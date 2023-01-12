Экспресс на 12 января с коэффициентом 18.5: тяжёлый день для Хави и Поттера

12 января пройдут очередные матчи в АПЛ и Кубке Италии, а испанские команды продолжат сражаться за Суперкубок. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 18.5 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси» 12 января

«Фулхэм» начал зимний отрезок с четырёх побед подряд, пропустив в них всего один гол. Впечатляющий рывок позволил «дачникам» подняться на седьмую строчку в АПЛ. Пока кто-то называет открытием сезона «Арсенал» или «Ньюкасл», команда Марку Силвы совершила грандиозный скачок, для многих оставшийся незамеченным. Отдельно стоит выделить атаку «Фулхэма», забившую уже 30 голов, больше забили только шесть команд АПЛ.



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Таким успехам соседей «Челси» может только позавидовать. Сезон откровенно не задался для «синих», они потратили на трансферы кучу денег и продолжают подписывать новых игроков, а результата нет. Пока «Фулхэм» выходил на победную серию, «Челси» набрал четыре очка с аутсайдерами и дважды всухую проиграл «Ман Сити».

Конечно, потеря Митровича сильно ударит по «Фулхэму», но у «Челси» таких потерь сейчас гораздо больше, и собрать адекватный состав на игру для Поттера настоящая проблема. Плюс отвратительная форма гостей оставляет им мало шансов на победу. Набравшие ход «дачники» могут рассчитывать на первую победу в сезоне над топовой командой. Предлагаем поставить на победу «Фулхэма» с форой (0) за 3.20.

Прогноз на матч Суперкубка Испании «Бетис» — «Барселона» 12 января

Многие списывают «Бетис» со счетов, но мы бы не стали спешить с такими выводами. Текущий сезон команда проводит мощно, текущее четвёртое место в Примере — наилучшее тому подтверждение. Если «Бетис» и проигрывал, то в основном минимально, как в матчах с «Реалом» и «Атлетико», была ещё неудача в игре с «Валенсией», но там «огуречным» помешало удаление. У Мануэля Пеллегрини крепкая команда, которая не прочь зацепиться за трофей.



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«Барселона» хоть и вырвалась в лидеры чемпионата, но в большинстве её матчей уже нет былой уверенности, когда каталонцы практически без проблем раскатывали любого соперника. Матчи после чемпионата мира даются «Барселоне» с трудом, в каждом из них можно найти массу недочётов. «Барселона» явно не безгрешна, с ней можно играть и надеяться на успех.

Суперкубок Испании в последние годы не раз дарил нам сюрпризы, сейчас тоже можно на них рассчитывать. «Бетис» хорош в атаке, умеет держать удар и защищаться, когда этого требует ситуация. Команду Мануэля Пеллегрини недооценили, её шансы в этом матче гораздо выше, чем предложенные коэффициенты. Можно попробовать и поставить на непроигрыш «Бетиса» за 2.40.

Прогноз на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Сампдория» 12 января

На первый взгляд, в этом матче сойдутся команды схожего уровня, но сейчас они бесконечно далеки друг от друга как по игровым возможностям, так и в целях на сезон. «Фиорентина» очень нестабильна и сейчас идёт лишь в середине турнирной таблицы итальянского чемпионата, однако амбиций команда не лишена. Так как попасть в еврокубки с отставанием в восемь очков от первой семёрки будет сложно, то в Кубке мотивация должна быть максимальной.

«Фиалки» стараются наверстать упущенное на старте – они проиграли всего один раз в восьми предыдущих встречах во всех турнирах. И то была осечка с чемпионом «Миланом» (1:2), а ещё не смогли переиграть «Монцу» (1:1). При этому у хозяев шесть побед на данном отрезке со средней результативностью в два мяча. «Сампдории» же сейчас совсем не до кубковых турниров.

Безусловно, команде Деяна Станковича хотелось бы одержать очередную победу, ведь у «моряков» их очень мало, однако борьба за выживание нынче в приоритете. В семи последних матчах на выезде «Сампдория» выиграла всего один раз при пяти поражениях, и в среднем гости пропускали минимум два гола в свои ворота. Так как чистую победу «Фиорентины» в такой игре брать не слишком выгодно, возьмём её победу с форой (-1.5) с коэффициентом 2.41.

Экспресс на матчи 12 января

Ставка 1: победа «Фулхэма» в матче с «Челси» с форой (0) за 3.20.

Ставка 2: «Бетис» не проиграет «Барселоне» за 2.40.



Ставка 3: победа «Фиорентины» в матче с «Сампдорией» с форой (-1.5) за 2.41.

Общий коэффициент: 3.20 Х 2.40 Х 2.41 = 18.5.

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