«Салават Юлаев» — «Северсталь». Разин всё дальше от плей-офф

Уфимцы постепенно приходят в чувство, а череповчанам пока не до веселья.

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 4.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» 27 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» (27.01.2023)

На 27 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Северсталью». Игра пройдёт на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

Подопечные Виктора Козлова накануне обыграли на своём льду «Ак Барс» в «зелёном дерби» (2:1 ОТ). Хотя до этого команда проиграла в четырёх встречах подряд. Не лучшие показатели, но уфимцы расположились на шестой строчке Восточной конференции, набрав 65 очков за 55 игр. Опять невзрачная серия игр на выезде подпортила всю картину.

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Впереди ещё две встречи в рамках домашней серии, в которых можно набрать очки. Отставание от лидера Востока — «Сибири» всего семь очков, конкуренция высокая, благо впереди «Северсталь», которая пытается удержаться в зоне плей-офф, но пока это удаётся с трудом.

Андрей Разин в этом сезоне не раз указывал на нехватку ресурсов у клуба, но выходить из ситуации надо. Недавно череповчане дома обыграли минское «Динамо» (2:1) прервав серию из четырёх поражений. Накануне «Северсталь» гостила у «Барыса» (1:0 Б). Победный буллит на счету Ильи Иванцова. Радует, что команда начала выигрывать, но расслабляться ещё рано.

Череповчане ведут борьбу за восьмое место Западной конференции, набрав 56 очков за 55 встреч. Борьба четырёх клубов за три последние путёвки в плей-офф обещает интересную концовку регулярного чемпионата.

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Впрочем, пока об этом говорить рано, ведь у Разина впереди не самый удобный соперник. История очных встреч насчитывает 39 игр, в которых уфимцы одержали 24 победы, когда череповчане довольствуются всего 15. Преимущество у Козлова неплохое, хотя в двух из пяти последних игр регулярного чемпионата в Уфе гости выигрывали.

Сейчас обе команды мотивированы набирать очки, но победитель всегда лишь один, при этом уфимцы после победы в дерби наверняка обрели уверенность. Характер и рвение они уже показали. Плюс играют они дома, поэтому поддержка трибун обеспечена.

Андрей Разин в гостях выступает крайне плохо, даже победа в Казахстане не выглядела убедительной. Сейчас соперник ещё сильнее, потому уверенности в победе череповчан не так много. Уфимцы, наоборот, в шести из семи последних игр дома одержали победы. Потому Виктору Козлову сейчас серия домашних встреч на руку.

Рассмотрим победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.17. В восьми из десяти последних очных игр тотал был больше 3.5 шайбы, с результативностью порядок. У обеих команд стоит задача удержаться в зоне плей-офф, потому матч пройдёт с обилием моментов.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» 27 января 2023 года

Соперники прервали серию поражений и начали побеждать, но в очных играх уфимцы пока смотрятся сильнее. Плюс дома Виктор Козлов чувствует себя неплохо. Андрея Разина на выезде лихорадит, и всё никак не решится проблема с ресурсами. Уфимцы воспряли духом после дерби, с результативностью также порядок, потому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

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