«Монако» — «Аяччо». Головин вернётся в колею

Россиянин плохо выступил в матче с «Лорьяном» после незабитого пенальти в Кубке Франции. Вот он — шанс реабилитироваться.

15 января состоится матч 19-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Аяччо». Начало игры — в 19:05 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Монако» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Аяччо» оценён экспертами в 8.20. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Монако» — «Аяччо» 15 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монако» — «Аяччо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.78, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 2.02.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Франции «Монако» — «Аяччо» (15.01.2023)

В текущем сезоне чемпионата Франции миновало уже 18 туров. На 15 января запланировано сразу семь встреч 19-го тура. В одной из них в городе Фонвьей, Монако, померяются силами местный «Монако» и «Аяччо». Стартовый свисток прозвучит в 19:05 мск. Главный судья — Рудди Буке.

За последние шесть туров в Лиге 1 «Монако» потерпел только одно поражение — в матче с «Марселем» (2:3). Также он сыграл вничью с «Лорьяном» (2:2). Во всех остальных встречах одержал победы. Обыграли монегаски «Анже» (2:0), «Тулузу» (тоже 2:0), «Осер» (3:2) и «Брест» (1:0).

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В пяти из шести этих игр результативными действиями отметился Александр Головин. Он забил три мяча и отдал две голевые передачи. Не порадовал полузащитник своих персональных поклонников в матче с «Лорьяном». Он провёл на поле 83 минуты и ничем толком не запомнился.

Причиной посредственного выступления россиянина вполне могла послужить недавняя неудача красно-белых в Кубке Франции. Во встрече 1/32 финала они уступили «Родезу» (2:2, по пенальти 4:5), вследствие чего покинули турнир. Один из послематчевых 11-метровых ударов не реализовал как раз Головин.

Предстоящая встреча является хорошей возможностью для экс-полузащитника ЦСКА восстановить настрой и положить начало новой результативной серии. В этот раз в соперники подопечным Филиппа Клемана достался один из главных аутсайдеров. Больших проблем возникнуть не должно.

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За последние восемь туров в чемпионате Франции «Аяччо» добыл только две победы — в матчах с располагающимися на самом дне турнирной таблицы «Страсбургом» (4:2) и «Анже» (1:0). Причём в обеих встречах на домашнем стадионе. Вничью он сыграл с «Труа» (1:1) и «Нантом» (2:2). Поражения потерпел в играх с «ПСЖ» (0:3), «Осером» (0:1), «Тулузой» (0:2) и «Реймсом» (0:1).

Пропустили «медведи» за этот отрезок времени не очень много — 12 мячей. Однако и сами поразили ворота соперников всего семь раз. На дистанции у них отчётливо проглядываются проблемы атакующего плана. За 18 туров в Лиге 1 подопечные Оливье Панталони забили только 15 голов — меньше всех.

Впрочем, это и неудивительно, ведь ещё в прошлом сезоне команда из Аяччо выступала во втором по значимости дивизионе Франции. Само собой, ресурсов у неё не так много, как у других команд. Ввиду этого во встречах с сильными соперниками «медведи» вынуждены сидеть в глухой обороне.

В матчах с «ПСЖ», «Осером», «Тулузой» и «Реймсом», в которых подопечные Оливье Панталони уступили, им не удавалось нанести больше одного в створ. В грядущей встрече, которая состоится в городе Фонвьей, им вряд ли удастся забить. Поставить на то, что «Монако» выиграет и не пропустит, можно с коэффициентом 2.35.

В 6 из 13 последних встреч Лиги 1 красно-белые выиграли с сухим счётом, и в этом есть немалая заслуга Александра Нюбеля. Арендованный монегасками у «Баварии» голкипер пребывает в отличной форме. Он неоднократно выручал, демонстрируя умопомрачительную реакцию.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «Монако» — «Аяччо» 15 января 2023 года

«Монако» добыл довольно неплохие результаты в последних шести матчах Лиги 1. На домашнем стадионе у него не должно возникнуть серьёзных трудностей во встрече с идущим неподалёку от зоны вылета «Аяччо». У «медведей» гораздо меньше резервов, а также очень плохо функционирует линия атаки. Полагаем, монегаски победят и не пропустят.

Ставка: «Монако» выиграет и не пропустит за коэффициент 2.35.

Экспресс с коэффициентом 7.93.

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