Андрей Рублёв — Даниэль Эванс. Хейтеры заводят россиянина

21 января Андрей Рублёв и Даниэль Эванс сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Рублёва, коэффициент на его победу составляет 1.25. На успех Эванса можно поставить в букмекерских конторах за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Андрей Рублёв — Даниэль Эванс 21 января 2023 года

Аналитики считают, что матч третьего круга Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв — Даниэль Эванс получится упорным: ставки на тотал больше 36.5 гейма принимаются за 1.77, а тотал меньше 36.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 1.99. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 4.50.

Анализ и прогноз на матч третьего круга Australian Open Андрей Рублёв — Даниэль Эванс (21.01.2023)

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису стремительно набирает обороты. На 21 января запланировано множество матчей третьего круга турнира. В одном из них померяются силами Андрей Рублёв и Даниэль Эванс. История очных встреч насчитывает шесть матчей, но на мэйджоре они сталкиваются впервые.

В текущем розыгрыше Australian Open Рублёв выдал отличный старт. В матчах первого и второго кругов он уверенно обыграл достаточно сильных соперников — победителя US Open — 2020 Доминика Тима (6:3, 6:4, 6:2) и располагающегося на 46-м месте в рейтинге АТР Эмиля Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7, 7:3).

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Встреча с финном запомнилась сразу несколькими неприятными моментами. Начнём с того, что у шестой ракетки мира в третьем сете возник конфликт с арбитром. Россиянин получил предупреждение за то, что выругался после одного из розыгрышей. После этого он отправился спорить с рефери.

Позднее Рублёв объяснил, что подошёл к судье, пытаясь объяснить, что он не говорил ничего оскорбительного. Он отметил, что можно было хотя бы признать ошибку, не меняя решения. Тем более что рефери показалось. Также Андрей подчеркнул, что если бы он действительно крикнул матом и получил за это предупреждение, то не стал бы выяснять отношения. Его фразу можно разбирать на цитаты: «Я просто устал, что те, кто не говорит на русском, начинают пытаться понимать его».

Помимо этого, на россиянина пытались оказать давление болельщики. На близких к корту трибунах некоторые фанаты сидели с флагами Украины и выкрикивали гадости в его адрес. Тем не менее Рублёв показал характер и уверенно довёл дело до победы. В послематчевом интервью он невозмутимо сказал о том, что всё в порядке. На самом деле, он неоднократно говорил, что хейт его заводит.

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В преддверии грядущего матча Даниэль Эванс признался, что планирует выбить Рублёва из колеи своей игрой. Стоит отметить, что британец является не самым удобным для россиянина соперником. Подтверждает это история личных встреч. Пять из шести игр получились упорными. В трёх из них Андрей проиграл.

В то же время Даниэль менее техничный теннисист, нежели Рублёв. Если россиянин по итогам прошлого сезона выиграл четыре трофея, то британец не взял ни одного. Кроме того, ни в одном из минувших розыгрышей турниров «Большого шлема» ему не удалось пройти дальше третьего круга.

На Australian Open — 2022 Эванс вылетел, без шансов уступив в третьем раунде Феликсу Оже-Альяссиму (4:6, 1:6, 1:6). На «Ролан Гаррос» он дошёл только до второго круга, где проиграл Микаэлю Иммеру (3:6, 6:3, 2:6, 3:6). На Уимблдоне вылетел после поражения во встрече первого раунда с австралийским квалифаером Джейсоном Каблером (1:6, 4:6, 3:6).

И, наконец, на Открытом чемпионате США 32-летний спортсмен выбыл, уступив в третьем круге Марину Чиличу (6:7, 7:6, 2:6, 5:7). Возможно, грядущий матч закончится подобным образом. Неплохим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 35.5 гейма за коэффициент 2.36.

Рублёв выглядит фаворитом. На предыдущих стадиях он уже обыгрывал сильных соперников, несмотря ни на что. У Эванса была менее сложная сетка. Это и хорошо для британца, и плохо. Плюс в том, что он подходит к встрече с хорошим запасом сил. Минус — велика вероятность, что он попросту не будет успевать за высоким темпом россиянина.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Андрей Рублёв — Даниэль Эванс 21 января 2023 года

Андрей набрал отличный ход. Несмотря на недопонимание с арбитром и оказываемое болельщиками давление, он довольно уверенно обыграл Руусувуори и вышел в третий круг. Полагаем, сумеет выиграть Рублёв и в грядущем матче, который наверняка получится упорным. Даниэль является не самым удобным для россиянина соперником. К тому же Эванс неплохо выступил в US Open, сумев навязать борьбу Марину Чиличу. Ждём интересного зрелища и победы шестой ракетки мира.

Ставка: победа Андрея Рублёва и тотал больше 35.5 гейма за 2.36.

Экспресс с коэффициентом 6.23.

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