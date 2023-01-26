Карен Хачанов — Стефанос Циципас. Получится с шестой попытки?

27 января Карен Хачанов — Стефанос Циципас сыграют в матче 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии. Начало — не ранее 6:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворитом Циципаса, коэффициент на его победу составляет 1.40. На успех Хачанова можно поставить в букмекерских конторах за 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Australian Open Карен Хачанов — Стефанос Циципас 27 января 2023 года

Аналитики считают, что матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии Карен Хачанов — Стефанос Циципас получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.70, а тотал меньше 38.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.08. Ставку на пятый сет в букмекерских конторах можно сделать с коэффициентом 3.50.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Australian Open Карен Хачанов — Стефанос Циципас (27.01.2023)

111-й розыгрыш Открытого чемпионата Австралии по теннису приближается к кульминации. На 27 января запланированы две полуфинальные встречи турнира. В одной из них померяются силами Карен Хачанов и Стефанос Циципас. История очных встреч насчитывает пять матчей. Во всех одержал победы грек.

В прошлом сезоне Карен весьма неплохо выступил в хардовых ТБШ. На Australian Open — 2022 он добрался до третьего круга, где уступил Рафаэлю Надалю, который впоследствии выиграл турнир. На US Open Хачанов дошёл до полуфинала. Дальше его не пустил Каспер Рууд (6:7, 2:6, 7:5, 2:6).

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На предыдущих стадиях американского мэйджора Карен обыграл ряд сильных соперников, в частности, Ника Кирьоса (7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4). Интересно, что ранее австралиец выбил из турнира действующую первую ракетку мира — Даниила Медведева. Хачанов благополучно отомстил за соотечественника.

В текущем розыгрыше Открытого чемпионата Австралии пока что повторяется та же самая история. По ходу турнира Карен стремительно набирал форму. Он без особых проблем выиграл в матчах третьего и четвёртого кругов турнира у очень неудобных соперников — Фрэнсиса Тиафо и Йосихито Нисиоки.

В четвертьфинале Хачанов не оставил никаких шансов Себастьяну Корде (7:6, 6:3, 3:0, отказ), который ранее сенсационно выбил Хуберта Хуркача и всё того же Даниила Медведева. Теперь у Карена есть неплохой шанс превзойти самого себя и впервые в карьере выйти в финал турнира «Большого шлема». Однако не будем забывать, что у Корды была травма.

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Грядущий соперник Карена — Стефанос Циципас — очень неудачно закончил минувший сезон. Грек вылетел на Открытом чемпионате США, не сумев миновать даже первый круг. Он сенсационно уступил мало кому известному колумбийскому квалифаеру Даниэлю-Элаи Галану (0:6, 1:6, 6:3, 5:7).

Также 24-летний спортсмен провалился на Итоговом чемпионате АТР, не сумев даже выйти из группы. В каком тонусе он находится сейчас — вопросом с подвохом. Да, Циципас добрался до полуфинала Australian Open, но ему очень повезло с сеткой. До полуфинала Стефаносу лишь один раз доставался в соперники теннисист из топ-60 мирового рейтинга.

Речь идёт о встрече четвёртого круга, в которой Циципас с большим трудом обыграл Янника Синнера. Матч между греком и итальянцем затянулся на пять сетов. Он длился без малого четыре часа. Скорее всего, предстоящая встреча получится столь же упорной. Поставить на ТБ 39.5 гейма можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.81.

Безусловно, у Стефаноса больше шансов на победу. Он занимает более высокую позицию в мировом рейтинге АТР. Плюс грек чаще добирался до финальных стадий мэйджоров. Кроме того, история очных встреч всецело на его стороне. Однако списывать Хачанова со счетов определённо не стоит.

В четвертьфинале Карену потребовалось три неполных сета для того, чтобы одержать победу в матче с Себастьяном Кордой. Следовательно, к игре с Циципасом он подходит с хорошим запасом энергии. В недавнем интервью Хачанов сам это подтвердил. Он отметил, что чувствует себя свежим.

Прогноз и ставка на матч Australian Open Карен Хачанов — Стефанос Циципас 27 января 2023 года

Карену многократно удавалось обыгрывать сильных соперников, а также навязывать им борьбу. Ко встрече с Циципасом он подходит в отличном тонусе и с запасом сил. Стефанос — более мастеровитый и успешный теннисист, чем Хачанов. У него больше опыта выступлений на ТБШ, но в то же время с конца прошлого сезона грек не может похвастаться стабильностью. При таком раскладе выявить фаворита не представляется возможным. Поэтому ждём равной, насыщенной на события игры. Всё-таки это полуфинал. Оба спортсмена наверняка выложатся по максимуму.

Ставка: тотал больше 39.5 гейма за 1.81.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Прогноз на матч Карен Хачанов — Стефанос Циципас с коэффициентом 4.00.

Рублёв: Джокович очень хорошо подавал и принимал.

Тарпищев: неудивительно, что Джокович обыграл Рублёва.

Кафельников: Джокович — другой уровень.