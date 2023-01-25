«Сочи» — «Витязь». Сдвигов после увольнения тренера нет

Светлов отправлен в отставку за ужасные результаты, но в этом сезоне уже ничего не изменится.

26 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Витязь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Витязя» в основное время можно с коэффициентом 1.86. На победу сочинцев эксперты предлагают коэффициент — 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» 26 января 2023 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.80. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» (26.01.2023)

На 26 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего четыре встречи регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить последнему матчу вечера между «Сочи» и «Витязем», который пройдёт на льду стадиона «Большой» в Сочи. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Сочи» в этом сезоне играет из рук вон плохо, ведь у клуба всего 21 набранное очко за 53 встречи и последнее место в турнирной таблице. Отставание даже от ближайшего соперника составляет 22 очка. Не так давно команда многих удивила, обыграв «Металлург», но после этого потерпела поражение в трёх последних встречах подряд.

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Статистика удручает, состав хоккеистов оказался не готов к этому сезону, и даже смена тренера не принесла плодов. Однако впереди два матча с «Витязем» подряд. Последняя очная встреча прошла 18 января, и сочинцы уступили со счётом 2:3.

«Витязь» в этом сезоне выступает намного лучше «Сочи». Команда располагается на шестой строчке Западной конференции, набрав 60 очков за 54 матча. Отставание от топ-5 Запада 12 очков, но в спину дышит «Спартак» с 57 очками в 55 играх. Расслабляться ещё рано, ведь борьба за место в плей-офф в самом разгаре.

Накануне команда на выезде уступила «Локомотиву» (1:3), но у ярославцев куда более опытный и мастеровитый состав. Единственную шайбу за «Витязь» забросил Иван Ежов. Эта встреча явно не удалась, но на ошибках учатся. Иногда клуб испытывает проблемы даже с аутсайдерами, такими как «Куньлунь» (1:0 и 0:4).

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«Витязь» выиграл в 8 из 11 последних встреч. Весьма неплохо, особенно на фоне «Сочи». Многим вспоминается матч со СКА под Новый год (6:5 ОТ), здесь клуб показал характер. История же очных встреч остаётся за гостями. За 31 встречу они одержали 18 побед, когда у хозяев — 13. Преимущество невесомое, но есть.

В двух последних матчах в Сочи выигрывали гости, плюс соперники в этом сезоне провели две встречи, оба раза также победы одерживали подопечные Буцаева с одинаковым счётом 3:2. Вряд ли сейчас что-то изменится, ведь у гостей мотивация и состав готов к такому сопернику.

Мы бы в этой встрече рассмотрели ставку на победу «Витязя» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.37. У хозяев всё плохо, даже разность шайб 105:200 — это худший показатель в лиге. У гостей же всё куда лучше — 135:140.

«Сочи» потерял уже все шансы на выход в плей-офф — это печально. Сергея Светлова недавно отправили в отставку, хотя сделать это нужно было давно. Как сказало руководство, уволить его нужно было давно, раз не было результата. Показательным стал матч с «Куньлунем» — ноль прогресса. Без тренера тоже не получилось выиграть. Когда заиграют сочинцы? Не в этом сезоне, поэтому ставим на «Витязь».

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь» 26 января 2023 года

Вячеслав Буцаев пока не может радоваться игре с сильными соперниками, но с командами слабее всё куда лучше. Плюс у «Сочи» в этом сезоне не клеится игра. История очных встреч за гостями. Неплохая результативность в последних матчах между командами присутствует, потому проверим комбинированный вариант на гостей через тотал больше.

Ставка: победа «Витязя» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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