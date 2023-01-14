«Локомотив» — «Динамо». Никитин дал победный импульс

15 января состоится матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах склоняются в пользу хозяев. Поставить на победу ярославцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07, а шансы москвичей оценены в 3.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва не порадует обилием голов: тотал больше 4.5 шайбы котируется за 2.15, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён аналитиками в 1.70. Заключить пари на ничью в основное время можно в букмекерских конторах за 3.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» — «Динамо» Москва (15.01.2023)

15 января в КХЛ пройдёт шесть матчей. В одном из них на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле местный «Локомотив» примет московское «Динамо». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. По ходу текущего сезона КХЛ железнодорожники дважды обыгрывали столичный клуб на его льду. Чего ожидать от грядущей встречи?

«Локомотив» здорово прибавил под конец прошлого года. Команда Игоря Никитина выиграла в 11 из 14 последних игр. Поражения во встречах с «Куньлунем» (0:1) и «Ак Барсом» (2:3) — результат недооценки соперника, а с ЦСКА (1:2 ОТ) — закономерный итог игры на льду «ЦСКА-Арены».

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Команда Игоря Никитина провалила начало 2023 года. Лишь в последнем домашнем матче с «Северсталью» (6:2) удалось подвести черту под серией из пяти поражений подряд. Максим Шалунов забросил две шайбы и отдал результативную передачу. Таким образом, 29-летний российский форвард поднялся на пятое место в списке снайперов КХЛ.

Железнодорожники на фоне последних неудач спустились на четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции. От лидирующего СКА отставание составляет 15 очков, а от ЦСКА (второе место) — лишь два очка.

«Локомотив» сохраняет за собой статус лучшей команды чемпионата КХЛ по показателю надёжности. Подопечные Никитина за 51 игру пропустили лишь 98 шайб. Даниил Исаев отразил 93% из 654 бросков в створ его ворот.

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Московское «Динамо» воспользовалось игровым спадом конкурентов и снова включилось в борьбу за вторую строчку на Западе. Подопечные Алексея Кудашова выиграли в 8 из 11 последних игр. Поражения пришлись на матчи с клубами из топ-3 сведённого списка — ЦСКА (2:3 ОТ), «Торпедо» (1:3) и СКА (0:2). Бело-голубые находятся на пятой строчке.

Бело-голубые надёжно играют в обороне, но в последнее время значительно эффективнее действуют впереди. Джордан Уил с одноклубниками за последние 11 игр забросили 29 шайб, и это при том, что лучший бомбардир команды — Эрик О'Делл — до сих пор травмирован, а лучший снайпер Дмитрий Рашевский не отличается эффективной игрой в атаке.

«Локомотив» и московское «Динамо» провели 55 личных встреч. Небольшое преимущество на стороне хозяев: у железнодорожников 30 побед в активе, а гости записали на свой счёт 25 выигранных матчей. Разница шайб в пользу подопечных Игоря Никитина 132:121.

Бело-голубые подходят к грядущей встрече в сравнительно лучшей форме. Подопечные Алексея Кудашова уступили только в 3 из 11 последних игр. Они продемонстрировали сбалансированную игру в обороне и атаке. Железнодорожники увереннее играют на своём льду, а также по ходу текущего сезона дважды обыгрывали москвичей. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу хозяев за 2.07.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Москва 15 января 2023 года

Лёгкой прогулки для «Локомотива» не будет, но он получил необходимый победный импульс. Команда Игоря Никитина вкатала в лёд «Северсталь», ответив на две пропущенные шестью заброшенными шайбами – по две в каждом периоде. Железнодорожники постараются развить успех. Отсюда ставка на победу хозяев за 2.07.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.07.

Экспресс с коэффициентом 8.16.

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