пяти из этих матчей и вовсе забрасывалось не менее восьми шайб. Поэтому выберем ещё одной ставкой нечто среднее – тотал больше 6.5 шайбы за 2.51.

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Прогноз на матч Кубка лиги Португалии «Спортинг» — «Маритиму» 13 декабря

«Спортинг» считается явным фаворитом матча, и с этим никак не поспоришь. Лиссабонский гранд гораздо сильнее «Маритиму» и должен доказывать это на поле. В чемпионате дела у «Спортинга» идут не лучшим образом, а это значит, что, когда начнутся игры Примейры, «львы» бросят все силы туда и не будут слишком сильно распыляться на кубки. Пока же этого не случилось, нужно создавать перевес над соперниками по группе.

«Маритиму» не может забить четыре матча подряд. У них были скромные соперники, но это не помогло исправить положение дел. На прошлой неделе их обыграл даже скромный «Фаренсе». Выходить в такой форме на фаворита группы – это полноценное самоубийство.

«Спортинг» наголову выше и сильнее своего соперника. Даже с учётом того, что это кубковый матч, на который Рубен Аморим не обязательно будет выставлять всю основу, «львы» должны побеждать с разницей в несколько мячей. Предлагаем поставить на победу «Спортинга» с форой (-2.5) за 2.49.

Экспресс на матчи 13 декабря

Ставка 1: ничья в матче Аргентина — Хорватия за 3.30.

Ставка 2: ТБ 6.5 в матче «Чикаго» — «Вашингтон» за 2.51.

Ставка 3: победа «Спортинга» в матче с «Маритиму» с форой (-2.5) за 2.49.

Общий коэффициент: 3.30 Х 2.51 Х 2.49 =20.62.

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