Экспресс на 20 января с коэффициентом 11.2: каникулы пошли на пользу «Баварии»

18 января пройдут очередные матчи европейских футбольных чемпионатов. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 11.2 из встреч, которые будут сыграны сегодня.
Прогноз на матч Примеры «Мальорка» — «Сельта» 20 января
«Мальорка» хоть и не блещет результатами после перерыва, но продолжает оставаться стабильным середняком, которому борьба за выживание пока не грозит. «Сельте» повезло меньше, она встретила перерыв в зоне вылета, однако сейчас смогла выбраться оттуда и занимает 16-ю строчку.
10 лучших прогнозов на сегодня.
В Примере «Сельта» не проигрывает четыре матча подряд и стала пропускать гораздо реже обычного. При этом «крестовые» вылетели из Кубка Испании от «Эспаньола». Единственный неудачный матч «Сельты» после перерыва. В прошлом туре же очень мощно отыграли с крепким «Вильярреалом», полностью превзойдя соперника, но довольствовались лишь ничьей.
Отдельно стоит упомянуть противостояние двух бомбардиров Ведата Мурики и Яго Аспаса. Оба, играя за относительно слабые команды, забили уже по восемь голов и входят в топ бомбардиров Примеры. Вполне возможно, что и в этом матче они обеспечат нас голами. Оборона «Мальорки» уже не такая надёжная, и засушить матч у хозяев не получится, а «Сельта» сама по себе может пропустить сколько угодно и от кого угодно. Предлагаем поставить на «обе забьют – да» за 2.35.
Прогноз на матч Бундеслиги «РБ Лейпциг» — «Бавария» 20 января
Чемпионат Германии возвращается после продолжительной паузы. «Бавария» два месяца отдыхала. Она провела лишь один контрольный матч в 2023 году — с «РБ Зальцбург» (4:4). А Марко Розе проверял игроков ближайшего резерва и старался поддерживать своих подопечных в оптимальных игровых кондициях, сыграв четыре товарищеских матча во время перерыва. Поможет ли это ему в матче с «красной машиной»?
Лучшие экспрессы на сегодня.
Команда Юлиана Нагельсмана неубедительно выступала в начале сезона. Перестройка атакующего механизма после ухода Роберта Левандовского прошла не без сучка и задоринки. За девять стартовых туров «красная машина» потеряла 11 очков, потерпев одно поражение и четыре раза сыграв вничью. С конца же сентября она набрала крейсерский ход. «Бавария» выиграла в семи из восьми последних встреч с суммарным счётом 30:7. Серж Гнабри и Джамал Мусиала убедительно смотрелись на этом отрезке — заработали 8 (6+2) и 10 (5+5) очков соответственно.
«РБ Лейпциг» после увольнения Доменико Тедеско также нашёл свою игру. Помог команде в этом Марко Розе. Под началом экс-тренера дортмундской «Боруссии» «быки» за 16 официальных игр допустили лишь четыре осечки. В Бундеслиге команда не знает горечи поражений на протяжении восьми матчей подряд, выиграв в шести из них. Благодаря этому спурту подопечные Марко Розе поднялись на третье место в турнирной таблице, сократив отставание от «Баварии» до шести очков.
Вряд ли «РБ Лейпциг» сможет без своего лучшего игрока атаки дать достойный отпор «Баварии». Кристофер Нкунку поучаствовал в 13 голах из 30 общекомандных. При таких раскладах рекомендуем ставку на победу «Баварии» за 1.80.
Прогноз на матч Суперлиги Турции «Адана Демирспор» — «Гиресунспор» 20 января
«Адана Демирспор» сейчас всерьёз подводят игры с конкурентами за высокие места. Команда Винченцо Монтеллы потерпела всего два поражения в 15 последних турах чемпионата, однако было это с «Истанбул Башакшехир» (1:2) и «Бешикташем» (0:1). Хозяева так и не смогли пробить чужую оборону, хотя проблем с атакой у них давно нет. В трёх последних встречах на домашнем стадионе они забили 11 голов, это в среднем больше трёх за игру.
И это в клуб так и не пришёл бывший футболист «Зенита» Халк, слухи о трансфере которого пока и остались слухами. У «Аданы» второе лучшее нападение Суперлиги, и сейчас к нему в гости пожалует соперник со слабой линией обороны. «Гиресунспор» сейчас, очевидно, не в форме. Гости не выигрывают уже три матча подряд, в которых удалось набрать всего одно очко. Кроме того, на этом отрезке было забито всего два гола, тогда как пропускала команда в среднем не менее двух мячей.
Интересно, что в 4 из 10 матчей на выезде с соперниками уровня первой шестёрки «Гиресунспор» пропускал по три гола. В данный момент «Адана Демирспор» необходимо догонять конкурентов, а дома он себе провалов в нынешнем сезоне не позволяет – рассмотрим победу хозяев с форой (-1.5) с коэффициентом 2.65.
Экспресс на матчи 20 января
Ставка 1: обе забьют в матче «Мальорка» — «Сельта» за 2.35.
Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «РБ Лейпциг» за 1.80.
Ставка 3: победа «Аданы Демирспор» в матче с «Гиресунспором» с форой (-1.5) за 2.65.
Общий коэффициент: 2.35 Х 1.80 Х 2.65 = 11.2.
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«Истанбул Башакшехир» пытается приобрести форварда «Динамо» Смолова.
Ян Зоммер перешёл в «Баварию».
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