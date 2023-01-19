Экспресс на 19 января с коэффициентом 7.9: Конте будет отдуваться за тен Хага

19 января пройдут очередные матчи в АПЛ, Кубках Испании и Италии. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.9 из встреч, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января

«Сити» в минувшую субботу проиграл в дерби. «Манчестер Юнайтед», уступая в счёте, в концовке встрече переломил ход матча и выиграл 2:1. Правда, легитимность их первого гола оспаривается до сих пор. И это сильно повлияет на настрой «горожан» в предстоящем матче.



10 лучших прогнозов на сегодня.

Выходить злыми на игру – самое время. «Сити» проиграл два матча подряд. Одно из поражений (0:2 от «Саутгемптона») стоило Хосепу Гвардиоле вылета из его любимого английского турнира – Кубка лиги.

«Тоттенхэм» же проиграл очередной большой матч. В этом сезоне Антонио Конте уже уступил «МЮ» (0:2), «Ньюкаслу» (1:2), «Ливерпулю» (1:2) и дважды «Арсеналу» (1:3 и 0:2). Как видим, даже в матчах с лидерами «Тоттенхэм» редко пропускает более двух мячей. Однако и менее двух мячей «шпоры» пропустили лишь однажды за девять последних матчей.

Последний визит Антонио Конте на «Этихад» вышел весьма запоминающимся – «Тоттенхэм» в драматичной концовке вырвал победу 3:2. Однако сейчас это уже совсем другая команда, которая крайне слабо играет большие матчи. «Манчестер Сити» выстрелит после поражения в дерби. Поставим на хозяев с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз на матч Кубка Италии «Лацио» — «Болонья» 19 января

«Лацио» за 18 туров потерпел лишь четыре поражения — от «Наполи» (1:2), «Салернитаны» (1:3), «Ювентуса» (0:3) и «Лечче» (1:2). Ещё четыре встречи завершились ничейным результатом, а в остальных 10 матчах подопечные Маурицио Сарри добились максимального результата. Бело-голубые расположились на пятой строчке, но из-за высокой плотности клубов в верхней части турнирной таблицы они лишь на четыре очка отстают от «Милана», идущего вторым.



Лучшие экспрессы на сегодня.



Кадровые проблемы сопровождали команду по ходу всей турнирной дистанции, и на этом фоне она не смогла раскрыть весь свой игровой потенциал, в частности, в атаке. Игроки не отличались активной игрой в нападении, но продемонстрировали завидную реализацию голевых моментов — наносят в среднем по 11 ударов по воротам, из которых 4,3 приходится в створ (17-й и девятый показатели). Сергей Милинкович-Савич и Маттиа Цаканьи с одноклубниками забили 31 гол, что на 5,36 мяча больше от количества ожидаемых (xG). Лишь в трёх встречах они не сумели отметиться результативным действием, а в половине матчей забивали два мяча или более. Рекомендуем ставку на победу «Лацио» за 1.90.

Прогноз на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января

«Вильярреал» очень мощно провёл подготовку к возобновлению сезону и стартовал с трёх побед, в том числе и над «Реалом». Причём нельзя сказать, что хозяевам повезло или они просто удачно отсидели в обороне весь матч. «Подводники» именно переиграли действующего чемпиона. Правда, следом за победой над «Реалом» последовал очень слабый матч с «Сельтой», в котором «Вильярреал» был на себя не похож и чудом ушёл от поражения.

«Реал» за счёт Суперкубка имел гораздо меньше времени на отдых и потратил гораздо больше сил. Плюс лишний длительный перелёт тоже не добавит гостям свежести. В матчах с «Валенсией» и «Барселоной» гостям уже не хватало сил, а многие лидеры демонстрировали не лучшую форму.

Матчи в гостях с «Вильярреалом» даются «сливочным» с трудом, и эта игра не станет исключением. Анчелотти будет просто вынужден подключать ближайший резерв и давать отдых основе, так как дальше будет очередной сложный отрезок в чемпионате. Все эти вещи не добавляют «Реалу» шансов на победу. А хозяева могут попытаться ещё раз обыграть фаворита, Кике Сетьен уже знает, как это делать. Предлагаем поставить на победу «Вильярреала» с форой (0) за 2.09.

Экспресс на матчи 19 января

Ставка 1: победа «Ман Сити» в матче с «Тоттенхэмом» с форой (-1.5) за 2.00.

Ставка 2: победа «Лацио» в матче с «Болоньей» за 1.90.

Ставка 3: победа «Вильярреала» в матче с «Реалом» с форой (0) за 2.09.

Общий коэффициент: 2.00 Х 1.90 Х 2.09 = 7.9.

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