Экспресс на КХЛ с коэффициентом 14.1: Билялетдинов работает, Ротенберг ещё празднует

3 января с новогодних каникул выйдет КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 14.2 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург» 3 января

«Барыс» в текущем сезоне действует более комбинационно, чем в прошлом чемпионате. После паузы в первенстве хозяева прибавили в позиционном нападении, чем обеспечили себе несколько ярких побед. В пяти последних матчах они выиграли трижды, причём сумели по буллитам остановить такого сильного противника, как «Автомобилист» (5:4 Б). Уверенные действия «снежных барсов» базируются на великолепной форме лидеров. Центрфорвард Линден Вей в играх после перерыва набрал уже шесть очков.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Металлург» вышел с каникул несколько подрастерявшим былой лоск. Команду откровенно лихорадит, что перестал скрывать даже главный тренер. В минувшем матче с челябинским «Трактором» (2:5) у подопечных Воробьёва, по сути, не было реальных шансов уйти от поражения. Соперник забросил им пять шайб, на что «лисы» ответили всего двумя точными попаданиями. «Металлург» никак не может догнать «Автомобилист». Гости на второй позиции Восточной конференции с 60 очками после 45 матчей.



«Барыс» в последних встречах действует эффективно при розыгрыше численного преимущества и умело защищается. Хоккеисты практически не допускают провалов в защите, особенно на домашней арене. «Металлург» сейчас не в порядке, что следует из трёх поражений в последних четырёх играх. Рекомендуем присмотреться к ставке победа «Барыса» или ничья за 1.8.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — СКА 3 января

Хоккеисты «Трактора» всерьёз восприняли угрозу увольнения главного тренера Анвара Гатиятулина и в последних встречах заиграли отлично. Им удалось взять верх над соперником в четырёх из пяти матчей. Удачная серия позволила «белым медведям» отодвинуть конкурентов и занять восьмую позицию Восточной конференции. Расслабляться игрокам «Трактора» категорически противопоказано, ведь дистанция до последнего места составляет всего три очка.

Лучшие экспрессы на сегодня.

СКА страдает от травм нескольких ведущих хоккеистов, поэтому действует крайне нестабильно. В последних четырёх встречах армейцы победили только один раз. Им удалось обыграть «Спартак» со счётом 4:2. Тем не менее на лидерских амбициях подопечных Романа Ротенберга это не сказалось. СКА удерживает первую позицию Западной конференции. Дистанция до второго места составляет девять очков.

«Трактор» находится в оптимальном состоянии, что и доказал победой над сильным магнитогорским «Металлургом» со счётом 5:2. Сейчас у них есть все козыри, чтобы обыграть фаворита в главном матче игрового дня КХЛ. Рекомендуем присмотреться к ставке победа «Трактора» за 3.35.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Северсталь» 3 января

Уже в своей второй игре на посту главного тренера «Ак Барса» Билялетдинов добился уверенной победы в дерби с «Нефтехимиком» со счётом 3:1. Для этого опытный специалист пошёл на некоторые перестановки в составе. Хитрый ход сработал на 100% — соперник оказался не готов к новым сочетаниям. Помог Никита Дыняк, оформивший дубль менее чем за девять минут игрового времени. После победы «Ак Барс» упрочил свои позиции в зоне плей-офф. Они на седьмой позиции Востока.

Ударный отрезок в заключительных матчах 2022 года выдали подопечные Андрея Разина, победив в четырёх из пяти последних встреч. Отчаянный рывок помог «Северстали» растолкать конкурентов и вернуть себе восьмую строчку на Западе. Основная борьба за последнюю путёвку в плей-офф развернётся между гостями и минским «Динамо». Дистанция между соперниками составляет три очка.

С приходом нового тренера «Ак Барс» получил новый импульс. Ветераны отложили в сторону распри и сосредоточились исключительно на хоккее. Поддержка трибун и четыре победы в пяти последних личных встречах в Казани — отличный аргумент в пользу уверенной победы «барсов». Рекомендуем присмотреться к ставке победа «Ак Барса» с форой (-1.5) шайбы за 2.35.

Экспресс на матчи 3 января

Ставка 1: «Барыс» не проиграет «Металлургу» за 1.80.

Ставка 2: победа «Трактора» над СКА за 3.35.

Ставка 3: победа «Ак Барса» над «Северсталью» с форой (-1.5) за 2.35.

Общий коэффициент: 1.8 Х 3.35 Х 2.35 =14.1.

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