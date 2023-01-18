Экспресс на 18 января с коэффициентом 11.95: тен Хага не остановить!

18 января пройдут очередные матчи в АПЛ и Кубке Испании, а в Италии разыграют Суперкубок. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.95 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Кристал Пэлас» — «МЮ» 18 января

«Кристал Пэлас» всё ещё держится в середине турнирной таблицы, но недавние результаты лондонской команды удручают. «Стекольщики» проиграли четыре из пяти последних матчей в АПЛ и вылетели из обоих кубковых турниров. Единственная победа за семь последних официальных матчей была одержана над «Борнмутом», который обитает в зоне вылета.

10 лучших прогнозов на сегодня.

«Манчестер Юнайтед», напротив, пребывает в отличной форме – 12 побед в 13 матчах. Единственная осечка случилась в игре с «Астон Виллой», когда та играла первый матч после назначения Унаи Эмери. «Кристал Пэлас» тоже настала пора менять тренера, но Патрик Вийера пока остаётся у руля.

«Красные дьяволы», вдохновлённые блестящей победой в манчестерском дерби, не испытают сложностей в Лондоне. Поставить на гостей с форой (-1.5) можно с коэффициентом 3.05.

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Милан» — «Интер» 18 января

К матчу за Суперкубок команды подходят в совершенно разном настроении. «Милан» затормозил, допустив две ничьих в чемпионате с «Ромой» и «Лечче», а также вылетев из Кубка Италии. «Интер», наоборот, в хорошей форме, гости не проигрывают с начала ноября, а в последних матчах допустили всего одну осечку, позволив «Монце» отыграться на последних минутах.

Лучшие экспрессы на сегодня.

Неудивительно, что именно гостям букмекеры отдают небольшое преимущество. Они на ходу, у них меньше кадровых потерь, которые серьёзно подкосили «Милан». По игре не скажешь, что «Интер» гораздо лучше соперника, но небольшое превосходство у него есть.

Сейчас «Милан» имеет определённые проблемы с обороной, которыми номинальные гости смогут воспользоваться. Но и сам «Интер» далеко не безгрешен в этом плане. Команда Индзаги одна из наиболее часто пропускающих среди всех итальянских топов. Да и личные встречи «Милана» и «Интера» зачастую дарят нам зрелище. А потому предлагаем поставить на тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Прогноз на матч Кубка Испании «Атлетик» — «Эспаньол» 18 января

«Атлетик» провёл очень хорошую подготовку ко второй части сезона, выиграл все товарищеские матчи и не пропустил в них ни одного гола. Правда, какой-то пользы баски из этого не извлекли. Чемпионат для них начался с трёх матчей подряд без побед. Если в первых двух «Атлетик» не пропускал, то в последнем «Реал Сосьедад» отыгрался за всё и забил им три мяча.

«Эспаньол», наоборот, ощутимо прибавил, ещё ни разу после паузы не проиграл и постепенно решает задачу выживания, уже отдалившись от зоны вылета. По игре каталонцы тоже выглядят мощно, очень хорошо атакуют и стабильно забивают, чего не скажешь об их сопернике.

Баски могут любую игру превратить в отличное снотворное. Если раньше такой подход позволял им добиваться результата, то сейчас уже всё не так хорошо. Набравший ход «Эспаньол» запросто может оказаться не по зубам фавориту. «Атлетик» тут явно переоценили. Предлагаем поставить на непроигрыш «Эспаньола» за 2.19.

Экспресс на матчи 18 января

Ставка 1: победа «МЮ» в матче с «Кристал Пэлас» с форой (-1.5) за 3.05.

Ставка 2: ТБ 2.5 в матче «Милан» — «Интер» за 1.79.

Ставка 3: «Эспаньол» не проиграет «Атлетику» за 2.19.

Общий коэффициент: 3.05 Х 1.79 Х 2.19 = 11.95.

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