Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

«Салават Юлаев» — «Северсталь», прогноз на матч КХЛ 27 января 2023 года, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Салават Юлаев» — «Северсталь». Разин всё дальше от плей-офф
Данил Моисеев
«Салават Юлаев» — «Северсталь»: прогноз на матч
Комментарии
Уфимцы постепенно приходят в чувство, а череповчанам пока не до веселья.

27 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 1.84. На победу череповчан эксперты предлагают коэффициент — 4.20.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» 27 января 2023 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.88, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.70. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 12.5.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» (27.01.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 января 2023, пятница. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Северсталь
Череповец

На 27 января в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу восемь встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу между «Салаватом Юлаевым» и «Северсталью». Игра пройдёт на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе, первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Металлург» — «Ак Барс». Билялетдинов в шаге от лидерства «Металлург» — «Ак Барс». Билялетдинов в шаге от лидерства

Подопечные Виктора Козлова накануне обыграли на своём льду «Ак Барс» в «зелёном дерби» (2:1 ОТ). Хотя до этого команда проиграла в четырёх встречах подряд. Не лучшие показатели, но уфимцы расположились на шестой строчке Восточной конференции, набрав 65 очков за 55 игр. Опять невзрачная серия игр на выезде подпортила всю картину.

Жамнов: Овечкин вопреки политической обстановке объединяет людей.

Впереди ещё две встречи в рамках домашней серии, в которых можно набрать очки. Отставание от лидера Востока — «Сибири» всего семь очков, конкуренция высокая, благо впереди «Северсталь», которая пытается удержаться в зоне плей-офф, но пока это удаётся с трудом.

Андрей Разин в этом сезоне не раз указывал на нехватку ресурсов у клуба, но выходить из ситуации надо. Недавно череповчане дома обыграли минское «Динамо» (2:1) прервав серию из четырёх поражений. Накануне «Северсталь» гостила у «Барыса» (1:0 Б). Победный буллит на счету Ильи Иванцова. Радует, что команда начала выигрывать, но расслабляться ещё рано.

«Спартак» — «Ботев». Абаскаль готов к возобновлению сезона «Спартак» — «Ботев». Абаскаль готов к возобновлению сезона

Череповчане ведут борьбу за восьмое место Западной конференции, набрав 56 очков за 55 встреч. Борьба четырёх клубов за три последние путёвки в плей-офф обещает интересную концовку регулярного чемпионата.

Главный тренер «Торонто»: возлагаем на Самсонова большие надежды.

Впрочем, пока об этом говорить рано, ведь у Разина впереди не самый удобный соперник. История очных встреч насчитывает 39 игр, в которых уфимцы одержали 24 победы, когда череповчане довольствуются всего 15. Преимущество у Козлова неплохое, хотя в двух из пяти последних игр регулярного чемпионата в Уфе гости выигрывали.

Сейчас обе команды мотивированы набирать очки, но победитель всегда лишь один, при этом уфимцы после победы в дерби наверняка обрели уверенность. Характер и рвение они уже показали. Плюс играют они дома, поэтому поддержка трибун обеспечена.

Андрей Разин в гостях выступает крайне плохо, даже победа в Казахстане не выглядела убедительной. Сейчас соперник ещё сильнее, потому уверенности в победе череповчан не так много. Уфимцы, наоборот, в шести из семи последних игр дома одержали победы. Потому Виктору Козлову сейчас серия домашних встреч на руку.

Рассмотрим победу «Салавата Юлаева» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.17. В восьми из десяти последних очных игр тотал был больше 3.5 шайбы, с результативностью порядок. У обеих команд стоит задача удержаться в зоне плей-офф, потому матч пройдёт с обилием моментов.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Северсталь» 27 января 2023 года

Соперники прервали серию поражений и начали побеждать, но в очных играх уфимцы пока смотрятся сильнее. Плюс дома Виктор Козлов чувствует себя неплохо. Андрея Разина на выезде лихорадит, и всё никак не решится проблема с ресурсами. Уфимцы воспряли духом после дерби, с результативностью также порядок, потому проверим комбинированный вариант на хозяев через тотал больше.

Ставка: победа «Салавата Юлаева» и тотал больше 3.5 шайбы за 2.37.

Экспресс с коэффициентом 8.80.

Жамнов: Овечкин объединяет людей вопреки политике.

Новый главный тренер «Ванкувера» высказался об Андрее Кузьменко.

Кравец: звенья Найта и Бродхёрста играют ниже своих возможностей.

Главный тренер «Вашингтона» оценил игру Овечкина, вернувшегося после травмы.

1
1
0
0
0
0
Поделиться
Теги Ставки Прогнозы Бесплатные прогнозы •••

Заглавное фото: РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023