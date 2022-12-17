На комбинированных ставках специализируются только опытные бетторы, но делают их не так часто.

Что такое экспресс, определение и пример ставок

Экспресс — вид ставки, в котором игрок объединяет две и более пари в одну ставку с большей выплатой. Для того чтобы ставка принесла прибыль, должны выиграть все события в купоне.

Чем больше исходов попадает в купон, тем меньше вероятность выигрыша и больше итоговый коэффициент ждёт игрока.

Заключить пари можно на разные виды исходов: разницу очков, денежные линии, больше/меньше, на игроков, фаворитов, андердогов и многое другое.

Подробнее об экспрессах

Если пользователь букмекерской конторы считает, что в РПЛ «Зенит» (коэффициент 1.40) и «Спартак» (котировка 1.30) выиграют во встречах, вместо риска 2000 рублями на индивидуальных ставках с потенциальной прибылью в 700 рублей игрок может собрать экспресс и поставить 1000 рублей с потенциальной прибылью в 820 рублей.

Возможные исходы ставки на 1000 рублей:

выигрыш обеих команд — 1820 руб.;

выигрыш «Зенита» и проигрыш «Спартака» — 1000 руб.;

выигрыш «Спартака» и проигрыш «Зенита» — 1000 руб;

обе команды проиграют — 1000 руб.

Единственный способ забрать выигрыш — победа обеих команд. Если хотя бы один из клубов проиграет, клиент БК потеряет деньги. Иногда букмекерские конторы предоставляют возможность страховки ставки и дают возможность пользователю вернуть часть средств. Здесь можно найти бонусный код для дополнительного поощрения за игру на спортивных пари.

Как поставить экспресс

Оформление экспресс-ставки в букмекерской конторе:

Авторизоваться в БК под зарегистрированным логином и паролем. Перейти в раздел «Лайв» или «Прематч». Выбрать события, варианты ставок, нажать на коэффициенты. Варианты ставок будут добавлены в общий купон. Ввести сумму ставки. Нажать кнопку «Заключить пари».

Коэффициенты в Лайв меняются очень быстро, игроку необходимо успеть оформить сделку.

Как рассчитать выплаты

При оформлении комбинированной ставки букмекерская контора перемножает котировки купона для определения общего коэффициента сделки.

Например, итоговая котировка экспресса из пари на три крупных фаворита с различными коэффициентами:

1.33 x 1.50 x 1.66 = 3.31

Удачная ставка размером в 1000 руб. на победу принесёт игроку 3310 руб.

Стоит ли делать экспресс-ставки?

С математической точки зрения не стоит делать экспресс-ставки. Хотя выплаты очень привлекательны, выигрывают они не так часто. Поэтому букмекерские конторы зарабатывают на любителях комбинировать исходы.

На экспресс-ставках специализируются только опытные бетторы, но делают их не так часто. Даже опытные капперы делают в месяц всего несколько подобных ставок.