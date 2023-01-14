«Торино» — «Специя». Миранчук готов к пополнению

15 января состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Специя». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитам хозяев: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех клуба из Специи оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Специя» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Специя» получится нерезультативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Торино» — «Специя» (15.01.2023)

В Италии футбольный сезон в самом разгаре. Миновали матчи 1/8 финала Кубка страны, а также 17 туров Серии А. На 15 января запланировано пять встреч 18-го тура. В одной из них на стадионе «Олимпико ди Торино» в Турине померяются силами местный «Торино» и «Специя». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

После неудачного отрезка сезона «Торино» набрал очень хороший ход. За последние семь туров в Серии А он потерпел только одно поражение — во встрече с «Болоньей» (1:2), причём на выезде. Вничью туринцы сыграли с «Ромой», «Вероной» и «Салернитаной» (во всех трёх случаях 1:1).

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Победы гранатовые одержали в матчах с «Удинезе» (2:1), «Миланом» (тоже 2:1) и «Сампдорией» (2:0). Также они совсем недавно выбили «Милан» (1:0 ДВ) из Кубка Италии. Последний случай интересен тем, что с 70-й минуты подопечные Ивана Юрича играли в меньшинстве.

Вторая победа подряд в матче с действующим чемпионом Италии стала большим праздником для «быков». Президент «Торино» Урбано Кайро признался, что по окончании встречи побежал в раздевалку и обнял Юрича. Он отметил, что тренер и игроки были на седьмом небе от счастья. Поводов для радости у туринцев предостаточно.

Как верно отметил позднее Урбано Кайро, даже в меньшинстве гранатовые не рассыпались и продолжили играть в свой футбол, создавая моменты. Добавляет энтузиазма то, что в ближайшем будущем к составу должен присоединиться нападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов. По информации СМИ, он уже согласовал с «Торино» детали личного контракта.

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Судя по всему, в составе «быков» соберутся сразу три экс-звезды РПЛ — Никола Влашич, Алексей Миранчук и Шомуродов. Трансферы хорвата и россиянина пока что приносят пользу как самим игрокам, так и команде из Турина. Оба футболиста получают много игрового времени, радуют результативностью и помогают добывать победы. Хорошо, если и экс-нападающий «Ростова» приживётся.

У команды из Специи дела обстоят не так здорово, как у «Торино». Как и в прошлом сезоне, она является одним из главных аутсайдеров Серии А. На данный момент подопечные Луки Готти располагаются в шаге от зоны вылета — на 17-й строчке. Хотя отрыв от «Вероны» довольно неплохой — шесть очков.

За последние семь туров «орлята» одержали только одну победу — как раз в матче с «Вероной» (2:1). Вничью они сыграли с «Удинезе» (1:1), «Аталантой» (2:2) и «Лечче» (0:0). Поражения потерпели во встречах с «Салернитаной» (0:1), «Фиорентиной» (1:2) и «Миланом» (тоже 1:2).

Стоит отметить, что во всех закончившихся ничейными исходами матчах «Специя» выступала на домашнем стадионе. При этом «Аталанта» и «Лечче» были ближе к победе. Команда создала не так много опасных моментов, а также нанесла меньше ударов. На выезде у неё статистика просто ужасная.

За восемь встреч на чужих стадионах «орлята» одержали только одну победу. Во всех остальных матчах они потерпели поражения. В последней игре с «Торино» подопечные Готти также уступили, со счётом 1:2. Поэтому наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 2.14.

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Дело ещё в том, что у гранатовых пока не лучшим образом обстоят дела с результативностью. За 17 туров в Серии А они забили только 18 мячей, что является худшим показателем среди команд из топ-10. Возможно, с Шомуродовым улучшится данный компонент, но это в будущем.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Торино» — «Специя» 15 января 2023 года

«Торино» на последнем отрезке сезона смотрится очень собранно. Даже в меньшинстве он сумел выбить «Милан» из Кубка Италии. Моральный дух после таких побед зачастую поднимается. Полагаем, гранатовые на домашнем стадионе обыграют располагающуюся в нижней части турнирной таблицы «Специю». «Орлята» на выезде испытывают серьёзные проблемы. В то же время слишком много голов не ждём. С результативностью у «быков» пока не всё в порядке.

Ставка: победа «Торино» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.14.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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